El futbol está secuestrado

Al momento de escribir estas líneas aún NO se jugaba el juego eliminatorio de la selección nacional frente a Canadá. Los colegas enviados se convirtieron de pronto en expertos meteorólogos pronosticando temperatura, caída de nieve a la hora de un juego donde sea cual sea el resultado NADA cambiará drásticamente para la escuadra nacional.

A diferencia de lo que muchos piensan, pierda como pierda México, gane como gane, o empate como empate, todo seguirá igual. Martino está firme en su puesto pase lo que pase, juegue a lo que juegue ¿por qué? Porque tiene una cláusula de rescisión muy alta y en estos tiempos por la pandemia las finanzas de Doña Fede no andan muy boyantes, y además la calificación aún NO está comprometida.

BOLETO SIN RIESGO

Y NO está en riesgo porque califican tres equipos de manera directa y hay otro chance con el repechaje si algo saliera mal. Quedan seis juegos en la eliminatoria, de esos seis México jugará CUATRO partidos de local, donde se consumará todo: Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y El Salvador. Quitando a los gabachos, los más débiles de este octagonal. De visita solo serán dos partidos, uno en Jamaica a finales de enero y otro en Honduras en marzo.

Tendría que venir más que una tragedia, para que, con estas bondades de la localía, aún jugando a puerta cerrada, el boleto a Qatar se complicara. Ese boleto es lo ÚNICO que le interesa a Doña Fede y a Doña Tele ¡lo único! No importa si el boleto llega muy manchado por las formas impresentables que ha presentado tácticamente el Tata Martino.

LA REBANADA DE DOÑA TELE

El boleto hará sonar las cajas registradoras de Doña Tele y Doña Fede. Las ganancias multimillonarias por la venta de publicidad, previo y durante el Mundial estarán aseguradas. En el 2018, la Bolsa Mexicana de Valores reportó que TV Azteca incrementó el 11 por ciento en sus ventas, llegando a tres mil 876 millones de pesos gracias a la publicidad que le generó el Mundial de Rusia.

A Televisa le fue tres veces mejor que al Ajusco. Teniendo la exclusividad digital de los contenidos del Mundial, entiéndase redes sociales, streaming, que NO tuvo TV Azteca, la empresa de Chapultepec reportó ingresos del área de contenidos que crecieron el 35.9 por ciento, gracias en parte por el sublicenciamiento de derechos del Mundial de Rusia, según reportó Forbes.

CARTERA LLENA EN DOÑA FEDE

Y si eso sucedía en Doña Tele, pues Doña Fede no cantó mal las rancheras, varias publicaciones especialistas en finanzas hicieron cuentas y estimaciones probables sobre los ingresos que habría obtenido la Federación Mexicana de Futbol en los últimos dos Mundiales.

Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, la FMF habría facturado cerca de 250 millones de dólares, mientras que en el periodo que comprendió la Copa del Mundo de Rusia 2018, la cifra aumentó 200 millones, ya que habrían ingresado alrededor de los 450 millones de dólares, una cifra superior a los 320 millones que generalmente había calculado el especialista Jorge Badillo para la revista Forbes. Este mismo articulo, escrito antes de la pandemia, estimaba que, para el Mundial de Qatar, Doña Fede calculaba obtener el 25 por ciento más de ingresos que en Rusia.

DOÑA FIFA REPARTE

Esos son las rebanadas más grandes e importantes que tiene el futbol mexicano. Ya lo que pase en el Mundial es simplemente la tabla de postres. Para la Copa del Mundo de Rusia 2018 Doña FIFA repartió en premios un total de 400 millones de dólares, un 12 por ciento más con respecto a la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde el total de premios fue de 358 millones de dólares. En Qatar esa cifra estará cerca de los 500 millones, establecen los especialistas.

Tomando de referencia lo que la FIFA pagó en el pasado Mundial de Rusia, solo quedando entre los cuatro primeros se obtienen ganancias significativas: el Campeón Francia obtuvo 38 millones, Croacia 28 millones, Bélgica con su tercer lugar 24 e Inglaterra 22.

Del quinto lugar al octavo del Mundial ruso, les pagaron 16 millones de dólares, mientras que del noveno al décimo sexto lugar 12 millones de dólares. En Rusia 2018, México terminó en el lugar 12, por lo tanto, Doña Fede recibió 12 millones de dólares que, en teoría, debería repartir entre TODOS sus afiliados: Liga MX, Ascenso, Premier, Tercera División, Sector Amateur, pero hace siempre cuentas chinas y la Liga MX es quien se queda con la tajada casi completa.

