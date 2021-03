Fox Sports, la campaña y la prórroga (1ra. entrega)

Como la pandemia y la emergencia continúan, la prórroga era casi inevitable, además de que aparecieron otros dos posibles compradores en diciembre. Los daños y crisis financieras provocadas por la emergencia por Covid-19, fue lo que permitió la ampliación del plazo para desincorporar Fox Sports el año pasado. El comunicado oficial del IFT establece con claridad que en el caso de que la emergencia continuara se podría solicitar al IFT una nueva ampliación.

El 4 de marzo NO será una fecha fatal para Fox Sports México. En la historia de esta larga y complicada desincorporación no solo se han sumado nuevos posibles compradores, se han desatado diversas batallas desde los más variados frentes. Algunos otros de manera absurda, como es TV Azteca, que se subió a un ring que no es el suyo con una burda campaña de desprestigio contra Media Pro, uno de los principales candidatos a quedarse con los canales deportivos. Algún interés tendrá, eso seguro, no es altruismo.

Pero vayamos por partes, porque en esta historia hay novedades. A finales de diciembre Grupo Orlegi presentó en una corte de un condado de Los Ángeles, California, una demanda contra Disney Company alegando diferentes motivos: Incumplimiento de contrato y de acuerdos, manipulación fraudulenta e interferencia dolosa en el contrato que celebraron, mismos que consigné a detalle en mi columna de diciembre del año pasado, que titulé Fox Sports, Disney y Orlegi: la disputa.

LA DEMANDA

El día de ayer tuvimos contacto con el vocero del juez, que llevará este caso allá en Los Ángeles. Nos confirmó que la corte emplazó a Disney para que, en abril del 2021, responda a los dichos presentados en su contra en diciembre pasado. Será hasta que 'Mike Mouse' responda, cuando el juez evalue si hay los elementos para entablar un juicio o bien lo desecha. Sin embargo, se les ha informado tanto a los despachos legales de Orlegi como de Disney, que en el supuesto de que hubiera elementos, de cualquier manera, este litigio comenzaría hasta el año siguiente, en el 2022. Es decir, este tema va para largo.

EL AMPARO DE ORLEGI

Mientras eso sucedía en Estados Unidos, en México Grupo Orlegi logró que un tribunal en materia de competencia económica admitiera a revisión un amparo directo. ¿Qué significa esto? Que el tribunal aceptará revisar sus argumentos, no es una victoria legal, ni una sentencia. Especialistas en la materia, advierten que será un tema que llevará también mucho tiempo, como son todos los juicios de amparo. Frenar la desincorporación de Fox Sports, como pretende Orlegi, lo ven casi imposible. “Tendrían que ganar el juicio de amparo y eso puede tardar años y vemos muy complicado que prospere por tratarse de un tema de telecomunicaciones y de interés gubernamental”, nos dijo el encargado del despacho de Jorge Olvera y asociados.

LOS COMPRADORES

Algunos grupos interesados se fueron, pero la mayoría sigue en la puja, algunos agazapados, al acecho, sin hacer ruido, sin moverse en los últimos meses, pero todos ellos presentaron su documentación, oferta y modelo de negocio a ING Financial, el banco que Disney Company eligió en Nueva York para que certificaran financieramente a todos los interesados.

En estos se encuentran algunos pesos pesados, como NBC (Telemundo) Murdoch (exdueño FS) AT&T y Media Pro. NINGUNA de ellas se ha retirado de la contienda de manera oficial, como algunos especularon ayer. A estos gigantes de la industria se sumaron desde diciembre, dos interesados más, ambos con ascendencia e inversión mexicana: el Grupo Lauman, encabezado por el empresario Manuel Arroyo, dueño de 'El Financiero', y el último en presentar toda su documentación a finales de enero, fue el grupo de Fernando Von Rossum, Media Group, junto al equipo SIPSE y Chernan. Es decir, oficialmente habría 6 ofertas, aunque en las últimas semanas solo se hable de tres.

¿No se les hace demasiado sospechoso que de esos seis, el único 'maldito' que causa terror sea Media Pro? ¿Acaso el resto son unos 'angelitos del señor'? ¡Por supuesto que NO! Aquí hay negocio encerrado.

'LA MALDITA' MEDIA PRO

Media Pro es una empresa con capital español y chino, y a pesar de la burda campaña montada por TV Azteca, lo que es innegable es que es un gigante de la industria a nivel mundial, pues tiene presencia en más de 58 países y más de seis mil empleados. Es 15 o 20 veces más grande que la televisora del Ajusco, sus instalaciones en Barcelona son impresionantes. En México, desde hace tiempo es socio comercial de Doña Fede, tiene el contrato del VAR y produce seis de los ocho juegos de la Liga de Expansión.

¿Son tan malditos los de Media Pro como los pinta Azteca? NO, de ninguna manera, pero como todos los gigantes de las todas las industrias, han sido señalados por diversos delitos e irregularidades. Para mí, el más grave fue cuando en un comunicado se declararon culpables de haber sobornado a personajes de FIFA para obtener derechos de mundiales pasados, porque con aquellos dirigentes si NO había moches NO había manera de cerrar contrato alguno, fue el famoso #FifaGate donde muchos salieron salpicados.

