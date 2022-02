Don Rating: Números sorprendentes

Después de un emocionante fin de semana, de un trepidante juego de Super Bowl que se volvió a decidir en el último minuto, me pareció interesante realizar de nueva cuenta un ejercicio de audiencias de los eventos deportivos de los últimos meses.

¿Por qué? Porque Doña Tele manda, de ella dependen la mayoría de los ingresos de los equipos del futbol mexicano, de los números que señale Don Rating las marcas deciden en qué deporte, liga o juego invertirán su dinero.

ADVERTENCIA

Pero antes de iniciar este nuevo ejercicio, les tendré que repetir antes lo que ya les he escrito cuando en el pasado he realizado ejercicios similares; es primordial dejar en claro que éstos NO son ni MIS números, tampoco son MIS estadísticas, mucho menos MIS preferencias. Son los números que la empresa IBOPE NIELSEN les entrega a TODAS las televisoras de paga y a las cadenas de TV abierta.

Las mismas cifras, los mismos datos, el mismo análisis lo tienen los ejecutivos y productores de ESPN, Televisa, TUDN, Fox Sports, Marca Claro, TV Azteca, Grupo Imagen, también las agencias de publicidad, que con estos datos deciden en donde SÍ y en donde NO anunciarse.

En este ejercicio tampoco se trata mostrar qué deporte es mejor o peor, hablaremos de las preferencias de las audiencias. Seguramente a usted, apreciable lector, le generarán alguna duda las preferencias de audiencia que a continuación daremos a conocer y lo entendemos, vivimos en un México del sospechosismo, donde se cucharean cifras de todos contra todos, donde todos desmienten a todos, en todos los temas.

Por ello sé que tendrán dudas justificadas, pero antes de recordarme a mi jefecita o señalarme como tendencioso, les ruego que todas las mentadas sean canalizadas a la ventanilla correcta. Las mediciones, repito, son de la empresa brasileña Ibope Nielsen. Tengo en mi poder cada uno de los ratings 'sabanas' originales con los datos que envían a sus clientes. En esta historia no habrá más héroe o villano que las estadísticas y los números que Ibope recolecta y que Doña Tele cacaraquea según le convenga a cada uno.

LA POSTEMPORADA

Pero vayamos por partes, como diría Jack 'El Destripador'. Es común que en nuestro círculo cercano nos hayamos reunido con los amigos para ver el Super Bowl, seguramente algunos de los asistentes por afición y conocimientos del deporte del emparrillado, que nos regaló en la Postemporada juegos como de película, llenos de drama y emoción hasta el último segundo, pero también es cierto que también hubo una inmensa cantidad de villamelones que se sentaron a ver el juego entre Rams y Cincinnati.

Le tengo datos duros sobre las preferencias en la TV de paga de esa Postemporada maravillosa de la NFL. Ambas empresas entregaron buenos números repartiéndose victorias, el juego de Buffalo ante Kansas City fue el que mejor audiencia alcanzó al llegar a 2.26 puntos de rating, que significa poco más de medio millón de personas.

EL SÚPER DOMINGO

Sin embargo, cuando llegó el Super Bowl, Fox Sports le echó montón a su competidor directo, que es ESPN, pues le aplico la 'TUDNninha', que es esa táctica de sumar ratings y canales, y al transmitir simultáneamente el juego en dos de sus tres canales, hizo pedazos a ESPN que solo lo transmitió en uno. Aquí la ventaja fue para los azules muy claramente, se notó que ya los nuevos administradores le metieron mano a la programación y planeación. En la TV abierta no hubo competencia al equipo que comandó Toño de Valdés, que mantuvo una amplia ventaja sobre los del Ajusco, con 3.76 puntos de rating por 2.90 de los de Inés Sainz.

Sin duda que los números de audiencia de la NFL en México vienen creciendo año con año, pero aún están lejos de esa bestialidad de rating y audiencia que tiene este deporte en su país de origen. Ayer mi querido Joshua Maya lo mostró en su cuenta de Twitter: ¡Más de 100 millones entre NBC y Telemundo de Miguel Gurwitz!.

La cifra es impresionante y más cuando el Super Bowl enfrentaba a equipos que están lejos de ser los más populares. Fue entonces que nada más por joder o por morbo me puse a buscar la audiencia que había tenido la última Final de la Liga MX, que reunió al Atlas y al León, equipos tampoco de gran convocatoria nacional.

EL SOCCER DOBLETEA

El resultado francamente me sorprendió por los números de rating del comparativo. El futbol, el 'panbol' para los detractores, al que cada día Doña Fede se esmera para hacerlo peor, sigue mandando y por mucho, en las preferencias de la audiencia. El siguiente ejemplo retrata esta preferencia: canal 5 y canal 7 tuvieron grandes números el pasado súper domingo, pues entre ambas cadenas llegaron a los 6.66 de rating.

No sumaremos los números de TV de paga, porque ahí cada punto de rating es un número muy inferior al de cada punto de TV abierta, que son la inmensa mayoría del país, ya que a pesar de la percepción, datos del Inegi señalan que 71.5 millones de mexicanos utilizan la TV abierta, el resto, una minoría del 28.5, tiene TV de paga. Por ello solo sumaremos en igualdad de condiciones tv abierta contra tv abierta.

Por ello haremos una suma de los números que arrojó el partido de Vuelta de la Final Atlas vs León, del pasado 12 de diciembre. Aquella noche fueron 6.71 puntos de rating los que lograron las huestes de Martinoli, que sumadas a los 4.86 de TUDN, dan un acumulado de 11.57. Es decir, la Final de la Liga MX, superó casi por lo doble al pasado Super Bowl en la TV abierta.

