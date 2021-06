Funes Mori, de indocumentado a la Selección

Estamos en la cuenta regresiva para que en los próximos días o semanas el tema de los naturalizados polarice, de nueva cuenta, el ambiente futbolístico de nuestro país, pues el llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana es inminente. Por un lado estarán los que se enrollarán en la bandera mexicana amenazándose con tirarse de la torre del Castillo de Chapultepec por el 'sacrilegio' de mancillar a la Selección Nacional con el llamado de un jugador NO nacido en México. Por el otro, los que sin xenofobias reconocerán que NO hay muchos mexicanos de condiciones similares al jugador rayado de nuestra liga.

Saldrán a la palestra las historias viejas de siempre: que si el Guille Franco fue un fiasco, que si Gabriel Caballero un bodrio, que si Sinha aportó poco. Otros recurrirán a la prehistoria futbolística y hablarán de Carlos Blanco, 'El Charro' Lara, Jorge Romo, López Herranz y compañía. Una polémica que será inútil, porque si Martino lo decide así lo hará y no habrá impedimento legal para que esto ocurra.

¿FUERA DE LA COPA ORO?

En septiembre del año pasado la FIFA cambió la reglamentación para permitir a jugadores que, habiendo participado con selecciones menores con su país, pudieran jugar en selección mayor representando a otra. Cuando eso sucedió, el gran impedimento que tenía Funes Mori quedó anulado. El goleador había jugado nueve partidos en 2011 en el Sudamericano Sub 20 de Perú con la Selección Argentina.

Después de esto solo restaba conseguir la naturalización, la cual obtuvo de manera oficial hace unos días. Ahora Doña Fede deberá registrarlo ante FIFA a fin de mes, ya con la documentación que lo acredita como mexicano, y el máximo organismo a su vez deberá aceptar la solicitud a través del llamado 'One Time Swicht', para que quede habilitado para jugar según reportó mi amigo y colega Martín del Palacio, quien trabaja para Doña FIFA, quien además comentó que, por los tiempos que lleva este trámite, quizá Funes Mori no pudiera jugar la Copa de Oro.

Lo que son las cosas. México NO fue el único país que buscó a Rogelio Funes Mori para naturalizarlo. Hace muchos años atrás, gente del equipo del alemán Jürgen Klinsmann, quien era técnico de la Selección de Estados Unidos, los contactó, y les hizo un seguimiento especial a los mellizos Rogelio y Ramiro, cuando jugaban como indocumentados en Arlington, Texas, en los suburbios de Fort Worth en Dallas.

INDOCUMENTADO EN DALLAS

La historia de la familia Funes Mori es similar a la de millones de latinos que buscaron el sueño americano y que emigraron por trabajo a los Estados Unidos. Ellos nacieron en Mendoza, la ciudad argentina famosa por sus vinos tintos, especialmente los Malbec. Con poco dinero en los bolsillos, pero millones de ilusiones de progreso, recorrierron todo el continente, arriesgaron la vida y consiguieron cruzar hacia Texas en el 2001, cuando tenían apenas 10 años los mellizos.

Su madre encontró trabajo de cajera, su padre en un taller mecánico. A los Funes Mori, nadie les regaló nada, se partieron el lomo, como se dice coloquialmente, para salir adelante. Indocumentados como lo eran, jugaban por ahí entre tantos otros, aunque también encontraron el gusto por el basquetbol. De pronto, en el 2008 los mellizos se emocionaron cuando vieron el anunció de un reality show, que se llamaba 'Sueño MLS', y que en teoría brindaría al ganador un contrato con un equipo de la liga. ¿Por qué no soñar? Habrían pensado.

SUEÑO MLS, UN TIMO

Al concurso se inscribieron dos mil jugadores con el mismo sueño, entre ellos Rogelio, que quedó como primero ganando el concurso, su hermano Ramiro, que jugaba en ese momento como volante y no como defensa, terminó en segundo. Al final del concurso NO hubo ningún contrato, como habían prometido, pues los organizadores los timaron, pero comenzaron las oportunidades.

El visor Jorge Alvial les consiguió probarse dos semanas en las divisiones menores del Chelsea, y los mellizos no se quedaron por falta del pasaporte comunitario. Su regreso a Dallas les cambió la vida. Nunca imaginaron que Sergio Batista, el técnico de la Selección Argentina Sub 20, que fue a jugar a esa ciudad un juego amistoso, observara con mucha atención en el entrenamiento a los mellizos Funes Mori, que fueron sinodales en amistoso. Ahí mismo consiguió sus datos, y al regresar a Argentina, contactó al hoy entrenador del Atlético Morelia, Ricardo Valiño, que en ese momento dirigía la quinta división de las inferiores de River.

