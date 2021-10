Negocios obscenos (2da Entrega)

Es tan extenso el expediente, los documentos y los entramados de la historia de estos cateos, que atar los cabos sueltos de esta historia no es nada sencillo. La semana pasada un directivo del futbol me escribió para decirme que estaba preocupado por el enorme daño que hacían este tipo de notas a la familia futbolística, ya que 'raspaban' la integridad de algunos clubes mexicanos e in- cluso ponían en riesgo la seguridad personal de los dirigentes, ya que darían la impresión de que ganan fortunas, lo cual no es cierto.

Lamenté NO estar de acuerdo con sus dichos. Mucho más daño es que algunos personajes sigan delinquiendo en total impunidad. Ha hecho muchísimo más daño que temas tan grotescos como estos se escondan una y otra vez bajo la alfombra, para así minimizarlos, para no alertar a los dueños quienes son dañados en su patrimonio, para seguirles haciéndoles creer que se vive en una organización ideal y maravillosa. Estoy cierto que son temas escabrosos, sucios, pero es mejor destapar la coladera para limpiar el drenaje que hoy tiene un tufo pestilente. Lejos de hacer un mal, creo que señalar los hechos, documentarlos finalmente ayudan y suman más a la industria del futbol, porque les abre los ojos, porque este tipo de patrañas se deben erradicar, si en verdad los dirigentes y la industria así lo quieren, ¿o qué piensa usted? ¿Por dónde empezar esta segunda entrega? Era la pregunta que me hice, hay muchas aristas, muchas vertientes, muchos documentos en esta muy robusta carpeta de investigación policial que se lleva a cabo en Argentina. Así que decidí, cual Jack 'El Destripador', ir por partes. Iremos tema por tema para tratar de aclarar, lo mejor posible lo intrincado de esta investigación.

¿QUIÉN ES LA JUEZA?

Según las opiniones recogidas en Argentina, la Doctora en Derecho, Sandra Arroyo Salgado, de 51 años, quien es la que lleva el caso ordenando los cateos a la AFA y los ocho clubes, tiene fama de ser una mujer severa, que llegó a ocupar muy joven el juzgado federal más importante de la provincia de Buenos Aires, el número uno de San Isidro. Se ha hecho fama de dura e implacable. Es la exesposa del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman, y fue siempre la principal defensora de la hipótesis que planteaba que la muerte del fiscal fue un homicidio. ¿Quién era Alberto Nisman? -Pregunté- y la respuesta fue contundente: un abogado penalista muy reconocido por su valor, pues imputó o acusó directamente al gobierno de Irán y a tres personas que se desempeñaron como presidentes de Argentina (Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri), así como otros altos funcionarios del Estado por aquel atentado a la AMIA que produjo 85 muertos y más de 300 heridos. Cuando regresó de Europa, un fin de semana para presentar los cargos como fiscal, lo “suicidaron”, para silenciarlo.

“Si a Nisman no lo asustaban, a su exmujer menos”, me dijo enfáticamente una fuente con quien hablamos, calificándola como una jueza obsesiva con el trabajo, enérgica, severa y que no descansa hasta conseguir el éxito en sus causas. Si es así como me dicen, no será fácil doblarla con la presión de los poderosos, como suele suceder.

CLUBES 'FACTUREROS'

Así como desde hace meses en México se combate a cientos de empresas factureras que evadieron impuestos y lavaron dinero, que lo mismo otorgaban a sus clientes facturas falsas, con las que simularon operaciones. Pues algo muy similar se detectó en la investigación de la jueza Sandra Arroyo, sólo que aquí algunos clubes de Divisiones menores, en su mayoría, y de distintos países, hacían la veces de 'factureras' para simular operaciones, generando enormes ganancias de dinero con la venta de jugadores libres.

En los artículos 18bis y 18 ter página 21 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores de FIFA (“RETJ FIFA”) establece con claridad qué: “ningún club o jugador podrá firmar contrato con un tercero…”. Es decir, sólo se podrá negociar de club a club, NINGUNA persona física o moral que no sea afiliado a FIFA puede tener en propiedad los derechos federativos de un jugador. Es decir, es ilegal y está prohibido, desde 2015, que un agente posea o se ostente como propietario de los derechos federativos de un jugador.

Por eso los promotores necesitan a un cómplice, un club 'facturero' que opere la negociación y convierta lo ilegal en legal. Estas simulaciones son la pantalla de la operación, dirigentes de equipos 'factureros' reciben jugosas comisiones por hacer el favor, no importando si el club fuera de Primera o Segunda División, con sólo estar afiliado a la Federación de su país, es afiliado a FIFA y puede 'facturar' pases de jugadores y así se utiliza.

