Doña Tele y los protocolos 'patito'

En tiempos de pandemia, ha quedado demostrado que a Doña Tele le cuesta muchísimo trabajo hablar con la verdad. Están convencidos de que los aficionados y los medios NO estamos preparados para 'decirle pan al pan y vino al vino', y en ese afán de proteger a la Liga de cuestionamientos que para ellos son considerados injustos -“irresponsables” diría Yon de Luisa- , prefieren seguir con sus medias verdades maquillando cifras, permitiendo protocolos 'patito'.

Para muestra, lo que sucedió en la primera fecha cuando por una gran cantidad de resultados positivos de Covid-19, el Necaxa canceló intempestivamente un juego amistoso frente al Atlas, y posteriormente, el juego que tendrían ante Tigres de la apertura del torneo. Se hablaba de 15 jugadores positivos.

LABORATORIOS COPPERFIELD

Pero mágicamente, el lunes anunciaron oficialmente que era un solo UN jugador quien había dado positivo. Sin embargo, ante los del 'Tuca', los de Aguascalientes presentaron un cuadro alternativo: Malagón, Guzmán, de Luna, González, Bilbao, Sandoval, Cabrera, Leyva, Cobián, Barragán y Salas. Tigres les ganó caminando tres por cero. A la semana siguiente, ya con casi todo el plantel recuperado, Sosa hizo CINCO modificaciones, ¡cinco!: Chávez, Juanma, Baeza, Rodríguez y Passerini ya aparecieron en el cuadro titular. ¿Usted cree en las casualidades? Yo NO. No fue una decisión táctica, fue una decisión médica, ya podía ocuparlos.

Para la fecha dos existió un hecho similar. Atlas solicitó la reprogramación del juego ante Pumas, argumentando que NO le entregarían a tiempo los resultados de Covid-19. El juego se pasó para el lunes; sin embargo, gente al interior del plantel rojinegro nos confirmó que había muchos jugadores tocados físicamente por un mal trabajo físico y tenían cinco jugadores que habían dado positivo. Doce eran muchas ausencias y nos explicaron que por eso se había postergado el juego. ¿Qué habría de malo en esto? Es perfectamente entendible, pero aún así la versión oficial fue otra. ¡Pero qué necesidad!, hubiera dicho Juan Gabriel.

INVENTARON Y REPROGRAMARON

Cuando en mis redes sociales comenté sobre las ausencias y el motivo de la postergación del juego ante Pumas, un dirigente rojinegro me escribió diciéndome que NO era así, que me habían fallado mis fuentes. Le mencioné que lo había corroborado con varías de ellas, y estaba seguro de lo que había publicado en mi Twitter.

Días después, el lunes por la mañana, nuestro amigo y compañero de RÉCORD, David Medrano, confirmaba que ¡seis defensas! NO podrían ser tomados en cuenta para el duelo contra Pumas. Solo habló de los defensas, NO del resto del plantel. Por la noche, después de la derrota y sin utilizarlo como excusa, Rafael Puente del Rio se hizo referencia a las muchas ausencias que enfrentó su plantilla.

CONFIABAN EN PROTOCOLO

En el torneo previo al inicio de la Liga, Miguel Herrera, técnico del América, fue muy criticado por NO usar cubrebocas y tener un enfrentamiento verbal en la cancha. Tratando de minimizar el hecho, declaró: NO tengo problema, joroban los que NO tienen conciencia de que, los que estamos aquí, hemos recibido pruebas de Covid…”

Por su parte, Ricardo Peláez, directivo de Chivas, también habló del tema de las protecciones por parte de la Liga: “Los protocolos de salud e higiene que se aplicaron para el certamen amistoso y, posteriormente, en la Liga Mx, son un reflejo de las medidas que debe tomar la sociedad dentro de la nueva normalidad… Los que NO han obedecido, debe ser un tema de sanciones”.

