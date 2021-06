El 'déjà vu' de Garza y Ferretti

La palabra déjà vu viene del francés y se refiere a algo ya visto, es eso que todos al vivir alguna experiencia sentimos como si eso mismo ya lo hubiéramos vivido antes. Y sin duda, eso define la mejor manera de lo que vivieron el legendario Tuca Ferretti y el dirigente Miguel Ángel Garza cuando fueron presentados en Cd. Juárez la semana pasada.

El anuncio de su contratación fue una bomba mediática. Nunca todos los medios nacionales, locales y algunos extranjeros se habían ocupado de difundir alguna noticia del equipo Bravos de Ciudad Juárez de Alejandra de la Vega y sus socios. Todos los programas y medios estuvieron pendientes todo el día.

Para Garza y Ferretti parecía repetirse la historia de aquel 17 de mayo de 2010, cuando Cemex le da las gracias a Santiago Martínez de la Torre y al técnico Daniel Guzmán para llevar a la presidencia a Alejandro Rodríguez junto con Miguel Ángel Garza, presentando también al Tuca. Hoy le toco abdicar a Memo Cantú y a Poncho Sosa, compadre de 'El Travieso'.

Hoy todos hablan de ese Tigres, el equipo de la década y sus millonarias contrataciones. Pero en 2010 el mundo de los Tigres era todo un caos. Apenas un año antes y en la última jornada del Clausura 2009 los regios se salvan de descender gracias a que el Necaxa perdió su último encuentro contra el América y ellos empataron contra Morelia. Tigres evitaba un nuevo descenso, que peleaba de manera constante. Hoy la historia se repite, son los mismos personajes, solo que el equipo es distinto, el equipo es FC Juárez.

En el discurso de presentación se repiten los discursos de aquel mayo del 2010. Ferretti promete trabajo y más trabajo. Garza tiene como objetivo primario estabilizar el equipo, no hacerlo Campeón. ¿Cómo le fue a Tigres en su primer torneo? En el Apertura 2010 logran 25 puntos, con ellos se ubican en el noveno lugar general, pero logran el primer gran objetivo al alejarse de la zona de descenso. A partir de esa estabilización el equipo tomó vuelo hasta convertirse en el equipo de la década.

Hoy el reto para esta dupla será tratar de evitar pagar la multa, de la que parten en los hechos en el último sitio, ya que Atlético de San Luis arrancara de cero con un promedio muy volátil. Hoy como ayer el reto es similar, es ir reconstruyéndose en todos los aspectos. Replicar el modelo tigre, lo que luce como misión imposible.

UN NUEVO MODELO

En medio de rumores, verdades a medias, filtraciones y luchas de poder terminó abruptamente una época exitosa en Tigres. A los creadores de ese éxito los fueron desmembrando paulatinamente hasta extinguirlos. Viene una nueva época, nuevos dirigentes, una nueva estructura encabezada por Mauricio Culebro y Miguel Herrera, un nuevo modelo, que para muchos era más que necesario.

Por principio de cuentas en ese modelo la apertura hacia los medios se agradece. Escuchar parte de la charla del Tuca con sus jugadores o entrenando como lo que presentó este lunes Tigres en sus redes hubiera sido imposible. El Tuca odiaba a la prensa, o al menos eso parecía.

Era más fácil entrevistar a Vladimir Putin echando unos tacos de suadero que un 'mano a mano' con Ferretti o Gignac, eran los dueños del club y lo hicieron bunker. Nadie les dijo nada porque los resultados mandaban, pero era insufrible. Y en estos momentos se necesita abrir las puertas, buscar nuevos patrocinadores e ingresos y en un monasterio eso jamás sucedería. Quizá ahí el origen del cambio.

Pero eso es una historia que está por escribirse, lo que contaremos hoy es sobre algo que ya sucedió, fueron hechos consumados. Es el legado contra el que peleará la nueva dirigiencia aún sin querer en los próximos años. Deberán entregar resultados, pues el aficionado regio vive en un mundo aparte, por principio de cuentas Rayados NO pueden ser mejor que ellos el próximo torneo.

Pero ¿Cuál era el modelo Garza-Ferretti-Rodríguez-Palomino que llevó al éxito a los Tigres? Cuestión de revisar cómo operaban sus contrataciones y sus armados de equipos.

LOS MEXICANOS

En estos 11 años llegaron al equipo jugadores como: Hugo Ayala, Jesús Dueñas, Jorge Torres Nilo, Javier Aquino, Luis Rodríguez, Jürgen Damm, José Francisco Torres, Carlos Salcido, Gerardo Lugo, Carlos Salcedo, Iván Estrada, Elías Hernández, Antonio Briseño, Diego Reyes, Edgar Pacheco, Jesús Molina, Enrique Esqueda, Raymundo Fulgencio, Francisco Venegas, Fernando Navarro, Hugo Rodríguez, Eduardo Tercero, Ubaldo Luna, Dieter Villalpando, Taufich Guarch, Emmanuel Cerda y Carlos Ochoa.