BATISTA, LA RECOMENDACIÓN

“Hay dos mellizos argentinos que juegan en Dallas, hay que traerlos acá sí o sí” refiere Valiño. Así que de inmediato contactó al padre a través de un Nextel, en un taller mecánico donde trabajaba, y ahí les ofreció pagar los boletos de avión a Buenos Aires, el pago de la escuela, la casa club, las comidas y un contrato con el River. Luego de dudarlo un poco, el padre de los mellizos les dio el sí días después.

Cuando los vio entrenar, Valiño no tuvo dudas: “Eran chicos que marcaban diferencia. Además de ser jóvenes con extraordinarias cualidades futbolísticas, había otras virtudes que me llenaron de seguridad, ya que eran magníficas personas, educados, súper entregados, responsables, maduros, que siempre querían entrenar más y más. Tenían hambre de triunfo, convicción y personalidad”.

“Recuerdo que pasó algo muy curioso cuando faltaba un día para el cierre de registros. River aún no los inscribía en la AFA, y legalmente estaban libres, justo ese día me llama su padre por Nextel: 'Señor Valiño, ¿Sabe qué? Me acaban de hacer una muy buena oferta por los chicos del Colo Colo o la U de Chile (no recuerdo bien) y me aseguran van directo al primer equipo, yo creo que no podemos desechar esa oferta'". Más tardó en colgar que Valiño en llamar con urgencia a Gabriel Rodríguez, el encargado de la casa club y coordinador de básicas del River para decirle: "¡NO vayas a dejar salir a los Funes Mori por ningún motivo, cierra las puertas de la casa club o enciérralos a ver qué haces hasta que los registremos”.

Al día siguiente fueron registrados a primera hora y la amenaza de que se fueran de River se esfumó. Era enero y de inmediato los mellizos se hicieron de la titularidad en la quinta categoría, ahí Valiño, técnico de esa categoría, probó a Ramiro como central por primera vez. Sólo nueve meses después, sin pasar por un proceso de Fuerzas Básicas como sus compañeros, Rogelio Funes Mori fue llamado al primer equipo y debuta ante Vélez en el 2009. Habían pasado unos meses de regresar a Argentina. Tenía apenas 18 años.

Su inicio fue extraordinario, pintaba para cosas grandes, al siguiente torneo anota un hat-trick contra Racing, marcó cuatro tantos en total en su campaña de debut. El Apertura 2010 comenzaría mejor todavía, en las primeras seis fechas ya había marcado cuatro goles, pero al transcurrir de los meses todo cambió, la pólvora se le secó y River cayó en un bache dantesco que le provocó descender de categoría. Un año después logran un sufrido ascenso y Funes Mori sigue siendo una gran promesa, con destellos, pero sin consolidarse, hasta que cae en una racha de errores constantes que desatan la furia de los aficionados.

EL HIMNO A FUNES MORI

Aunque Rogelio no lo confiesa, su paso por River Plate terminó siendo un infierno. La hinchada hizo mofa hasta el cansancio de sus constantes fallas en momentos cruciales del equipo argentino. Apodos le pusieron mil: 'Rogelio Fallas Mori' y 'Rogelio no doy una' fueron los más conocidos, pero el colmo del escarnio contra el numero 9 del popular club argentino fue la creación de un himno que se hizo muy popular en YouTube, con estribillos lacerantes.

"De pronto la pelota llega sin avisar, él está posicionado para rematar, toda la hinchada está gritando el goool... y Funes Mori lo erró y Funes Mori lo erró...”. En otra parte de la canción hacen referencia a que, aunque en un tiempo costaba ocho millones de dólares, ahora no lo podían vender ni en Mercado Libre, en fin, que la ironía y el sarcasmo rondan en toda la canción que usted puede escuchar en la popular red con el título de 'Funes Mori lo erró'.

¿Por qué la saña? Muchos aseguran que la hinchada jamás le perdonó ni el descenso, ni aquel cabezazo fallado en la cancha de su acérrimo rival, el Boca Juniors. Funes Mori vio pasar un desfile de técnicos: Matías Almeyda, Passarella, Astrada y Ángel Cappa, hasta que River Plate contrató a Ramón Ángel Díaz, al que no le llenaba el ojo y dio el visto bueno para que saliera al Benfica, que dicen pagó menos de tres millones de euros por su pase, aunque hay otras versiones de que fueron ocho millones al menos.