EL QUINTO PARTIDO EN DINERO

¿Cuánto dinero hubiera ganado Doña Fede si la selección llegara al ansiado quinto partido? En dinero NADA verdaderamente significativo. Simplemente sería ganar cuatro millones de dólares más en relación a las posiciones donde se ha quedado siempre. Para ejemplificar diremos que pagaba más el equipo de la Liga MX por NO descender (alrededor de 6 millones de dólares) que lo que ganaría Doña Fede para repartir por llegar al ansiado quinto partido. En este caso seguro que Doña Tele ganaría mucho más comercializándolo.

En resumen, jugar cuatro juegos en un Mundial (como casi siempre ha sucedido) establece para México un ingreso promedio establecido de alrededor de 12 millones. En lo económico parece muy poco soñar con ganar solo por cuatro millones más por ese famoso quinto partido, es decir, el llegar al quinto partido o quedarse en el cuarto juego, económicamente hablando es casi lo mismo, por ello NO preocupa, ni compromete nada las finanzas de Doña Fede.

¿Entienden ahora por qué a Doña Tele y Doña Fede solo les importa tener el boleto a Qatar, sin importar las formas de cómo se haya obtenido? Si no se llega al quinto partido, no pasará absolutamente NADA, su lanita ya estará asegurada. Si sucede el milagro y llega, pues habría postre simplemente.

Gracias a que nuestro país está ubicado en una situación muy pobre futbolísticamente hablando, “el tuerto siempre fue el rey en un país de ciegos” dice el refrán, y salvo tragedias deportivas o chanchullos, el calificar al Mundial de futbol, en la mayoría de las veces, ha sido un simple trámite.

HISTORIA SIN FIN

Sin irnos a la prehistoria futbolística, si repasaramos las declaraciones de los dirigentes deportivos de los últimos 50 años, como en la política siempre se ha dicho lo mismo, y se termina también en lo mismo, los avances son mulos o paupérrimos. NI siquiera posterior a ser anfitriones de un Mundial se ha sacado provecho para catapultarse.

En 1970, cuatro juegos, la goleada ante Italia en 'La Bombonera' de Toluca y adíos. ¿Qué sucedió para el siguiente Mundial? NI siquiera se calificó para Alemania 74, ya que fuimos eliminados en el Premundial de Haití. Para Argentina 78, con un Premundial en casa se avasalló, y en el Mundial el desastre total y el último lugar del certamen recibiendo dos goleadas escandalosas. A España 82, tampoco calificamos, las fallas de Hugo Sánchez y el resto nos eliminaron en el Premundial de Honduras.

Al Mundial del 86 se calificó porque se organizó el Mundial al entrar al relevo de Colombia. Ahí finalmente de locales, hubo el ansiado quinto partido que se perdió ante Alemania en serie de penales. Para ir al de Italia 90, ni siquiera nos dieron chance de participar por andar haciendo trampa con 'los cachirules' en una eliminatoria olímpica.

De 1970 a 1990 han sido los peores 20 años del futbol mexicano en las Copas del Mundo, pues de cinco que se disputaron no asistimos a tres y en una quedamos últimos. ¿Qué sucedió entonces? Se prometieron mejoras, reestructurar todo, fortalecer la liga, reducir extranjeros, endurecen los reglamentos. ¿Qué pasó? NADA, absolutamente nada. Los discursos se reciclaban cada cuatro años, las mismas palabras con diferentes dirigentes.

¿Cuál ha sido el máximo logro de 1990 a la fecha? Que, de ahí en adelante, con algunos sustos y la vergüenza de jugar un repechaje, siempre se calificó al Mundial, y de 1994 al 2018, con diferentes formas se pasa la Fase de Grupos para quedarse en los Octavos de Final. Esa es la constante.

MEJORAR EMPEORANDO

Albert Einstein tiene una máxima, en la que personalmente creo mucho: “Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes” ¿Qué ha hecho el futbol mexicano para obtener resultados diferentes? Nada, o mejor dicho ha hecho muchas cosas para empeorar su situación. ¿De dónde se forman las selecciones? De la Liga, y el manejo de la liga es abominable.

