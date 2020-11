Cardozo, candidato para ser DT de Tijuana

RELEVO EN LA FRONTERA

Te cuento de lo que sucede en la frontera con los Xolos.

Mi compadre La Sombra ya destapó que Guede está en plena negociación para salir de Tijuana, el show es el contrato y la lana que implica cortarlo, pues lo firmaron a largo plazo y muy tarde se dieron cuenta que no funcionaría.

Pues me cuentan que entre los candidatos que empezaron a sondear está un técnico especialista en calentar la sangre de los equipos de media tabla para abajo, uno de mis favoritos: José Saturnino Cardozo Otazu. El Rey. Apenas hay pláticas, pues primero deben cepillar al que está hoy en el puesto.

LIBERTAD PARA SU FUTURO

Ya que acabó el torneo regular se mueven las aguas de fichajes y más. Te cuento algo del Nido.

La regularidad de Paul Aguilar en América ha ido perdiendo fuerza en los últimos meses al igual que su mejor versión y después de que llegó a ser uno de los incondicionales del Piojo durante sus dos etapas, Jorge Sánchez se ha apoderado de la lateral derecha y la banca se convirtió en su destino.

El contrato del ‘22’ llega a su fin en diciembre próximo y en éste se señala que si la directiva y el jugador vuelven a estar de acuerdo, se extenderá un año más como ha venido sucediendo en sus últimas renovaciones.

Me cuentan que las Águilas no le cierran la puerta porque valoran todo lo que ha hecho en la institución y no piensan desprenderse de él a pesar de que son claros de que el salario ya no será el mismo debido a los tiempos de crisis que provocó la pandemia. En Paul quedará si analiza la oferta de otro club que le ofrezca mayor participación o mejor plata (sé que Chucho Martínez le planteó hace algunos meses la posibilidad de retirarse con los Tuzos) o se ‘aferra’ a colgar los botines en Coapa en un futuro ya no muy lejano porque los años también pesan.

CORRUPCIÓN EN EL ARBITRAJE

Una de las historias urbanas más conocidas en el mundo del futbol profesional, o que aspira a ser profesional, es la de los árbitros que pagan por ser designados, y a mis oídos ya llegó una historia real del caso, con todo y pruebas.

Lo peor es que los árbitros de la división han tratado de que la gente de la Comisión de Brizio actúe, pero nada. Les puedo decir que pronto los árbitros víctimas darán la cara para que se tomen cartas en el asunto.

Yo voy preparando el terreno: el tipo que está aprovechándose de los silbantes es ni más ni menos que José Santana, quien es encargado de designaciones en Liga Premier y en TDP. Es un grupo grande de silbantes cansados de tener que entrarle con el moche para poder actuar.

En Premier, el central gana cuatro mil 450 pesos por partido, los auxiliares tres mil 100, más viáticos, dependiendo de la distancia. En Tercera les dan dos mil 800 y mil 750. Así que Santana se deja querer con mil, mil 500 pesos para designar.

Dejo algunas de las muchas capturas que me han mandado como prueba. Si Brizio decide meter las manos para acabar la corrupción, le puedo entregar más datos. Ya les enseñé el camino.

LA MUERTE MÁS ANUNCIADA

Y de la Liga Balompédica, ya ni qué escribir. Jamás se van a cuestionar los esfuerzos por crear más espacios profesionales. Pero se necesitan profesionales para crear esos espacios, dueños incluidos. Lo que no se vale es iniciar un proyecto prometiendo cosas que no se cumplirán, que son imposibles, pues hubo muchos que empeñaron su futuro, el de sus familias. Y con eso, no se juega.

