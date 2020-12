Los 'ahijados' de la Comisión

Hace unas semanas mi compadre 'El Francotirador' publicó en su columna sobre gravísimas irregularidades de corrupción que ocurren en el arbitraje de las Divisiones menores de Doña Fede. No sólo eso, las documentó mostrando las capturas de pantalla de las conversaciones de Whatsapp, donde José Santana, el hombre fuerte de las designaciones en la Segunda y Tercera División, pide moches a los árbitros jóvenes por darles designación en estas categorías.

Como la Premier y la Tercera División son categorías que tienen nula o poca difusión de los medios masivos, pues es tierra fértil para hacer negocios sin ser molestados. Y NO es un negocio menor ¿sabe cuántos equipos tiene la Tercera División? Más de 180 equipos, 90 designaciones a la semana. La Liga Premier tiene 28 equipos, es decir, 14 designaciones más a la semana. ¡104 a la semana!

LOS MOCHES DE SANTANA

No podemos asegurar que cobren moche de mil o dos mil pesos por cada una de las designaciones, como deja ver el chat, donde presumiblemente José Santana pide le depositen dinero, pero sí podemos decir que al mes son 404 designaciones, 404 posibilidades de pedir 'moche'. Así que haga usted sus cuentas. Hay cartas denuncias que llegan a nuestros correos que hablan de ingresos por debajo del agua, que superan el medio millón de pesos mensuales por estos rubros y también acusaciones de ignorancia de Arturo Ángeles, quien en diciembre se regresa -gracias a Dios- a su país de origen.

Pero cierto o no, el que se señale un tema de corrupción arbitral de manera tan repetitiva es gravísimo, sea de la categoría que sea. No se puede minimizar, ni cerrar los ojos, simulando que NO pasa nada. El tema es tan grave por el sólo hecho de que en esas Divisiones: Expansión, Segunda y Tercera, están formándose los futuros árbitros de la Liga MX.

Es aberrante pensar que las futuras generaciones del arbitraje se estén construyendo en semejante entorno, donde para silbar un juego de una División profesional NO importa tanto tu capacidad, sino la forma en que 'cooperas' económicamente para ser designado. NO es cuestión de capacidad, sino de precio.

DENUNCIAS A GRANEL

Desde hace muchos meses, llegan a nuestro correo y redes sociales denuncias anónimas que señalan a los mismos personajes y diferentes modus operandi, lamentablemente, aunque los hemos contactado de manera personal, se niegan a denunciar dando la cara, nombre y apellido. Estos jóvenes árbitros, tiene miedo, saben que, de hacerlo, su carrera arbitral se terminaría justo al momento de dar la cara y ellos, a pesar de la inmundicia que viven, sueñan con ser árbitros, pitar en la Liga MX, y por qué NO ir a un Mundial.

Sin embargo, la impunidad está llegando a tal grado que están enviando carta abiertas a Yon de Luisa, a Bonilla, para que pongan atención y tomen cartas en la grave situación de corrupción que están viviendo. Y es que tal parece que a Doña Fede no le interesa, que Arturo Brizio está más preocupado en el mal funcionamiento del VAR, que no tiene tiempo para voltear con los de abajo, se le olvida que de esas Divisiones han llegado todos los árbitros, todos.

Si bien, las voces, denuncias y evidencias de corrupción arbitral han sido ignoradas. Lo que tampoco se puede negar es el nepotismo infame que existe y permea en los círculos de la Liga MX y la de Expansión que son las de máxima exposición en nuestro balompié.

Tener un familiar trabajando en algún puesto importante de decisión en la Comisión de Arbitraje ha proporcionado beneficios deportivos y económicos muy importantes para algunos. Nos vamos a referir a dos casos específicamente que tenemos documentados de designaciones sospechosas, al menos, de nepotismo. Nos referimos a los casos de Édgar Alan Morales Olvera, hijo de Mauricio Morales, quien es uno de los responsables del área técnica de la Comisión, así como de Iván Antonio López Sánchez, hijo de 'Toño' López, el hombre que, junto a José Santana, eligen todas las designaciones de la Liga Premier y la Tercera División.

EL HIJO DE MAURICIO MORALES

Éste ha tenido 11 designaciones en la Liga de Expansión esta temporada. Nueve de ellas como árbitro central y dos como cuarto oficial. Además, acumula 10 designaciones más en la Liga MX, como cuarto oficial. Es decir, en tan sólo 14 semanas, ha tenido ¡22 designaciones! Más de una por semana, ha tenido ingresos de más de 265 mil pesos, mucho más que algunos que están inscritos en la Liga MX.

Y si bien tiene 22 designaciones en estos tres meses y medio, bien pudiera tener dos más, ya que el 23 de septiembre pasado dio positivo a Covid-19 y se perdió las designaciones que ya le habían dado para el Celaya vs Tampico Madero, y el Tapatío vs Tepatitlán, del día 30 de septiembre. Pasado sólo 17 días de que dio positivo, fue reactivado de inmediato, fue central en el Morelia vs Atlante el 9 de octubre. ¿NO se le hace sospechoso? Pues a mí y a muchos otros silbantes y especialistas consultados sí y mucho.

