Los atletas de segunda que dan Oro

Terminó otra participación histórica, como casi siempre, de nuestros atletas paralímpicos. Fueron sesenta gladiadores, sesenta guerreros, y volvieron con más de veinte medallas. ¿Son medallas para México? No, yo ahí difiero. Regresaron con más de veinte medallas ganadas unos guerreros indomables que nacieron en México, que es muy distinto.

Todos les aplaudimos, cierto, pero también sin querer los menospreciamos. Mentamos madres a los gobiernos en turno por su falta de apoyo y planeación. Pero nos da hueva leer artículos sobre sus historias de vida o entornos. Ni los conocemos, ni nos preocupamos por saber más de ellos. Incluso muchos de mis habituales lectores, abandonarán la lectura porque NO es un tema que venda o genere likes, pero no por ello voy a dejar de escribir del tema.

La medalla la ganaron ellos por jamás claudicar, por no rendirse a pesar de las enormes adversidades que la vida les puso enfrente. La medalla se la pueden colgar junto con ellos, sus familias, sus amigos, ellos que invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo por llevarlos a sus entrenamientos, a sus competencias, a sus viajes.

¿SON MEDALLAS DE MÉXICO?

¿Qué les ha dado el país desde siempre a los atletas paralímpicos? Unos pants con la banderita, algunos deportivos con instalaciones adaptadas, el pago de algunos entrenadores, algunas becas, y a veces los boletos de viaje para que puedan ir a competir. ¿Eso es suficiente para colgarse las medallas? NO, ellos, esos gladiadores, vencen la adversidad, las carencias y también el abandono de todos los gobiernos mexicanos en turno.

Este martes el presidente López Obrador, en la mañanera, anunció que las ganancias de la venta de boletos de lotería nacional del 15 de septiembre serán para dar estímulos a los atletas, incluidos los paralímpicos. Por supuesto que cualquier tipo de incentivo económico lo agradecerán y será bien recibido por los deportistas.

¿PREMIOS O LIMOSNA?

Pero eso no es camino para lograr éxitos continuados, es una especie de limosna para los deportistas, es un pago a 'destajo' aquel que se le remunera al albañil, 'según lo que haya trabajado o avanzado'. Es aceptar que el plan es dar certeza a la realidad de que NO existe ningún plan en desarrollo. Es tratar de tapar el 'ojo al macho'.

Pero es importante NO politizar el tema. Este asunto de la improvisación, de la falta de un verdadero plan, apoyos e incentivos, viene desde siempre, y ha pasado con TODOS los gobiernos en turno, los del PRI, los del PAN y hoy con Morena. Todos hacen lo mismo, darles un 'dulce', darles palmaditas en el hombro, sacarse la foto y decirles gracias por participar, que te vaya bien y echarlos al costal del olvido, para volverse a acordar de ellos en los próximos Juegos Paralímpicos.

No, lamentablemente esta NO es una historia nueva, es un tema cíclico que se repite desde 1972 cuando por primera vez una delegación mexicana participo en los Juegos Paralímpicos. Cada cuatro años, el gobierno que esté a cargo los apapachará y luego los desechará, los han tratado como atletas de segunda.

SIN ENGAÑOS

Tampoco nos vayamos con la finta, es cierto que en esta edición de Tokio 2020 se ganaron 22 preseas, un número mayor al que México obtuvo en Beijing 2008 (20), Londres 2012 (21) y Rio 2016 (15), pero esto no quiere decir que se haya trabajado más o mejor que antes. Los triunfos en Juegos Olímpicos y Paralímpicos son en su mayoría fruto de la casualidad, más que de la causalidad, vienen de enormes esfuerzos familiares e individuales.

Los Juegos de Tokio 2020 se llamaron los juegos del 15 por ciento, ya que hay estadísticas que aseguran que el 15 por ciento de la población mundial padece una discapacidad ¿pero cuántos habitantes significan ese 15 por ciento? ¡Significa que MIL DOSCIENTOS MILLONES DE HABITANTES DEL MUNDO TIENEN UNA DISCAPACIDAD FÍSICA! Este es el universo total que engloban los Juegos Paralímpicos. Obtener una medalla, estar entre los primeros 10 del mundo, de estos mil doscientos millones de personas no es poca cosa, dimensionemos la grandeza de ese logro.

