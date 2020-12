Fox Sports, Disney y Orlegi: La disputa

Como Navidad adelantada para los postulantes a comprar Fox Sports México y el vendedor que es The Walt Disney Company recibieron del IFT la cuarta prórroga para que se haga efectiva la venta. Ya les habíamos adelantado en este espacio que importantes personajes del Gobierno Federal nos habían asegurado que habría un nuevo plazo, luego de que las condiciones económicas por la pandemia NO han cambiado mucho de abril a la fecha, pues la intención es que se venda y no se liquide porque apuestan por la conservación de los empleos y la competencia. El nuevo plazo vence el 4 de marzo de 2021.

VON ROSSUM LEVANTA LA MANO

La prórroga permitió que se intente sumar a la compra a otro grupo de empresarios mexicanos interesados en adquirir el canal. Se trata de un grupo conformado por el Grupo SIPSE de los hermanos Andrés y Alejandro García Gamboa, que junto al grupo del reconocido e icónico narrador Fernando Von Rossum, Media Group, y otros inversionistas ultiman detalles para presentar esta misma semana su propuesta de manera formal al banco ING en Nueva York, que es el encargado de revisar las ofertas, dar certeza financiera a las mismas y posteriormente entregarlas a la gente de Disney para que sea ésta quien las avale, aunque el visto bueno lo da el IFT.

Competir contra la NBC como lo es Telemundo, Media Pro y Murdoch parece una misión imposible por la enorme fortaleza financiera que estos últimos tienen, pero este grupo mexicano asegura contar con el respaldo de un grupo de inversores británico-canadienses que, en teoría, le darían esa solvencia económica para darle continuidad al proyecto de Fox Sports, tal como lo exige el IFT. Hubo quien afirmó sobre el supuesto interés de Marcos Achar, que resultó humo, pues ni él ni la familia Slim nunca mostraron interés alguno en esta compra.

ABOGADOS DE GARCÍA LUNA Y ORLEGI

Y mientras el IFT arreglaba los pormenores de la prórroga, el grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri ultimaba los detalles de una demanda, que a decir verdad aún NO ha sido presentada ante una corte de Los Angeles, California, pero que sus abogados del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ya tienen lista desde el pasado 23 de noviembre en que fue enviada de manera formal a los abogados de Disney y Fox Sports, encargados de la desincorporación. El despacho que contrató Orlegi es, además de caro, muy reconocido en temas políticos; de hecho, actualmente llevan también la defensa del nefasto exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

La legislación estadounidense es diferente a la nuestra. Allá, en estos casos se entrega la copia de la demanda al demandado y a partir de esa fecha, tendrán 30 días para poder llegar a un arreglo extrajudicial o bien, darse simplemente por enterado y dirimir sus diferencias ya en la Corte. Es decir, antes de la cena de Navidad, Orlegi y Disney habrán llegado a un arreglo o tendrán la certeza de que iniciarán el año con un litigio que será desgastante, muy largo y caro, aunque esto último no creo que les importe mucho a los creadores de Mickey Mouse, con todo y la pandemia.

LAS VERSIONES

Obviamente hay versiones encontradas entre lo que reclama un grupo y lo que alega el otro. En este espacio les compartiremos las posturas tanto de Grupo Orlegi como de Disney y Fox Sports. De esta manera, usted apreciable lector, podrá tener elementos más claros y evaluar quién tiene o no, para usted, la razón.

Santos reconoce que los recursos que obtiene por derechos televisivos significan la sustentabilidad del negocio y estabilidad en el empleo para todos los involucrados directos e indirectos en el equipo y la situación los puso en riesgo, por lo cual la demanda que podrían promover después del 23 de diciembre se basa en los siguientes rubros:

1- Incumplimiento de contrato (Breach of Contract).

2. Incumplimiento de acuerdo de buena fe (Breach of Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing).

3. Manipulación fraudulenta (Fraudulent Inducement).

4. Interferencia dolosa en el contrato (Tortious Interference with Contract).

DERECHOS DE TELEVISIÓN

Fuentes cercanas al proceso de venta de Disney y Fox Sports, alegan que NO existe NINGÚN incumplimiento de contrato, que cada una de las facturas y los montos estipulados en su contrato de televisión por la transmisión de sus juegos están cubiertas al 100 por ciento hasta diciembre de 2020, y por tanto NO existe adeudo alguno sobre este tema como fue manejado por algunos medios.

