Juárez FC: Colapso, deudas y dudas

Cuando el grupo de Alejandra de la Vega decidió aventurarse e invertir en la compra de una franquicia para llevar de nueva cuenta futbol del Máximo Circuito a Ciudad Juárez sabía que había riesgos en lo económico y en lo deportivo.

Por principio de cuentas la única franquicia que estaba 'disponible' estaba administrada por el controvertido empresario Mario Mendívil, quien si bien tenía la posesión NO tenía legalmente la propiedad para negociarla sin tener autorización plena y por escrito de la BUAP, a quien pertenecía el certificado de afiliación del equipo Lobos BUAP.

Este NO es un dicho, es un hecho consumado, juzgado y con sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, quien falló a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La magistrada María Emma Peralta Juárez así lo dictaminó y confirmó la sentencia definitiva emitida por el juez tercero de materia civil con el expediente 543/2019.

En síntesis y con manzanitas se dictaminó que Mario Mendívil y sus socios de Garden Teas de México S.A. de C.V. NO podían vender la franquicia de Lobos BUAP a un tercero, tal como ilegalmente lo hicieron al grupo de Alejandra de la Vega y se les condenó a pagar 180 millones de pesos cuando menos, algo que hasta el momento NO ha sucedido.

Tan enredada legalmente estaba la truculenta y apurada venta de la franquicia de Lobos BUAP, que Álvaro Navarro, quien encabezaba el proyecto de compra ante Mendívil junto el apoderado legal de Juárez FC, Rodrigo Cuarón, de manera inteligente blindaron la operación de compraventa aquel 30 de mayo del 2019.

EL ENGANCHE

En una de las cláusulas de ese contrato Juárez FC se comprometió a pagar 10 millones de dólares americanos a más tardar a condición de que paguen y acuerden con la BUAP los pagos acordados, uno de ellos de 90 millones de pesos. Hoy hay certeza y sentencia definitiva de que esto NO podía realizarse. Hay presunción de que esos 10 millones de dólares que Juárez pago a los de Mendívil fue un 'enganche', al menos el 50 por ciento del monto de la operación total, ya que la franquicia tendría un costo superior a los 20 millones.

Doña Fede tiene diversas responsabilidades legales, civiles y penales al aprobar esta operación en aquel momento. Por ello el equipo de Mikel Arriola deberá enfrentar, cabildear y negociar una de las herencias malditas que le dejó Bonilla y su pandilla.

ACUMULAN DEUDAS

Los enterados del tema no ven tan complicado destrabar el problema con una negociación justa. Mendívil debe pagar al menos los 180 millones que acordó con la BUAP y que está dictaminado en la sentencia, luego del pago recibido la universidad debería liberar legalmente la franquicia. Si esto ocurre, Mendívil podrá recibir el supuesto segundo pago final de Juárez FC y así terminan los serios problemas legales que se avecinan. Lo que hay que recalcar una vez más es que el equipo fronterizo NO tiene ningún problema, ellos seguirán en el Máximo Circuito pase lo que pase legalmente, son por así decirlo, compradores de buena fe y la BUAP no tiene intención de regresar al futbol profesional.

La pandemia provocó el cierre de juzgados y que este tema se empantanara, pero estos se han abierto recientemente y todos estos vericuetos legales siguen ya su curso. Es decir, es cuestión de tiempo para que, de la chequera de Alejandra de la Vega, salgan lo que en teoría sería el pago total de la franquicia que hoy tiene.

Pero NO es el único pendiente que se le viene por pagar. La multa por terminar entre los tres últimos lugares de la porcentual es inminente para Juárez FC. Hoy está en el lugar 16 y tendría que pagar 50 millones de pesos, pero podrían ser 70 si Atlético de San Luis o Atlas lo superan en esta recta final. Tiene un calendario complicado; recibirá al Atlético de San Luis, luego hará dos visitas seguidas ante León y Querétaro, para cerrar en casa ante el Toluca.