Con el fin de proteger a sus amigos 'El club de toby' ha inventado reglamentos, multas, llevado a los enemigos a la cárcel o condenándolos al exilio, vetándolos de su club como a Fernando San Román con Irapuato, que ya ni socio activo era en el acta constitutiva, pero tuvieron bien a desafiliarlo por declarar y dar entrevistas a la prensa, dice la ridícula carta de desafiliación.

¿Con que finalidad 'El club de toby' ha hecho tantas fechorías? Con el único fin de evitar el ascenso y el ascenso para proteger las inversiones de sus amigos, que no se devalúen y pierdan mucho dinero si es que descienden. Para ello, con la prensa domesticada tienen una coartada: “Buscamos que la división que era de ascenso tenga estabilidad financiera antes de reestablecerlo”.

Ellos ya se saben el camino y NO tendrán recato para utilizar la vieja patraña, si alguno lograra esa estabilidad financiera, solo necesitarán apretar, poner otros candados insalvables para que sea imposible pasar la auditoría, no asciendan, ni puedan ser miembros de 'El club de toby'.

LIGA MX, EN LA IGNOMINIA

¿Sabe cuántas ligas de potencias futbolísticas NO tienen ascenso ni descenso? ¡NINGUNA! Por algo será. ¿Sabe cuáles son las ÚNICAS ligas afiliadas a la FIFA que NO tienen ascenso y descenso? Agárrese de su silla porque gracias a las brillantes ideas de 'El club de toby' México se codea en este selectísimo grupo de 'superpotencias' futbolísticas: la liga Premier de Belice, S-League de Singapur, la Super Liga de la India, la liga de San Marino, la Premier League de Canadá, la Premier de Nueva Zelanda, la A-League de Australia, la MLS de Estados Unidos y México.

¿No le dieron ganas de llorar de emoción al saber que nuestro futbol está dentro de tan selecto grupo de super ligas SIN ascenso y descenso? Esa es la idea de crecimiento exponencial que 'El club de toby' tiene para el futbol mexicano.

Pero eso NO es todo, en el último listado sobre el ranking de las mejores ligas del mundo entre los primeros 100 solo DOS no tienen ascenso y descenso. México, ubicado en la posición 28, y la MLS en el lugar 62, en el entendido de que hay ahí ligas de países que producen mucho menos dinero y con menor estructura que nuestro país como Ecuador, Paraguay, Serbia, Croacia, Colombia, por citar algunas.

Las potencias futbolísticas mantienen la sana competencia y el espíritu del juego. La tabla que les muestro es clara, en esos países de primer mundo se castiga con el descenso NO IMPORTANDO si uno de sus socios ricos y poderosos hace mal las cosas, NO se le protege o se le blinda como aquí.

EXTRANJEROS CONDICIONADOS

Otro hecho a observar es el número de extranjeros permitidos, obviamente no contando a los comunitarios. Muchas potencias NO tienen límite para contratar jugadores extranjeros, esas ligas tienen la solvencia económica para poder comprar a los mejores de cualquier parte del mundo y aun así le ponen muchas condiciones para que eso ocurra, la mayoría exige como control de calidad que sea seleccionado de su país de origen.

Fuera de estas potencias y dentro de los primeros 30, México con 9 y Croacia con 10 son quienes más extranjeros permiten en los equipos de sus ligas, pero aquí SIN ninguna condicionante, sin NINGÚN tipo de filtro, ni control de calidad. Al futbol mexicano puede venir cualquiera, por eso abundan los petardos, porque significan un enorme negocio temporada a temporada para algunos.

Y pensar que todavía hay quienes se preguntan el porqué las distancias con los rivales de nuestra zona se han acortado, porqué NO podemos crecer como liga, porqué NO buscamos seguir en torneos y ante rivales que nos dejen crecimiento deportivo y no solo dinero como la MLS en Estados Unidos.

'El club de toby' tiene secuestrado al futbol mexicano, el daño que le están provocando es inmenso. En su afán de tener el control absoluto no han tenido recato en comprar conciencias, ellos tienen el poder de discriminar aficiones, levantar o bajarle el pulgar a placer a quien sea y como sea. Ellos están convencidos que el futbol sirve solo para ganar dinero, y a eso va México al Mundial, solo a ganar dinero, el resto es, ha sido y será demagogia.

“Quienes son pródigos en exceso y se entregan al lujo, fácilmente se vuelven orgullosos” Confucio.