Consultados sobre si existe deuda por los derechos de TV, ejecutivos de Grupo Orlegi establecen con claridad que Santos ha recibido los 14 millones de dólares anuales por este rubro (incluidos los ingresos de México y Estados Unidos) que ahí NO hay problema. Nos refieren y muestran que el incumplimiento y adeudo se refiere a lo acordado en otras dos cláusulas que aparecen en el contrato, una de ellas dice a la letra que Santos deberá recibir además de esos 14 millones de dólares, otros 6.5 millones de dólares adicionales, si bien no en efectivo, sí bajo esquemas de promoción, publicidad y difusión internacional. Otra cláusula habla de que recibiría 250 mil dólares anuales de otro tipo de licencias. En síntesis, el incumplimiento por este rubro, señala Orlegi, sería por un total de 6 millones 750 mil dólares.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, EL PROBLEMA

Por su parte, las mismas fuentes inmersas en el proceso de la desincorporación de Fox Sports, aseguran que el equipo lagunero ha recibido mucho más de los 6.75 millones de dólares que le reclaman y que éstos los han recibido en tiempo aire a través de diversas promociones de sus partidos y eventos. Que tienen cuantificados los minutos y los costos, que se han difundido en todas sus plataformas. Es decir, que para ellos han recibido incluso más.

Al respecto, Orlegi alega que la difusión prometida era a nivel del continente americano y que por la desincorporación ésta ya sólo fue en territorio mexicano y no internacional como estuvo pactado, lo cual ya fue una limitante en exposición global prometida hasta antes de la fusión.

¿ENGAÑO O DESINCORPORACIÓN?

Las fuentes de Disney y Fox Sports que consultamos en los Estados Unidos, nos refieren que la compra de la cadena fue una operación registrada ante la Bolsa por un total de 71.3 billones de dólares y por lo cual NO era un tema previsible para ningún ejecutivo de la compañía, salvo los accionistas principales.

“Tú crees que Azcárraga o Salinas Pliego, le informan a sus directores de las televisoras estatales si van a vender o no una novela a China. ¡¿No verdad?! Así fue el caso con nosotros. La compra de 21st Century Fox fue una operación de billones de dólares, el monto de una operación de compra de derechos de TV de Santos, Pachuca o Monterrey, comparado con esos 71 billones de dólares, es como un grano de arroz en un enorme costal.

"Se negoció y se firmó con Santos y con TODOS los equipos con los términos y condiciones dadas en ese momento y en ese instante eran dos compañías en ese momento independientes una de la otra. Cómo pueden hablar de un engaño”, nos dice una fuente de Bristol, en los Estados Unidos.

EL "PROYECTO SABER"

La visión de Orlegi es muy distinta, para ellos está claro que Disney los engañó, primero cuando de manera inusual, en diciembre de 2018, les pidieron dividir en dos el contrato único ya firmado para entonces pagárselos a través de dos contratos. El argumento del cambio, les aseguraron, es que se trataba de un tema simplemente administrativo de un cambio de centro de costos y fiscal. Sin embargo, a dos meses de ese cambio, en febrero de 2019, se anunció la compra de Fox por parte de Disney. Orlegi tiene la certeza que esa línea de tiempo les servirá como prueba de sus dichos y de que sabían de la venta y se los ocultaron.

Sin embargo, diversos reportes periodísticos cercanos a la cadena CNN señalaban desde el 19 de julio de 2018, cinco meses antes de la fecha que señala Orlegi, que The Walt Disney Company, tenía ya el camino libre para comprar y consolidar la compra de 21Th Century Fox, ya que su oferta de 71.3 billones de dólares hizo que Comcast, desistiera de su interés emitiendo un comunicado contundente:

"Comcast no tiene la intención de seguir adelante con la adquisición de los activos de Twenty-First Century Fox y, en cambio, se centrará en nuestra oferta recomendada para Sky". Es decir, en ese momento, ya se conocía que el 'Ratón Miguelito' empezaba su camino libre para cerrar la negociación, incluso en México, en junio de 2018, el diario 'El Financiero' título una nota: “Walt Disney compra a Fox por 71,300 mdd”, es decir, los mercados y medios lo daban como un hecho, no fue algo secreto.