Con el tiempo sus derechos federativos se habían devaluado de forma brutal. En el equipo portugués tuvo éxito y fue prestado al Eskisehirspor, un equipo de Turquía donde finalmente se convirtió en el goleador del plantel, pues anotó 14 goles en 36 partidos. Funes Mori se había revaluado y los portugueses sabían que era el momento de venderlo y recuperar dinero.

¿Cuánto costó Funes Mori a Rayados? Hace unos meses nuestro colega Amir Ibrahim publicó un reportaje detonante sobre los turbios manejos de promotores que títuló: 'El cartel del gol'. En el texto del reportaje señaló detalles de la llegada de Funes Mori, que cito de manera textual: “...El primero fue el argentino Funes Mori, contratado, predicablemente, por el Monterrey del Turco Mohamed. El jugador fue obtenido del Benfica por 2.5 millones de euros, aunque los Rayados pagaron 3.6 millones de euros por él, lo que significó una presunta ganancia de 1.1 millones de euros para Promanage, cerca de 23 millones de pesos...”

¿CUÁNTO COSTÓ FUNES MORI?

Sin embargo, hoy tenemos certeza de que lo que se aseguraba en el reportaje de 'El cartel del gol' NO fue así. Las cifras reales, cartas y transferencias bancarias que aparecen en las auditorías de FEMSA a Rayados NO aparecen los nombres ni de Greg Tylor, ni de Manuel Velarde, ni la empresa Promanage. El documento oficial, que ahora compartimos en exclusiva con ustedes, señala que el 1 de junio del 2015, el equipo Rayados pagó de manera directa al Club Sport Lisboa E Benfica SAD la cantidad de 4.5 millones de euros por la carta de Funes Mori.

¿Fue caro o barato Funes Mori? Como en todos los negocios es necesario hacer una relación de costo-beneficio y comparado con los costos de jugadores similares en el mercado. Si esto funciona así, podemos concluir que Rogelio Funes Mori, con sus 4.5 millones de euros en el 2015 (18.73 al tipo de cambio) superando en ese momento un egreso de 84 millones de pesos, resultó toda una ganga para los regiomontanos.

EL MÁS RENTABLE

¿Por qué una ganga? Por matemáticas simples, el holandés Vincent Janssen también llegó procedente del futbol de Turquía, concretamente del Fenerbahce, equipo al que fue prestado por el Tottenham de la Premier League. Janssen llegó con un contrato por cinco años, incluyendo ficha y sueldo superior a los 20 millones de dólares. Ake Loba, el marfileño, fue comprado en nueve millones de dólares por Rayados, y un año después es vendido al Nashville de la MLS en seis millones. Y de Maximiliano Meza mejor ni hablamos, los dirigentes de Independiente nos aseguran que los regios pagaron la bestialidad de 16 millones de dólares, el portal Transfermarkt que 14 millones de euros, una locura para un rendimiento muy pobre, comparado con los 99 goles de Funes Mori en 194 partidos con los Rayados. Por mucho, el goleador es el jugador más productivo y rentable de los últimos años. Por mucho.

¿Qué le deparará el destino a Funes Mori? difícil saberlo sin hacerle al vidente. Puede fracasar como otros, ser intrascendente como algunos, o marcar diferencia como NO lo ha hecho nadie de los naturalizados. En lo que no se puede polemizar es en negarle las extraordinarias cualidades futbolísticas que tiene.

¿Contra quién competirá? NO contra Raúl Jiménez, si regresa a su nivel antes de la fractura, SÍ contra el Chicharito, el candidato de muchos, por su pasado goleador, SÍ contra Henry Martín, que en la selección aún no detona, SÍ contra el intermitente Pulido, SÍ contra el inconsistente Macías, SÍ contra Vega, que NO es un nueve natural y ya de Ormeño ni hablamos porque estará con Perú.

Como vemos, dejando a un lado el nacionalismo, por supuesto un NUEVE como Funes Mori NO sobra en nuestra selección. El exceso bestial de extranjeros en nuestra liga hace que el circulo de delanteros mexicanos sea muy pequeño. El talento nacional en esa posición escasea por falta de oportunidades y de espacios.

Hace unos meses Funes Mori declaró al diario 'La Nación' de Argentina: “Llevo casi cuatro años aquí (México) y si me llaman, voy de cabeza”. Lo que son las cosas, cuando llegue el inminente llamado muchos perderán la cabeza, denostando su llegada. Al tiempo.

“Cada hombre debe tener derecho a elegir su destino”, Bob Marley.

