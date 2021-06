Rogelio Funes Mori ya es mexicano. El delantero de Rayados de Monterrey completó su proceso de naturalización y compartió el documento que lo avala no sólo como ciudadano de nuestro país, sino como un jugador seleccionable para el Tricolor de Gerardo Martino de cara a la Copa Oro de julio.

"Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy Mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz!", dijo Funes Mori desde sus redes sociales junto a una foto con el documento oficial.

Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy Mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz! pic.twitter.com/wqvOyeu6DA — Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) June 14, 2021

Gerardo 'Tata' Martino no ven del todo mal o incómodo su llamado, y más con la ausencia de Raúl Alonso Jiménez. Al Tata le urge un '9' probado que haga un tridente poderoso en el ataque con Hirving 'Chucky' Lozano y Jesús 'Tecatito' Corona mientras termina por recuperarse Jiménez.

De acuerdo al colaborador de RÉCORD Rubén Rodríguez, Rayados de Monterrey sabe sobre las intenciones del combinado nacional en que Funes Mori sea convocado. Y es que el delantero ha interrumpido sus vacaciones para regresar a Nuevo León y comienzar una pretemporada a manera de trabajo especial e individual para estar en forma y listo para su llamado al Tricolor, lo que habla de de su disposición al trabajo y el deseo de jugar con México.

El primer torneo oficial de Funes Mori como seleccionado mexicano sería la Copa Oro, que se celebrará del 10 de julio al 1 de agosto en los Estados Unidos.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, apoyó la convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana para la Copa de Oro, aunque aseguró hace unos días que el llamado se debe a la falta de atacantes del Tricolor en este momento.

"Hace más de un año en una Asamblea de Dueños, el Tata Martino expuso su plan estratégico hacia Qatar y donde se solicitó la disminución de extranjeros en el futbol mexicano y también se habló del tema de los naturalizados y en los primeros me dijo: 'Yon, no hay necesidad ahorita de convocar a ningún jugador naturalizado porque los jugadores que tenemos nacidos en México son los que deben estar'. Pero la tragedia que le sucedió a Raúl Jiménez y aunque afortunadamente va por un extraordinario camino pero esto nos ha generado ciertos espacios que debemos cubrir", declaró de Luisa para ESPN.

De igual forma, Tata Martino no descartó un llamado para el romperredes de Monterrey, siempre y cuando todo el 'papeleo' estuviera listo para su convocatoria.

“Evidentemente cuando llegue el momento de la lista son los que legalmente puedan estar, si sucede algo con otro que hoy no está y puede en ese momento, será evaluado para ver si puede estar en una lista definitiva. Si la pregunta es si me gusta, creo que lleva mucho tiempo en México y creo que es algo no menor, tiene buenas temporadas y ha tenido una participación destacada", indicó el estratega el pasado viernes.