GASTAN MILLONES EN PRUEBAS

Con sus verdades a medias y con lo que usted quiera, pero los clubes han hecho un enorme esfuerzo por mantenerse limpios de Covid-19. Los clubes gastarán muchísimo dinero para la aplicación de pruebas concretamente en la PCR molecular, las más exactas y confiables en un 99 por ciento, dicen las publicaciones científicas y la OMS, la cual consiste en la extracción de una muestra con un isopo vía nasofaríngeo, misma que se analiza posteriormente en el laboratorio. Las pruebas rápidas o serológicas (de sangre) NO son recomendadas ni avaladas por la FIFA, ya que la precisión de diagnóstico es limitada y poco fiable.

Hay estimaciones de que durante todo el torneo para todas sus plantillas, cada club gastaría entre ocho y nueve millones de pesos por temporada.

Con costos entre los dos mil y tres mil pesos por prueba, cada equipo hace cada semana o 10 días, antes de cada juego entre 30 y 40 pruebas para el primer equipo, los jugadores, plantel y elementos que viajan a los juegos y se introducen al estadio tienen que estar “limpios” de Covid en sus pruebas, eso lo dice tajante el protocolo de Doña Fede; “cualquier persona que desee ingresar al estadio deberá tener un certificado de su empresa con los resultados médicos que avalen su buen estado de salud, el cual deberán entregar al Director de Sanidad o seguridad 24 horas antes del partido”

¿Y SUS PRUEBAS, DOÑA TELE?

En teoría, si las disposiciones implementadas por Doña Fede se cumplieran a cabalidad por parte de TODOS los involucrados en partidos de la Liga MX, no estaría tan mal. Sin meter las manos al fuego, podemos decir que los equipos y los árbitros hacen su parte, gastan para protegerse y no contagiar, pero ¿sucede lo mismo con Doña Tele?.

La producción de una unidad móvil que transmite un partido de futbol esta compuesta entre 40 y 50 personas entre staff de producción, camarógrafos, ingenieros, asistentes diversos. Quienes tiene que cablear, colocar micrófonos ambientales en la cancha, las microcámaras en las porterías, etc.

¿Qué sucede con todo ese staff que ingresa a cada juego, lo mismo para Televisa, TV Azteca, Imagen, Fox Sports o ESPN?, ¿son sometidos a pruebas PCR moleculares como sucede con jugadores o árbitros?, ¿cuánto gastan las televisoras para hacer pruebas de Covid-19 a sus trabajadores?, ¿qué tan serios y eficaces son sus protocolos anti Covid-19?

SIN CONTROLES RÍGIDOS

Las evidencias en audio y documentales que tenemos tanto de personal de producción de Televisa, TV Azteca, de Escape Audio Video S.A. de C.V. quien le produce los juegos a Imagen Televisión y de COMTEC TV, quien hace lo propio para Fox Sports, tienen un común denominador: los controles son mínimos, muy relajados y que producen muy poca confianza.

Omitiremos los nombres de quienes nos dieron testimonio para evitar posibles represalias, nos refieren que todo el equipo de producción que se encargó de la transmisión en Ciudad Universitaria de la Copa GNP por México de pretemporada fue sometido PREVIAMENTE a exámenes Covid PCR, y que dieron positivos siete de ellos, mismos que fueron aislados y enviados a su casa. Pero que después de ese torneo, en las últimas dos semanas ya no han sido sometidos a ese tipo de exámenes.

UN CONTROL DE RISA

"¿Cómo les hacen los exámenes previos para ir a una transmisión de un juego?", le pregunté. “Pues mira Fantasma, vas al consultorio de 'tele', ya sea el de Chapultepec o el de San Ángel, depende del que te toque. Te hacen ahí una prueba rápida (serológica) de anti cuerpos, te pican el dedo para sacarte sangre como una prueba de embarazo (sic) un día antes, si sales negativo ahí, el doctor te firma y te da el comprobante como este que te envíe, te ponen tu nombre, número de empleado y listo. "Está bien chafa este comprobante", le repliqué carcajeándome. "Pues sí, pero es lo que hay. ¿Qué haces con ese papelito?, ¿lo entregas en el estadio a alguien de Doña Fede? A veces lo mandas por WhatsApp al ingeniero encargado y supongo que él hace una lista y la entrega, no se cómo este ese bisne…”