En el análisis de todas estas compras realizadas en la era Garza-Ferretti, se pueden observar varias tendencias. Jugadores mexicanos consolidados y probados fueron los menos, cuente a Salcido, Aquino, Salcedo, Reyes, Ochoa y Elías Hernández.

El resto fueron jugadores jóvenes (en ese momento) con talento que llevaron para buscar que se consolidaran en el equipo regio. Fueron apuestas y como era previsible NO todos fueron casos de éxito como es el caso de Ayala, Torres Nilo, Dueñas (que llegó del Salamanca), 'El Chaca' o Damm, por el que pagaron una fortuna. Pero hubo otros que al ser vendidos brillaron con luz propia como Fernando Navarro, hoy una sensación con el León, o Molina con Chivas. Muchos de estos, destacando unos más o unos menos, lograron ser Campeones durante su estancia.

EXTRANJEROS, LA BASE

Con los extranjeros era un tema diferente, generalmente ahí no iban a 'apostar', ahí se tiraron a matar buscando soluciones efectivas y rápidas a la inversión realizada. Buscaban en el 'nombre' o trayectoria del jugador una garantía. En el recuento que realizamos gracias al invaluable apoyo de la cuenta de Twitter @golesycifras, que maneja datos extraordinarios, pudimos contar 41 jugadores extranjeros que llegaron al primer equipo de Tigres del 2010 que comenzó la era Ferretti hasta el 2021, que terminó.

La lista está llena de nombres como: Juninho (BRA), Nahuel Guzmán (ARG), Guido Pizarro (ARG), André-Pierre Gignac (FRA), Damián Álvarez (ARG), Rafael Carioca (BRA), Eduardo Vargas (CHI), Lucas Zelarayán (ARG), Enner Valencia (ECU), Danilo Verón (BRA), Ismael Sosa (ARG), Francisco Meza (COL), Julián Quiñones (COL), Luis Quiñones (COL), Rafael Sóbis (BRA), Joffre Guerrón (ECU), Egidio Arévalo (URU), Héctor Mancilla (CHI), Darío Burbano (COL), Emanuel Villa (ARG), Nicolás López (URU), Luis García Fernández (ESP), Leonardo Fernández (URU), Hérculez Gómez (USA), Edno Cunha (BRA), Jordán Sierra (ECU), Carlos González (PAR), Emanuel Herrera (ARG), Gastón Fernández (ARG), Andy Delort (FRA), Timothée Kolodziejczak (FRA), Everton Cardoso (BRA), Larry Vásquez (COL), Ikechukwu Uche (NIG), Luis Advíncula (PER), Marco Rubén (ARG), Jonathan Bornstein (USA), Jefferson Intriago (Ecuador) y Jeison Lucomi (COL).

¿Qué nos llama la atención? Que a pesar de que el origen de Ferretti es brasileño no confió mucho en sus paisanos, contrató solo a seis, por 10 argentinos que fue la nacionalidad que dominó, seguida de los siete colombianos que es o era un mercado mucho más barato.

¿MUY CAROS O MUY BARATOS?

¿40 extranjeros son muchos? Depende el cristal con que se mire. El promedio de extranjeros que se contratan por equipo por temporada es de 5.9, si esto es real, Tigres contrató 40 jugadores en las últimas 11, es decir, 3.6 anual, uno de los promedios más bajos de la liga, lo que quiere decir que contrataban quizá más caro, pero evidentemente mejor. ¿Ya hizo la cuenta de cuántos jugadores extranjeros ha contratado su equipo en ese mismo tiempo?

Cruz Azul, otra poderosa cementera en los últimos 11 años, contrató casi el triple de jugadores que Cemex, y apenas este torneo pudo lograr ganar la liga. Los regios obtuvieron cinco de Liga MX, y 11 títulos diversos en total, la diferencia es brutal. En economía todo es costo-beneficio. ¿Cuánto le costó a Cruz Azul ganar un título en 11 años? Una cifra desquiciante, se habla de al menos ocho mil millones de pesos ¿Cuánto les costó a Tigres 11 títulos en 11 años? La cifra NO la conozco, pero, aunque seguramente es una cifra muy grande, también así fueron los resultados, ser equipo de la década NO fue gratis, eso seguro.

MALAS DECISIONES

¿Acaso Garza, 'El Inge' y compañía no tomaron malas decisiones? Por supuesto que sí, y son evidentes. Algunos jugadores resultaron un petardo como ese bandido del nigeriano Uche, que jugó solo 45 minutos con Tigres y por el que pagaron más de tres millones de dólares, que terminó demandando ante el TAS. El jugador acusó al equipo mexicano de utilizar dobles contratos, algo muy común en este futbol nuestro de cada día, como lo relaté en mi columna del 2018.