CANTÚ; UN GRAN FRACASO

Aprovechar sus magníficas relaciones con Doña Fede para 'limpiar' legalmente el tema de la franquicia fue uno de los motivos por los cuales De la Vega apostó principalmente por contratar a Guillermo Cantú como Director Ejecutivo. No parecía una mala decisión, además Cantú tenía experiencia en el armado de equipos. Si hacia bien su trabajo, estabilizaría al equipo alejándolo de los últimos de la tabla porcentual.

Esto sucedió en enero del 2020, y en poco más de un año, el equipo, que era regular, se convirtió en un absoluto desastre en lo futbolístico, en lo económico y lo administrativo. Vamos por partes, diría Jack 'El Destripador'.

En 15 meses al frente con Juárez Cantú lleva tres técnicos; cesó a Caballero, increíblemente contrató a Luis Fernando Tena, luego de haber sido cesado de Chivas por malos resultados para apostar recientemente por Poncho Sosa, señal inequívoca de que NO hay proyecto, no hay rumbo y sí pésimos resultados.

REFUERZOS, IMPRESENTABLES

En lo futbolístico, las cosas no están mejor. Por diversos motivos y razones Memo Cantú prescindió de casi todo lo que oliera a Álvaro Navarro, no pudo retener a Diego Rolán, que se había convertido en una gran dupla con Lezcano, alegando que NO podía pagarle lo acordado. Sin embargo, contrató al inestable Marco Fabían, con un salario superior a lo que ganaba el uruguayo. Y mientras Rolán la rompe en Egipto, el ex de Chivas rompe la pandemia con su conocida indisciplina y su gusto por la bohemia.

El resto de los refuerzos elegidos por Cantú, simplemente impresentables: Luis Pavez, Ayrton del Valle, Erick Castillo, Matías y Pol García, Blas Armoa, Iniestra. Se fueron otros como Mauro 'El Rayo' Fernández, que no hizo mal las cosas y era muy rápido, Sagal, Mendieta, Rabuñal, Maxi Oliveira, jugadores que venían precedidos de mucho mejor cartel que los que vinieron a sustituirlos. El ojo clínico fue tan infame como la elección. No gratis es que el equipo es último de la tabla general.

FUGA ADMINISTRATIVA

En lo administrativo, Cantú también ha fallado. Hace algunos meses Humberto 'Beto' Valdés, mejor conocido como el 'Señor Tecnología', le presentó un proyecto deportivo, social y de desarrollo de Fuerzas Básicas, que sorprendió muy gratamente a Alejandra de la Vega, quien le dio su lugar a Cantú para que tomara la decisión de contratarlo.

Entre el ego y los celos por haber hablado de manera directa con la dueña, Cantú decidió no darle bola al proyecto de Valdés. Pero en descargo a esta decisión tenemos que decir que llevó en su lugar al muy capaz Héctor Lara, que se había quedado sin chamba por la mudanza del Morelia. Pero este joven directivo tuvo un paso fugaz, más efímero de lo que tarda un caballito de tequila en manos de Marco Fabián.

No lo pudo blindar, no había un proyecto, y Lara fue reclutado por Cruz Azul, ya que es hombre de toda la confianza de Álvaro Dávila. Administrativamente el proyecto deportivo de Juárez quedó acéfalo.

¿NEGOCIOS OBSCUROS?

Por si esto no bastara, desde Paraguay nos contactaron hace unas semanas para comentarnos y documentarnos hechos que consideran sucios y sospechosos y que involucran una negociación realizada por el equipo de Memo Cantú.

Nos contactan directivos del equipo Sportivo Luqueño de Paraguay, que se encuentra en seria disputa contra Celso Cáceres, todavía presidente del equipo, y que se someterá a elecciones el próximo 10 y 11 de abril. Las acusaciones que pesan sobre el dirigente son severas, se habla de corrupción, de malos manejos en negociaciones de jugadores y nos aseguran que tienen documentación que lo avala.