'TOÑO' LÓPEZ JR.

El hijo de 'Toño' López NO canta mal las rancheras. Pues Iván Antonio López, bateó 'perfecto' en cuestión de designaciones en la Liga de Expansión. De las 15 jornadas, tuvo 15 designaciones, cinco como árbitro central y 10 como cuarto oficial, a esas habrá que sumarle cuatro designaciones más en esa misma posición, pero en la Liga MX.

No necesita uno ser mal pensado para preguntarse cómo es posible que un árbitro que no es 'titular' como central de la Liga de Expansión, pueda ser nombrado en cuatro jornadas consecutivas como 'suplente' o cuarto oficial en la División de honor del futbol mexicano ¡estaría preparado para suplir? Es de entrada, incongruente. Además de las evidencias del nepotismo o tráfico de influencias.

DE SONORA, EL QUE MÁS FACTURA

Hay otro caso muy extraño, pero donde aún NO detectamos si existe o no algún rasgo familiar que lo una a un miembro de la Comisión de Arbitraje. Se trata del sonorense Guillermo Pacheco, todo un comodín y consentido en las designaciones. Este angelito es quien va de líder en ingresos. De las 15 jornadas de la temporada regular de la Liga de Expansión, recibió 14 designaciones más una en la Reclasificación, acumula ya 15, 10 de ellas como central y cuatro como cuarto oficial, en total es quien más ha facturado de esa División con más de 285 mil pesos.

Muchos silbantes de la División, hablan de que es uno de los consentidos y recomendados, pero desconocemos de quién. Pero NO consideran congruente, que tenga siempre designaciones, incluso más que los Gafete FIFA.

Todos los especialistas del arbitraje coinciden en que 'la caballada' actual del arbitraje es la de menor calidad, personalidad y jerarquía de las últimas décadas por múltiples factores. Hay muy pocos, el más importante Ramos Palazuelos, al que tiene vetado el América y con eso le digo todo.

EN EL OLVIDO

De ahí la importancia de mirar a las Divisiones de abajo para capacitarlas, prepararlas mejor en todos los sentidos: en la aplicación e interpretación de reglas, en el manejo de juego, pasando por los rasgos de personalidad, liderazgo y otros factores. ¿No le importara a Doña Fede o a los dueños?

La preparación de los árbitros es similar a la de los futbolistas, sin oportunidades NO existirá la experiencia. A los jugadores, con la excepción de los arqueros, se les lleva de a poco, unos pocos minutos ahora, que van aumentando paulatinamente hasta que llega la titularidad. Y ahí si no la aprovechas, te vas porque otro la tendrá.

Cierto, a los silbantes no les puedes dar minutos. Pero de nada te sirve programarlos un SÓLO partido a la temporada para ver si sirven o no, eso es ridículo. Pues hay dos 'prospectos' del arbitraje mexicano a los cuales, en los últimos dos años les han dado UN sólo juego para silbar por temporada. Han aparecido en la primera fecha y después a la banca, de vez en vez como cuarto oficial y sin la posibilidad de bajar a pitar a la Liga de Expansión, para NO perder cancha porque ya son árbitros de la Liga MX y NO pueden rebajarse a pitar en otra. Los de Expansión, si pueden, ellos NO, no me pregunten por qué.

MISERABLE PREPARACIÓN

Uno de esos casos es el hijo de Édgar Ulises Rangel (q. e. p. d.), quien ha pitado como central sólo tres miserables juegos en dos años, la mayoría de las participaciones sólo como cuarto oficial. Tiene 29 años, y a esa edad, aunque está en el grupo de élite de la Liga MX, factura muchísimo menos que los 'consentidos' de la Liga de Expansión.

Humberto Vargas, vive una situación idéntica que la de Ulises Rangel: sólo tres oportunidades como central en la Fecha uno, en los últimos cuatro torneos. Tiene 35 años, ya no le queda mucha gasolina para consolidarse y hacer una carrera internacional.

¿Así prepara la Comisión a sus nuevos valores? ¿Así prepararon a los Brizio, los Archundia, los Marco Rodríguez, los Ramos Rizo, los Codesal y compañía? ¡Por supuesto que NO! ¿Qué NO les ven potencial? Se vale, pero si es así denles las gracias y que otro ocupe su lugar y si los van a mantener, entonces denles más oportunidades ¿Los van a ir formando de a partido por temporada? Si es así, tendrán apenas unos 15 juegos en Primera División para cuando ya tengan que retirarse por edad según la FIFA.

Si usted está preocupado por la actualidad de nuestro arbitraje, le diré que ante semejantes circunstancias y abandono de los que vienen abajo, el panorama es simplemente aterrador.

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito”, Aristóteles