Pero las malas decisiones pasaron no solo por comprar mal, sino porque tuvieron ofertas formales muy importantes que le hubieran dejado una gran ganancia a Cemex y a los Tigres y no las aprovecharon. Por ejemplo, pagaron por Enner Valencia siete millones de dólares al West Ham, a los seis meses un club de China les ofreció 15 millones de dólares. Si aceptaban obtendrían una ganancia de más del 100 por ciento y decidieron no venderlo. Meses después Cruz Azul ofreció 12 millones y también obtuvo una negativa.

¿Por qué renunciar a ganar cinco millones de dólares o más al revender un jugador? El Inge Rodríguez, jefe de Miguel Garza, fue categórico y contundente para dar respuesta a esa interrogante: "Nosotros estamos en el negocio de ganar campeonatos y no de vender jugadores", le declaró a la cadena ESPN en junio del 2016.

Era evidente que el plan era invertir para campeonar, no para hacer negocio y no está mal. Eran claros sus objetivos. Lo que NO me queda nada claro es por qué por un lado en el mundo regio satanizan y queman en leña verde a Miguel Garza, Palomino y al Tuca Ferretti, señalándolos de hacer decenas de negocios millonarios en lo oscurito y por debajo a costas del dinero de Cemex.

¿'EL INGE' ES UN SANTO?

Sin meter las manos al fuego por nadie, me asalta una duda, si esto fuera cierto ¿Por qué exoneran y pontifican esos mismos al Inge Rodríguez? ¿Por qué Cemex NO los metió al bote o los vetó del futbol mexicano? Porque estoy cierto de que si hubo malos manejos el Ingeniero Rodríguez tuvo que saberlo. Él en ese momento firmaba para decidir, él era el jefe de Palomino, el de Garza, del Tuca y de todos. Alejandro Rodríguez puede ser muchas cosas, pero no es tarugo.

La ecuación es simple, si hubo daño al patrimonio de Cemex, 'El Inge' debió saberlo y por tanto era cómplice. Si NO hubo tal daño y solo un montón de rumores sin pruebas documentales o denuncia expresa, pues entonces se quedará en eso, en rumores. Salió Garza y el que regresó fue precisamente Alejandro Rodríguez, creo que muchos NO le dimos esta lectura al nombramiento.

PODER DE REVENTA

Uno de los fundamentos de los dirigentes del futbol es que, al invertir en la compra de un jugador, es vital observar y analizar si el jugador en cuestión tiene potencial de reventa o solo tendrá depreciación.

Si compras un jugador mayor de 30 años no tendrá valor de reventa, será menor a lo que pagaste por la edad (salvo raras excepciones), pero no todo será depreciación, lo mejor que te puede pasar como club es que el jugador rinda el tiempo del contrato, porque no lo podrás vender y recuperar tu dinero. Un jugador joven con calidad SÍ tiene ese poder de reventa, lo puedes vender o por lo menos recuperar tu dinero. Eso justamente pasó en el caso de Andy Delort, que acá resultó un fiasco, pero pudo venderlo, hoy incluso está valuado en 16 millones de euros. Otro caso similar fue el francés Kolodziejczak, que no funcionó.

Sin embargo, hubo otros casos con jugadores nada mediáticos y que incluso no participaron con Tigres, quien si bien los compró, no los ocupó en su propio equipo, los prestaba y si seguían sin interesarle a Ferretti, terminaba vendiéndolos.

MODUS OPERANDI

Tengo hasta este momento dos casos documentados. En el 2015 compra al peruano Christian Cueva, que se había quedado sin contrato con el Alianza, así libre lo contrata Tigres, que de inmediato lo presta al Toluca, posteriormente en el 2016 lo vende al Sao Paolo de Brasil por 2.8 millones de dólares.

Con el lateral Luis Advíncula pasó algo similar. Estaba perdido jugando en la Segunda División de Turquía, lo compra Tigres en 600 mil dólares y lo manda a préstamo a Lobos BUAP. Como no tiene lugar en el equipo porque en su posición tiene al Chaka, fue vendido al Rayo Vallecano en tres millones de euros. La regios obtuvieron 2.4 millones de euros de ganancias.

¿Por qué comprar jugadores y prestarlos? Porque a la directiva del Inge y Garza les interesaba el jugador, estaba libre o barato, pero no tenía cabida en el equipo. Aprovechaban el momento y buscaban colocarlos, así el club NO tendría que desembolsar nada, pero mantenía la propiedad, si burros no son.

Hoy los destinos se han separado. Tigres se queda con una estructura sólida, pero con un nuevo modelo de gestión buscando más modernidad, más apertura, que debe ir acompañado de resultados para generar certeza. Quienes llevaron al equipo regio a esas alturas con sus métodos buenos, malos, censurables o admirables volverán a picar piedra para tratar de construir cimientos sólidos y duraderos para convertir a Juárez en un tema recurrente en los medios, pero ahora ya no por sus muertas, ya no por la delincuencia organizada, sino ahora porque su gente, esa gente de la frontera, finalmente tenga un equipo que los haga soñar y olvidarse de tanta pesadilla a traves de un equipo de futbol llamado Bravos de Juárez.

“Cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor” Henry Ford.