El tema que lo liga a Juárez FC es el joven delantero Blas Armoa, que fue contratado a préstamo con opción a compra el año pasado. “¿Sabes que de ese jugador (Armoa) se nos aseguró que iría a México a préstamo gratis, pero con una opción de 500 mil dólares? Así lo aceptamos, pero alguien se pasó de vivo y creo que fue nuestro presidente Celso Cáceres, gente de la Federación Paraguaya, y seguro que alguien del club de México, porque las condiciones del contrato están turbias y obscuras ¿Cómo aceptar pagar 300 mil dólares por el préstamo de un jugador que saldría gratis? ¿Cómo aceptar pagar 800 mil dólares o hasta más de un millón, en caso de que funcionara, si la opción de compra era solo por 500 mil dólares? Eso solo ocurre si hay negocio entre varios involucrados”.

Para documentar sus dichos, el dirigente paraguayo me compartió documentación importante. Uno de los muchos mensajes de WhatsApp que me compartieron está dirigido a Cáceres, presidente del Luqueño, donde le dicen que hay pagares por 300 mil dólares por la negociación de Armoa a Juárez, pero que podría cobrar solo 150 mil y señalan la forma de reducir dando comisión a Juan Appleyard, representante del jugador. Y que si acepta el trato en 48 horas le consigue el dinero.

Además, también me compartió el contrato oficial que Juárez FC le envió a Cáceres especificándole los montos del préstamo; 300 mil dólares y 500 más si ejercían la opción antes del vencimiento, cantidad que incluso podía aumentar hasta 1.4 millones de dólares si se cerraba en noviembre del 2021. Así como las condiciones de salario, la carta está firmada por Gabriel Saucedo, quien fuera en ese momento Director de Operaciones del equipo mexicano y el presidente del equipo paraguayo.

NO PAGARON AL EQUIPO

Existe la evidencia de un pago acordado el 28 agosto del año pasado por 200 mil dólares, mismo que se realizó a través de BanRegio, el pago de los 100 mil restantes debía celebrarse en enero de este año. ¿Qué tiene de raro ese pago? -Pregunté- es tal como se estipuló le acoté a mi interlocutor. ¿Ya vio a dónde está dirigido el pago señor Suárez? A la Federación Paraguaya de Futbol y no a la cuenta del equipo Sportivo Luqueño, que es dueño de los derechos federativos.

“Ese dinero NO debió haber llegado jamás ahí, si no DIRECTAMENTE al club. ¿Sabe cuánto dinero hay registrado y recibido en la cuenta de Luqueño de esos 300 mil que ya pagaron? Solo 100 mil dólares. De esos 200 mil dólares restantes, se quedaron en el camino, se repartieron entre la presidencia de la Federación Paraguaya, algún dirigente del equipo mexicano y el representante del jugador. Juan Appleyard y Robert Harrison, el presidente de nuestra Federación, son íntimos amigos, así operan. Sabe porque lo depositaron en la federación y no en el club, para poderlo sacar sin que nosotros –directivos opositores a Cáceres en Luqueño- nos diéramos cuenta. Así son de bandidos. Ayúdenos a desenmascararlo, por eso le comparto esta información”.

“Acá no nos dan los estados financieros, tenemos que sacar datos a escondidas, por eso hubo líos y motines en la asamblea de socios del equipo. El sábado 10 de abril va a haber elecciones y este corrupto Cáceres se quiere reelegir sin dar cuentas. Lo que aparece en la página de Transfermarkt de Blas Armoa son datos que coinciden también con nuestros libros”.

“Cerciórese que ahí aparece ingreso de solo 100 mil dólares por el préstamo y un costo de jugador por 500 mil dólares. Hoy tiene el contrato oficial de ambos y sabe que hay mucho dinero que se perdió; ayúdenos para ver qué porcentaje se quedó con algún dirigente de Juárez y yo le diré cuanto desviaron en nuestra federación. Tenemos que parar esta corrupción”.

Prometí tratar de indagar, él de enviarme más información. Lo cierto es que el joven Blas Armoa ha sido un petardo que no vale ni los 300 mil que supuestamente ya pagaron. Lo cierto es que la chequera de Alejandra de La Vega debe estar prevenida, se le van a acumular deudas imprevistas que debieron estar saldadas si algunos hubieran hecho bien su trabajo.

“La vida es simple. Tome buenas decisiones y sucederán cosas buenas. Toma malas decisiones y suceden cosas malas”: Dick Vitale.