COMPARACIONES ODIOSAS

Según cifras del Inegi del 2020, en México tenemos poco más de seis millones de discapacitados. El 53 por ciento de ellos son hombres, el resto, el 47 por ciento, mujeres. ¿Sabe cuántas medallas olímpicas han conseguido los atletas SIN DISCAPACIDAD? 73 en total, 13 de Oro, 24 de Plata y 36 de Bronce, y han participado en las ediciones que comenzaron en Paris, allá por 1900.

Nuestros atletas paralímpicos superaron en Tokio las más de 300 medallas, y más de 100 han sido de Oro. La diferencia es abismal, y si bien es cierto que son mundos opuestos, con universos de población distintos, los atletas con y sin capacidad adolecen de la falta de apoyos, de empatía, de solidaridad.

¿Es y ha sido culpa de los gobiernos en turno esos abandonos? Por supuesto que tienen culpa, pero no es toda la responsabilidad. Se ha preguntado ¿qué ha hecho la sociedad, los medios de comunicación y la iniciativa privada por ellos? La respuesta es brutal, ha hecho mucho menos que el gobierno. Sobran evidencias que para la iniciativa privada y los medios, los atletas paralímpicos son atletas de segunda clase.

POCA DIFUSIÓN

Los derechos de televisión los vende el Comité Paralímpico, el costo de los mismos es mínimo comparado con lo que se paga por los Juegos Olímpicos. A las cadenas abiertas no les interesa comprarlos, las posibilidades de comercialización eran mínimas. Claro Sports compró la Inauguración y Clausura, que narró espléndidamente Beto Lati, así como la posibilidad de hacer resumenes durante los juegos. Transmitió un promedio de cuatro horas diarias, incluyendo historias de vida de los atletas, buen esfuerzo, pero ¿Cuántos medios dedicaron sus portadas dando honor justo a sus hazañas? ¿Qué estación de radio hizo lo propio? Hubo cobertura, cierto, pero fue información utilizada de relleno.

¿Sabe por qué sucede esto? Porque lamentablemente en México, en otros deportes si no es pambol, no vende. Las derrotas vergonzosas del futbol o las humillaciones de algún equipo acapararán las ocho columnas porque hasta las miserias deportivas del futbol venden y son consumidas más que las hazañas deportivas de otras disciplinas. Es una cuestión producto de nuestra escasa cultura deportiva, en la cual me incluyo.

EL RETO

No hay sobremesa donde no se hable de los Juegos Paralímpicos, donde no aparezca el comentario de que nuestros atletas paralímpicos sí que son chingones, que ellos a pesar de todo siempre ganan medallas, y no les falta razón, pero son comentarios triviales, sin fondo.

Hagamos una prueba simple, seguro que usted me puede decir el nombre de 6 o 7 jugadores del América, las Chivas, Cruz Azul o Pumas. Ahora lo reto a que me de tres, solo tres nombres de atletas paraolímpicos mexicanos que ganaron medalla de Oro en los pasados juegos de Tokio 2020. ¿Verdad que no supo la respuesta? Y eso que recién termino la justa donde nuestros compatriotas ganaron siete medallas de Oro. Si pudo recordar el nombre de tres medallistas de Oro, lo felicito, es de las excepciones de toda regla.

Le hago otra pregunta, ¿A que atleta paralímpico sigue en redes sociales? ¿Más de tres? ¿uno? ¿ninguno? Cualquiera de estas tres respuestas demuestra el desdén y el desinterés. ¿A cuántos jugadores o equipos sí sigue en redes sociales? No hace falta conocer la respuesta, el desbalance es mayúsculo. Y no los culpo, es la cultura deportiva que nos inculcaron y que seguimos cual borregos. Eso sí, somos muy cabrones y alzamos la voz para exigir trato justo para nuestros pobres atletas y nosotros no somos capaces ni de dar un like o seguirlos en sus redes sociales para que algún patrocinador se interese en ellos por el número de seguidores que tiene.

¿Y LA SOCIEDAD QUÉ?

¿Es solo el gobierno, los medios y la iniciativa los que deben apoyar? No, sería muy injusto no incluirnos como sociedad, pero si no somos capaces de siquiera seguir a estos atletas, que no nos cuesta nada, nuestro juicio y crítica es desequilibrada. Es por este mismo tema que la iniciativa privada es reticente a apoyarlos con patrocinios.

No nos equivoquemos, los patrocinios no es beneficencia pública, es una cuestión de negocios, de mercadotecnia y así debe entenderse. Nadie está obligado a regalar su dinero. El anunciante buscará la mejor tribuna, la que tenga más seguidores, replicas para mostrar su marca vía patrocinio. Si el atleta tiene muchos seguidores, si su deporte tiene varias vitrinas, aparecen coberturas en radio, TV, prensa, redes sociales, y sin duda será de interés para las empresas, sin esta ecuación el patrocinio será simplemente una limosna.