En cuanto al tema con la liga francesa, el tema es muy simple de controversia de contrato y le explico con manzanitas; Media Pro ofreció una fortuna por los derechos exclusivos de toda la liga hasta el 2024. Llegó la pandemia, pararon la liga, no hubo juegos. Media Pro propuso: “NO puedo pagarte lo que NUNCA se jugó, sería lo justo ¿vamos a renegociar? La liga dijo: ¡a mí me vale, me pagas completo o te demando! Esta falta de empatía, más allá de lo legal, desencadenó el conflicto. En diciembre, ambas empresas llegaron a un acuerdo. Los españoles-chinos le regresaron la libertad de derechos de TV a la federación, y acordaron pagar los juegos jugados y una penalidad y tan, tan.

GRUPO LAUMAN, SUS CONFLICTOS

Es otro de los finalistas por la compra de Fox Sports. La cara visible de Lauman es el empresario Manuel Arroyo, que en los últimos meses ha estado involucrado en escándalos financieros muy graves. Esta empresa le renta las instalaciones y estudios tanto a Fox Sports como a ESPN, por lo que también podría incurrir en un conflicto de intereses. Es dueño del diario 'El Financiero', que como toda la industria ha tenido que despedir personal y hasta terminar el noticiero estelar que conducía mi admirado Risco.

Para muchos columnistas políticos, Arroyo es considerado un enemigo de la 4T, por lo menos en 'Las Mañaneras' el presidente lo ha citado directamente varias veces. La más grave, cuando lo acusó de NO pagar un crédito de 100 millones de dólares a la banca de desarrollo, que recibió en el sexenio pasado y que lo salvó de la quiebra.

La revista Proceso y la reportera Mathieu Tourliere publicaron un durísimo reportaje contra el Grupo Lauman que titularon 'El delito como negocio público y privado'. En éste se documenta que éste recibió un contrato por casi cuatro mil millones de pesos para hacer y administrar la cárcel de extrema seguridad en Papantla, Veracruz, hasta el 2042, y donde hace señalamientos de irregularidades brutales y señala a García Luna como parte del proyecto.

Además tenemos la certeza por documentación entregada directamente a Disney Company, que con este grupo aparece como asesor directo Carlos Martínez, exalto dirigente de Fox Sports y ESPN, que tiene que usar brazalete porque tiene un juicio abierto por posible corrupción y sobornos en el #FifaGate.

TV Azteca se ha pronunciado como una empresa muy 'preocupada' por el futuro económico de los equipos Santos, Xolos, León, Pachuca, Rayados y Querétaro, y que pudieran ser arruinados si Media Pro les incumple el pago de sus derechos de TV en el futuro ¿NO se les hace extraño, este otro posible comprador, que NO les de miedo alguno, que ni siquiera les llame la atención con estos antecedentes? ¿Por qué solo Media Pro es 'el maldito' de la película? ¿Qué sabe Azteca que nosotros no? ¿Qué hay detrás?

VON ROSSUM, LA CENICIENTA

De los tres últimos postores, es el que sin duda es el grupo financieramente menos fuerte, pero que cumplió a cabalidad los 26 puntos finos que ING Financial y Disney Company le exigieron en diciembre pasado. Por eso era natural que la oferta más baja en dinero por comprar Fox Sports viniera de Sipse-VonRossum-Chernan, y quizá por ello muchos especialistas los descartan.

Sin embargo, si usted googlea a estos grupos no encontrara grandes escándalos, al parecer tienen muchísimo menos dinero que los gigantes, pero también la conciencia más tranquila. Su capital es 100 por ciento mexicano y tienen experiencia en el medio.

Tenemos documentos en nuestro poder de los requerimientos que Walt Disney Company exigió cumplir a cabalidad a todos los interesados en comprar Fox Sports. Uno de ellos era experiencia probada en medios y funcionamiento de canales de tv de paga, Experiencia en la transmisión de eventos deportivos y producción, entre muchas otras.

CONTRATOS BLINDADOS

Dentro de los puntos más sensibles y puntuales que exige Disney a TODOS sus posibles compradores es la viabilidad y la solvencia financiera. Esta información que se encuentra en la documentación de Disney, le dará tranquilidad a TV Azteca y a los equipos con los que tiene contrato están blindados y garantizados. Ya que a la letra dice; “Tener recursos financieros probados, planes independientes de TWDC (Disney) para adquirir, MANTENER y desarrollar el negocio de desinversión, sin generar preocupación o riesgo de que la implementación de los compromisos adquiridos”.

En uno de sus apartados confidenciales de estos documentos, el posible comprador se debe comprometer por escrito y garantizando con cartas de crédito prestablecidas que cada uno de los contratos de derechos de televisión de los equipos de la Liga MX celebrados con Fox Sports deberán respetarse en su temporalidad, derechos y obligaciones al 100 por ciento.

Es decir, compre quien compre a Fox Sports, ya sea Telemundo o Grupo Von Rossum, TODOS deben cumplir, mediante cartas de crédito anticipadas, los montos económicos acordados en tiempo y forma, por lo menos los correspondientes a las transmisiones de los juegos de estos equipos.

Me encantaría poder contarles todos los puntos finos que Disney les exige a los compradores, hay algunos muy reveladores, sobre las historias de los grandes beneficiados si se diera el caso de que Fox Sports NO se vendiera, pero por hoy se me acabó el espacio, así que lo haremos en una próxima entrega, mientras puede sonreír con algún nuevo capítulo de la guerra sucia.

“El castigo más importante del culpable; nunca ser absuelto en el tribunal de su propia conciencia” Anónimo.