SOBRECUPO EN CANCHA

Otro testigo al que consulté, nos corroboró ese peculiar protocolo, solo que con una diferencia. Él NO entregó o envió el comprobante a un ingeniero. Esa 'profesional' constancia de NO positivo en prueba rápida Covid-19 se la llevó físicamente al estadio para entregarla o mostrarla: "¿Qué sucedió con tu comprobante?", le pregunté. “La verdad ni pelaron ese papelito, ni me pidieron que lo entregara, me hacen llenar un cuestionario con 4 o 5 preguntas pedorras que firmas, me tomaron la temperatura, me pidieron que me echara gel en las manos y ¡vas pa dentro!". "¿Como si fueras al super?", "No, más relajado, en el Costco te la hacen más de jamón para entrar", y soltó la carcajada. "¿Entonces NO te piden nada?", le pregunté. "Bueno, nada más tu tapabocas. Solo hubo un pedo ahí, por sobrecupo, en teoría la Federación dice que solo deben estar 10 en la cancha, pero éramos ya 16, pero buena onda el comisario, nos dejó estar ahí".

Si esto le parece una infracción grave al protocolo, les diré que NO es nada comparado con lo que sucedió para el juego entre Querétaro y Mazatlán del domingo pasado, ahí si la gente de producción de Escape Audio y Video S.A. de C.V. ni siquiera fue sometida a una prueba rápida serológica de Covid-19. "¿De verdad no les hicieron ninguna prueba?", le cuestioné. "¡Ninguna! Son caras wey, ya mero van a gastar en eso". "¿Y entonces?", "Pues 'temperaturita', tu gel antibacterial, tu cubrebocas y a darle sin toser pa que no haya pedo”.

Algunos otros testimonios con los que contamos nos relatan que en algunos estadios esta semana los sanitizaron antes de poder ingresar a la cancha. Evidentemente, los protocolos y medidas que deberían ser homogéneas para todos los estadios, NO lo son.

BARRERA EN RIESGO

Evidentemente NO se puede estar o vivir en una burbuja, pero el esfuerzo para protegerse NO está siendo parejo entre Doña Fede y Doña Tele. El virus se transporta, su vínculo puede ser las manos de un posible contagiado y todo lo que tocan esas manos, el virus NO se muere al contacto con el aire, sobrevive ahí y puede ser un factor de riesgo.

Para muestra un botón, durante el juego Toluca ante Atlético San Luis, en el primer tiempo a Pablo Barrera le estorbaban unos cables para cobrar un tiro de esquina. Los tomó, los manipuló, los acomodó para poder cobrar. Si esos cables estuvieran contaminados y Pablo se toca ojos, boca o nariz, el contagio sería inminente y a los que tocara posteriormente durante el juego.

La intención de esta columna NO es satanizar a NADIE. En la lucha contra la pandemia y la reactivación de las actividades productivas, tenemos que trabajar en conjunto, de nada valdrán los grandes esfuerzos individuales si el grupo no es homogéneo y camina en el mismo sentido con la misma solidaridad y responsabilidad plena respetando las disposiciones.

Estoy cierto de que NINGÚN protocolo es perfecto o infalible, pero también es cierto que si mostramos las deficiencias que en el hoy encontramos, estamos aportando nuestro granito de arena para ayudar a mejorarlo a irlo perfeccionando cada día.

En el juego contra la pandemia TODOS debemos ir de la mano. NO podemos culpar de TODO al gobierno, ni tampoco todo a Doña Fede como es en este caso. Cada uno desde nuestra trinchera debemos ser responsables de lo que hacemos y de lo que NO hacemos. Debemos empezar por nosotros, por cada uno de nosotros hasta formar una cadena inmensa y gigantesca.

¡Juguemos en equipo! Hoy, créanme, NO tenemos otra opción.

“EL TALENTO GANA PARTIDOS, PERO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA INTELIGENCIA, GANAN CAMPEONATOS”

Michael Jordan