Orlegi tiene otros argumentos que presentarían como evidencia en la Corte. Aseguran que, en julio de 2019, Carlos Martínez, ya como ejecutivo de Disney, y NO de Fox Sports, les presenta el “Proyecto Saber”, que era el plan de que Monterrey, Grupo Pachuca, Xolos y Santos aportando sus derechos, formaran un holding con Rupert Murdoch para comprar Fox Sports México, proyecto que después fue abortado, Murdoch prefirió ofertar solo.

Los abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan plantean en su escrito de demanda utilizar 'Discovery' como legalmente se le conoce al procedimiento previo al juicio en una demanda en el que cada parte, a través de la ley puede obtener evidencias de la otra parte por medio de dispositivos de descubrimiento como interrogatorios, solicitudes para producción de documentos, lo que incluiría intercambio de mails, mensajes y conversaciones, por ejemplo. Y en el cual borrar alguna evidencia sería constitutivo de delito.

¿DE QUIÉN EL FSLA HOLDING?

Las fuentes de Disney consultadas aseguran que no se sienten intimidados por el posible juicio y las estrategias legales que empleen los abogados de Orlegi:



“Si su intención es ir a juicio, pues nos veremos en la Corte de Los Angeles el próximo año, no tenemos ni dudas ni temor. La razón nos asiste. Es más, NO entendemos por qué demandarnos a nosotros, a The Walt Disney Company, si el contrato que firmó Santos, y el cual el propio club anunció en sus redes sociales y en todos los medios fue con Fox Sports. ¿Acaso tú viste que ESPN o una subsidiaria nuestra lo anunciara? Revisa las notas de esa fecha”, me retó mi fuente.

"El contrato lo firmó Irarragorri y la empresa FSLA Holding L.L.C. ¿De quién era esa empresa? ¡De Fox Sports, no de Disney! Muchos de los derechos que los adquiere Fox Sports, los hace a través de esta empresa es su subsidiaria.

Los derechos del futbol argentino, con la AFA, están firmados también por Fox Sports desde 2017 y se firmaron a través de esta empresa subsidiaria FSLA Holding. Por ejemplo, Puebla tiene sus derechos de televisión con una empresa de telenovelas de Azteca, que es subsidiaria. Es lo mismo”, me dijo mi fuente.

"¿Dónde estaba Disney en ese momento en 2017? Era independiente. ¿Qué Disney compró Fox Sports? ¡Sí, pero un año después! Si bien esta empresa venía en la 'panza' de Fox Sports no necesariamente es nuestra con todas sus responsabilidades. Porque precisamente por ello se dieron las distintas desincorporaciones, por eso las restricciones.

"Fox Sports se vendió por partes y cada país las reguló legalmente de manera independiente. En Brasil o Argentina, pusieron condicionantes muy distintas a las de México. NO entiendo, ellos firmaron con Fox Sports y ahora quieren demandar a Disney. Eso, en lo personal, me parece algo inaudito. Habrá que ver, primero si presentan la demanda finalmente y si es así, tendrán que probar sus dichos ante la Corte”, me dijo la fuente de Disney.

¿DE QUIÉN ERAN LOS DERECHOS?

Viene entonces un tema que a decir de Orlegi será fundamental en su posible demanda. La línea de tiempo. A decir de éstos fue en 2017 cuando signaron el convenio con Fox Sports para ceder la imagen, pero que se hizo con el conocimiento de que, en ese momento los derechos de televisión y hasta julio de 2019 éstos NO le pertenecían a Santos, sino a Televisión Azteca y como la fusión se dio en febrero de ese año, aseguran que legalmente estaban impedidos para ceder esos derechos o involucrarlos en alguna negociación con un tercero sin consentimiento de su parte según dice la cláusula 11 en su inciso 'M'.

Pero este tema, no es fácil explicar así que se los quedó a deber para la próxima entrega. De esta nueva telenovela que tendrá muchos capítulos antes de un desenlace…. Evidentemente que ambas partes tienen argumentos a favor y en contra, de lo que estoy cierto es que desde ya y hasta donde termine esta historia ya hay un ganador: los abogados de ambas partes.

“- ¿Cómo te sientes al saber que todo al que representas es culpable? - Bien. Los inocentes no pueden pagarme”, DAVID KRUMHOLTZ-Mike Kattan