Cruz Azul, un botín de cemento y goles (Tercera entrega)

Como les adelanté al final de mi primera entrega de esta serie, el grupo afín a Billy Álvarez, y que entre telones maneja su hermano Alfredo, ya preparaba su contraataque legal para tratar de recuperar los espacios y lugares perdidos tanto en la cooperativa como en el control del equipo.

No pudieron hacerlo en los juzgados, porque estos se encuentran cerrados -se espera abran hasta marzo- pero tenían que hacerse presentes y tener los reflectores que el grupo de Velázquez y Marín ya habían acaparado para bien o para mal. Apareció entonces nada menos que Antonio Lozano Gracia, aquel que fuera Procurador General de la República en los tiempos de Ernesto Zedillo, y quien tuviera que enfrentar los escabrosos homicidios de Colosio, Ruiz Massieu y la desaparición del diputado Manuel Muñoz Rocha, entre muchos otros.

Más allá de la polémica política, el bufete de Lozano Gracia -también muy cercano a Diego Fernández de Ceballos- goza de prestigio en el medio, es un despacho que cobra y cobra muy bien. Pues bien, este reapareció en conferencia de prensa y dijo ser la representación legal de más de 500 cooperativistas de los 715 que existen.

¡BILLY VIVE!

Alegó que existían severas irregularidades en los procesos, que había suspensión de pagos y sueldos a 160 cooperativistas, en otras palabras, que Velázquez y Marín eran espurios, que según las normas de la cooperativa no podían ostentar ese cargo por más de dos años y que la cooperativa debía estar en manos de Fernando Sarabia y Alberto López, a quienes legalmente habían elegido en asamblea. En aquella conferencia NO le preguntaron cómo entonces Billy Álvarez pudo estar al frente por más de 20 años. En resumen, el mensaje fue: "Billy está vivo, no nos den por muertos. Nos vemos en los juzgados cuando abran".

Y mientras a los abogados de ambos frentes les engordan la chequera con dinero de los cooperativistas, el grupo que tiene el control ahora, continuó con las auditorias tanto en la cementera como con el equipo y cruzan información.

LA ACLARACIÓN DE PINTO

Hace una semana recibí un mensaje del buen Fausto Pinto, en donde me explicaba que los datos que manejé en la segunda entrega -cifras que NO me desmintió- daban una percepción errónea, ya que si bien eran más de 2 millones de pesos anuales, ya divididos entre los 12 meses, eran poco más de 200 mil pesos mensuales, un salario promedio para esa época (2009) en los equipos grandes y mucha gente se quedó con la idea de que el salario era mensual.

Le respondí que lo aclararía, y le apunté, que esos salarios de 2009 se verían miserables contra los actuales, ya que el sueldo MENSUAL de UN solo jugador en el 2020 superaba por más del doble de lo que él cobraba ANUALMENTE en aquel torneo.

De aquel tiempo a la fecha ha existido un incremento brutal en la nómina del equipo cementero. En aquel entonces, según los datos del despacho Sánchez Barbosa, la suma de las 2 nóminas del 01 de enero al 31 diciembre del 2009, generó un gasto a la cooperativa por 42 millones 507 mil 453 pesos durante ese año.

Esa cifra les sorprendió a algunos, seguramente se escandalizarán cuando actualicemos los datos de la nómina del equipo que en tan solo 11 años aumento de manera brutal. El año pasado el equipo tuvo un egreso de 2 mil millones de pesos anuales en nómina y gastos de operación. En el 2009, los números de nómina señalaban 42 millones anuales, hoy, 11 años después, esos números se multiplican por 47, ¡2 mil 600 por ciento más que en el 2009!

EL SUELDO DE CARAGLIO

Las cifras que me proporciona el auditor consultado son escalofriantes y comienza diciéndome: "Mira yo no sé mucho de futbol, pero sí de números y de los costos-beneficios que reditúan entre lo que pagas y lo que generas. Te voy a compartir las cifras de un jugador que se acaba de ir del equipo que ganaba una barbaridad al mes y su aportación fue, para mí, muy pobre".

Mira: "Milton Caraglio tenía un sueldo neto de 2 millones 508 mil 333 pesos, que aplicados a sueldos y salarios y sumados a los impuestos le generaba un gasto mensual al Club Cruz Azul, gasto que absorbe la cooperativa, de 3 millones 842 mil 654 pesos al mes, para un jugador que NO anotó un solo gol en más de un año. Tú que sabes mucho de futbol dime si esto es caro, barato o una barbaridad. Estos sueldos, en estos tiempos, son impagables y con la pandemia menos".

No pude contradecirle, basados en estas cifras que me fueron proporcionadas, y que me asegura son reales, haciendo un simple ejercicio de costo-beneficio futbolístico, las cifras son escandalosas. En principio de cuentas, Caraglio es simplemente un buen jugador, pero que está lejos de estar entre el Top 5 de delanteros de la Liga como lo es Gignac, Funes Mori, Carlos González, Jonathan Rodríguez, Lezcano, Furch, Mena, por mencionar a algunos. Es un jugador promedio, nada del otro mundo, pero no así su salario que pareciera sí lo es para la economía actual de los equipos. ¿De verdad la cementera y el dinero de los cooperativistas dan para tanto?