TELETÓN Y LAS MALDITAS DUDAS

En México desde 1997 se creó el Teletón, una organización de asistencia privada no gubernamental. El objetivo primario fue la construcción y operación de centros de rehabilitación para personas con discapacidad, por el cual se recaudan fondos anualmente en un evento televisado.

No vamos a polarizar en estos momentos lo que usted piense que tiene de bueno o malo el teletón. No es un secreto, sin razón o con ella el Teletón ha sido acusado de permitir que las empresas que lo patrocinan deduzcan impuestos y queden libres de pagos a través de sus donativos, y de no ser transparente con el dinero obtenido por las aportaciones de los ciudadanos.

Ante estas acusaciones la Fundación Teletón ha respondido declarando que la deducción de impuestos es una figura legal permitida por el gobierno y que el sistema utilizado impide que las donaciones sean usadas para la evasión fiscal.

Pero a pesar de todas sus criticas esta organización ha creado y mantenido 24 centros Teletón (CRIT), que ahí están a la vista y operan de extraordinaria manera. Ello me costa de manera personal, tengo un adorable sobrino con síndrome de down, 'El Monchis', que ha sido rehabilitado en uno de ellos, junto con miles de niños más en un trabajo admirable. No son construcciones fantasmas, son servicios de primer mundo con costos mínimos para los usuarios. Visite uno si tiene dudas, empezara a entenderlo todo.

¿DISCRIMINACIÓN U OLVIDO?

De hecho, han tenido una gran contribución al deporte paralímpico en Tokio 2020, pues muchos egresados de diferentes CRIT fueron parte de la delegación mexicana que nos llena de orgullo. Los resultados están ahí a la vista de todos, nadie los fabricó.

Viene ahora la gran interrogante. Todos hemos visto a infinidad de marcas y empresas que van al Teletón a sacarse la foto con un chequesote presumiendo sus donaciones apoyando a la discapacidad. ¿Por qué entonces ninguna de esas pinches mil empresas patrocinan de manera directa a los atletas paralímpicos? ¿Les da vergüenza que asocien su marca con la imagen de un discapacitado? ¿Discriminación u olvido? ¿Cuántos comerciales en México ha visto donde una marca utilice a atletas paralímpicos?

En Estados Unidos, las empresas son mucho más empáticas y sensibles al tema. Allá no necesitan de rifas de gobierno para buscar apoyos. En Estados Unidos no discriminan, por el contrario, es un orgullo asociar su marca al de un atleta paralímpico. Toyota, patrocinador muy importante, creó un fondo de apoyo de cinco millones de dólares para la preparación de los atletas. Es un honor asociar su marca, no una vergüenza, como parece suceder aquí.

¿A cuántos medallistas de Oro paraolímpico vio que fueran invitados a los noticieros estelares de Televisa, TV Azteca o Imagen? ¿Qué prueba vio en vivo de estos héroes? Las evidencias son muchas, tenemos una cultura deportiva ínfima, exigimos mucho, pero somos capaces de aportar muy poco para sumar. No pretendamos jamás que papá gobierno dé todo.

GRACIAS POR LA LECCIÓN

Desde mi trinchera, les ofrezco una disculpa por preocuparme tan poco de ustedes, me han vuelto a dar una gran lección. Hoy desde este espacio les aplaudo de pie a ustedes, a sus familias, a sus amigos, a todos los que les apoyaron en esta lucha de toda una vida.

Yo la tengo clara, para mí las medallas no son para México, son solo para ustedes, que nadie más se cuelgue de ellas. Como país les ha fallado, quitándoles mil y un apoyos, como sociedad, usted y yo también les hemos fallado por no seguirlas, por no apoyarlas, por volverlas invisibles y aparecerlas solo hasta que ganan algo, hemos sido brutalmente injustos.

A pesar de ello ustedes han regresado con más medallas porque ellas son indestructibles... para ustedes mi reconocimiento total, hoy tenemos el privilegio de poder decirles: gracias por la lección de vida, gracias por nacer en México y demostrarnos que sí se puede.... gracias de verdad. El gobierno de México, las empresas y la sociedad completa estamos en enorme deuda con ustedes, espero de verdad, que algún día todo cambie.

“Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo”, Nelson Mandela.

