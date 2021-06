Tata Martino extraña a Raúl Jiménez: 'Nos hacen mucha falta sus goles'

La Selección Mexicana sufrió por la falta de gol en la Final Four de la Liga de las Naciones de la Concacaf y en el amistoso contra su similar de Honduras. Gerardo Martino destacó el gran esfuerzo que realizó Alan Pulido; sin embargo, reconoció que le hace mucha falta Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez se fracturó el cráneo en noviembre del año pasado y su ausencia le ha pesado tanto al Wolverhampton como a Selección Mexicana.

"La época de menos contundencia ha coincidido con su ausencia. Nos hacen mucha falta sus goles. Estaba muy cómodo en el sistema, encontraba las situaciones de gol, era el goleador. Es una ausencia importante y no es tan fácil de disimularla", explicó.

"Nos falta terminación, pero no solamente de cara a una situación de gol. Es muy difícil para un equipo poner tantas veces la pelota en los cuartos finales de cancha, inclusive, en algunas oportunidades nos faltó gente dentro del área", añadió.

Gerardo Martino dijo estar hasta cierto punto tranquilo, pues cree que su equipo “no retrocedido en cuanto a rendimiento”, pero sabe que hay muchas cosas por mejorar de cara al inicio de la Copa Oro.

"En este tipo de partidos, en los que el rival juega mayoritariamente cerca de su arco, tener las situaciones de gol y no poder convertirlas hace que el rival vaya creciendo y confiando en lo que está proponiendo. Yo creo que es algo que podemos corregir. Claro que no me gusta no ganar, pero me preocuparía más si viera que el rendimiento no fuera el adecuado. Hay cosas que nos hacen pensar que vamos por buen camino”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: NO PASÓ DEL EMPATE ANTE HONDURAS EN AMISTOSO