¡4 MILLONES POR GOL!

Por Caraglio, en los cuatro torneos, Cruz Azul desembolsó al menos 92 millones 223 mil 696 pesos. Es decir, si Caraglio jugó 60 partidos, por cada juego que disputó, total o parcialmente, ganó 1 millón 537 mil 61 pesos. Como delantero del Cruz Azul, Caraglio anotó 22 goles en los cuatro torneos que disputó con el equipo, es decir que cada gol del delantero le costó a la cooperativa ¡4 millones 191 mil 986 pesos!

La última vez que anotó fue el 23 de noviembre de 2019, fue en la última Fecha del Apertura 19 y marcó doblete. Al inicio del año pasado se la pasó lesionado mucho tiempo, y no pudo marcar un solo gol. Es decir, ya pasó más de un año sin anotar, por eso cuando el Atlas lo solicitó, ante la lesión de Furch, lo liberaron, incluso le pagaron un último mes, le pusieron un moño y se lo mandaron a Grupo Orlegi. No ganaron dinero por el traspaso, pero se ahorraron casi 4 millones de pesos en la nómina mensual, lo que sin duda fue un buen negocio.

"Te puedo casi asegurar que Caraglio negoció una rebaja en su abundante salario con tal de jugar en el Atlas. A los 32 años tienes que jugar y revaluarte. Porque si eso para el Atlas sería impagable. ¿Imaginate cuánto debería entonces cobrar Furch, que sí es una figura y un goleador?", me dijo un representante de un jugador a quien consulté sobre el tema.

LAVADO DE DINERO

En cuanto a las investigaciones sobre los presuntos desfalcos por más de 43 mil millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, enfocó sus baterías hacia la cooperativa de ahorro y préstamo Finagam S.C. de R.L. donde están estudiando las evidencias para poder fincar responsabilidades por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esta empresa fue creada para apoyar con créditos a los cooperativistas, y la encabeza Guillermo Álvarez, seguido de su hermano Alfredo y 20 socios más. En este caso, la UIF ha detectado movimientos irregulares tanto en los movimientos del dinero, su procedencia y su destino. Ya que se ha retirado dinero de la cooperativa que fondeaba a FINAGAM y éste después lo regresaba a la cooperativa, pero como si fuera un préstamo realizado a los cooperativistas, que ni enterados estaban.

Dentro de esta vorágine de cifras multimillonarias que pasaban de la cooperativa hacia FINAGAM y viceversa, los auditores que cruzan información con temas relacionados con el equipo detectaron lo que califican como un inusual préstamo de 5 millones de pesos al 'Chaco' Giménez, supuestamente realizado en octubre del 2012.

EL PRÉSTAMO A 'CHACO' GIMÉNEZ

¿Por qué inusual pregunté al auditor? -"Porque el Chaco en ese momento era un jugador que nada tenía que ver con ser un empleado de la cooperativa, porque se hizo un préstamo usando a una intermediaria como Cruz Azul FC. Hasta el momento NO hemos detectado a NINGÚN socio en activo de la cooperativa a quien se le haya otorgado un préstamo de 5 millones de pesos con las circunstancias y sin las garantías como fue con el Chaco.

"Hoy tenemos certeza de que FINAGAM, durante 16 años (2000-2016), operó como caja de ahorro de manera irregular sin la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) poniendo en grave riesgo el patrimonio de la cooperativa. El departamento jurídico estudia si citamos a declarar al 'Chaco' para ver si efectivamente él recibió esos 5 millones, si él efectivamente solicitó ese préstamo, en qué condiciones y con qué garantías lo hizo, si lo pagó él o fue el equipo. Porque puede darse el caso de que hayan utilizado su nombre y él ni enterado esté. Hay otros casos similares. Estudiamos cómo proceder en este caso".

"THE WINNER IS"

Se está conformando una gran carpeta de préstamos irregulares que se otorgaron sin garantías, destacando uno por mil 250 millones de pesos a donde firman Guillermo Álvarez, Isaac Velasco y Alfonso Pérez Arroyo, a nombre de Club Deportivo Cruz Azul, que ha sido muchas veces renovado y que nunca ha sido liquidado. Hay también otras solicitudes de otorgamiento de créditos firmados por Billy a socios afines a él, como lo fue a Federico Sarabia.

De nueva cuenta el espacio se termina. Los grupos antagónicos que disputan el control de la cooperativa y del equipo empiezan a sacar sus cartas y a quemar sus naves. Unos por regresar al poder, los otros por finalmente aniquilarlos.

Y mientras eso sucede, hay en este escenario dos ganadores indiscutibles: los abogados de ambas partes; ellos ganarán mucho dinero aún perdiendo, lo más lamentable es que a ambos les pagarán con el dinero de los cooperativistas.

"¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia": Epicuro de Samos.