¿Esperaba estas cifras? Yo no, pero los números ahí están y son fríos y reveladores. La Final del juego de Ida entre Cruz Azul, un equipo de mucho mayor convocatoria, ante el Santos de Irarragorri, superó los 28 puntos de rating entre ambas televisoras: TUDN obtuvo 13.37 y Azteca 14.82 puntos de rating.

Es decir que esta 'gallina de los huevos de oro' que tanto se empeñan en matar sigue muy viva y produciendo mucho dinero y rating en nuestro país, donde este deporte por lo que usted quiera y mande aún no tiene competencia en audiencia y preferencia.

Pero si estos números le sorprendieron, el análisis de lo que está sucediendo con la audiencia de la Liga Femenil son noticias maravillosas. No solo sus números van en aumento, se está consolidando como un producto que, por sus cifras, son y serán irremediablemente más atractivos para el mercado.

LA LIGA FEMENIL IMPACTA

Si hay más anunciantes y más audiencia habrá más dinero por los derechos de televisión, y si hay más dinero las adversas situaciones salariales de los equipos femeniles podrán mejorar sustancialmente si la tendencia se mantiene. Muy pronto la Liga Femenil será un negocio también y no una carga financiera para sus equipos, y esa es una noticia extraordinaria en todos sentidos.

Cierto es que los números, salvo las Finales y excepciones, están lejos de alcanzar el digito del futbol varonil, pero están en esa tendencia a pesar de que sus horarios no en todos los casos son los mejores. La mayoría de los juegos de enero superan en promedio los .30 puntos de audiencia y aquí les presentamos la lista de algunos.

¿Se le hace poco ese promedio de .30? Pues les tengo noticias, bien dicen que las comparaciones son odiosas pero la audiencia mexicana de TV de paga prefiere y por mucho ver un partido de la Liga Femenil MX, que uno de la liga francesa con todo y el PSG de Messi, Mbappé, Neymar y compañía.

Le vuelvo a insistir: ¡NO son mis números! Son los de Ibope Nielsen. El equipo de Messi fluctúa entre el .20 y el .40, pero si se trata de otros juegos y equipos sin esa clase de figuras como el Lyon vs el St. Etienne, apenas y marca audiencia con un .04, prácticamente nadie.

LIGAS QUE NO PINTAN

¿Le sorprende? Pues la Liga Femenil MX supera con enorme facilidad y audiencia a la Serie A de Italia con todo y el Nápoles del Chucky Lozano. A mí no me pregunten los motivos, pero un Milan vs Juventus solo alcanzó un .13, un Verona contra Milan pintó un miserable .01 y un Roma vs Empoli un .04 el pasado 15 de enero en la cadena ESPN.

Y podríamos seguir mostrando evidencia de las ligas a las que la Liga Femenil MX supera en ratings promedio, pero sería larga la lista, solo le confirmo que supera a la Bundesliga, la portuguesa, la holandesa y algunas otras más sin problema alguno. Sin duda alguna un nuevo nicho de negocio se está cociendo ante esta tendencia.

Pero si con el futbol femenil hubo extraordinarias noticias, no podemos decir lo mismo de los números de audiencia que genera la llamada Liga de Expansión, como dirían en mi pueblo: ¡están para el perro! Como el Club de Toby decidió que no se ascendiera, pues al parecer eso resto el interés del auditorio en el país.

EXPANSIÓN, NÚMEROS MISERABLES

La Liga Femenil le pasa por encima, sus promedios de rating son bajísimos y cuando a la cadena ESPN se le ocurre mandarlos a su tercer canal, pues el asunto empeora: un paupérrimo .01 arrojó de rating el Celaya vs Atlante del pasado 19 de enero y eso que son equipos protagonistas de la Liga de Expansión, se trata del Campeón actual. De verdad, son de pena ajena, solo basta revisar este ejercicio.

YA COMPITEN

La Liga MX mantiene sus promedios. En enero, los partidos de mejor audiencia en la TV de paga han sido el Cruz Azul vs FC Juárez, que alcanzó los 2.30, y el León contra el Atlas del pasado 19 de enero, que tuvo un 3.73. Mientras que, al Santos vs América, del pasado fin de semana, le fue muy bien en los números al sumar las dos cadenas de televisión abierta.

En los programas unitarios nocturnos y estelares de las cadenas de TV de paga, ya se revirtió esa tendencia de años pasados donde los de Fox Sports con la Última Palabra dobleteaban o triplicaban números de audiencia de forma constante ante los de Futbol Picante, ahora está más competido y hay victorias para ambos lados. La decisión de ESPN de contratar y transmitir más juegos de la Liga MX para de ahí ligarse a su programa les ha dado frutos en estos números recientes. Antes solo sucedía a la inversa. Línea de 4, de TUDN, ya es una buena alternativa, pero aún sufre mucho por los cambios de horarios y programación que le impiden consolidarse.

OTROS QUE SUFREN

De verdad que no esperé sorprenderme con los gustos del auditorio mexicano, pero a final de cuentas sí es de llamar la atención el comportamiento con relación a otros deportes con una muchísima mejor estructura del espectáculo. En la NBA, el juego entre Hornets vs Celtics fue el mejor posicionado con .16 puntos de rating, en otros deportes de enero el mejor fue la WWE de Fox del pasado 24 de enero, que llegó hasta un .84.

Los números de Ibope Nielsen ahí están, tiempo para que usted apreciable lector saque sus propias conclusiones y le permita tener una mejor perspectiva sobre lo que algunos pretenden hacer creer y lo que está sucediendo en Doña Tele realmente, por hoy como dicen en los cuentos de mis tiempos: “Colorín colorado este ejercicio ha terminado”.

“Es bueno tener una buena competencia. Te empuja a hacerlo mejor", Versace.