JUGADORES FANTASMAS

Para ejemplificar este modus operandi, está el caso del jugador Santiago García, un defensor de mediana calidad que llegó al Toluca en 2017. García supuestamente llegó del club chileno Rangers de la Segunda División; sin embargo, extrañamente nunca jugó un minuto en ese equipo, nunca entrenó, es más refieren que ni siquiera apareció en Talca, ciudad donde entrena y juega este equipo.

La investigación refiere que su llegada a Chile fue una absoluta simulación para hacer la operación. En primera instancia, y sin pisar Chile, el defensor fue negociado por el grupo de Uriel y sus cómplices a través de un préstamo con opción a compra, con el Werder Bremen de Alemania por 500 mil euros, meses después se hizo válida la opción y por lo que los alemanes pagaron 1.5 millones de euros más.

Es decir, el equipo Rangers de la Segunda División chilena obtuvo ingresos por 2 millones de euros, por un jugador que jamás estuvo con ellos, pero al cual facturaron. El club alemán pagó esa cantidad por un jugador que era libre.

El “triangular” o hacer un “puente” utilizando al club chileno le permitió al grupo de Pérez Jaurena obtener ese beneficio, repartiendo comisiones a dirigentes andinos.

Posteriormente, Santiago García, al concluir el contrato en Alemania, llegó al Toluca con un salario de 110 mil dólares, mensuales libres de impuestos. Se investiga el estatus del arribo del jugador a México, si fue en calidad de jugador libre como debía haber sucedido o bien, en una triangulación similar a la que lo llevó a Alemania.

Se tratan de cruzar las fechas de esa operación con trasferencias financieras realizados por Uriel o algunos de los socios, incluso no se descarta la aparición de algunos promotores mexicanos que habrían fungido como prestanombres, pero de los cuales, en este momento no se menciona nombre alguno.

MODUS OPERANDI

Otros clubes de Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay y Colombia ya están identificados por las Unidades de Inteligencia e Información Financiera, fueron y son utilizados como empresas 'factureras'. Es, sin duda, uno de los modus operandi detectado en este grupo.

En síntesis, podríamos decir que negociar jugadores libres, que en teoría NO deberían tener costo, se ha convertido en un gran negocio porque encontraron la manera de cobrar, donde no se podría hacer. ¿Cómo lo hacen? A través de triangulaciones financieras por las que se han pagado cifras millonarias por jugadores sin contrato de trabajo vigente con algún club, por ende, sin razón alguna de indemnizar a nadie.

Pero lo peor de este asunto es que el dinero que pagan los equipos por el jugador “libre”, termina depositado en cuentas bancarias de entes distintos a los clubes que intervinieron en la negociación, incluso ni siquiera se les deposita directamente a los jugadores.

En el caso de esta carpeta de investigación, se da cuenta que muchos pagos de clubes por jugadores tuvieron como destino final las cuentas bancarias de Pérez Jaurena y sus socios, en Estados Unidos de América o en su defecto en sociedades offshore de jurisdicciones de baja o nula tributación, muchas de las cuales después de recibir los depósitos, son vaciadas y dadas de baja para tratar de evitar dejar rastros.

DEPÓSITOS A MOHAMED Y FUNES MORI

Daremos ahora ejemplo de ello, que es mencionado en la carpeta respecto a depósitos inusuales y sospechosos en sociedades offshore, donde refieren el uso de prestanombres y empresas fachada.

La carpeta califica como altamente sospechosos a depósitos realizados por la empresa Braveza -fiscalmente considerada 'fantasma', por el SAT mexicano- y especialmente se refieren a dos realizados a Antonio Mohamed, el 11 de mayo de 2017 $6,739,735.00 y la segunda a Rogelio Funes Mori por $1,005,000.00 el 20 de febrero de 2017 en ambas, la fiscalía presenta como evidencia las facturas con folios fiscales 997182D8-5CA7-4BEC-899D38A- 3B35A760F y D4D8AE4D-5482-4CD0-B874- 2C50D4F00603.

¿Por qué la califican de sospechosas? La investigación argentina-uruguaya refiere que, en esas fechas, Uriel Pérez representaba a varios técnicos que trabajaban en el futbol mexicano, como a Antonio Mohamed, y presentan varias fotografías de ellos departiendo juntos, la fiscalía pretende establecer ese depósito como posibles comisiones por la contratación de algunos jugadores en Monterrey en ese periodo en que el Turco fue técnico de Rayados.

Recordemos que la empresa 'fantasma' denominada Bravesa, que supuestamente realizó estos depósitos, tiene registrado el folio mercantil 93012 y fue constituida en Guadalajara coincidentemente también en junio de 2015 por Raúl Saldaña Aldana, de 27 años y Óscar Daniel Rodríguez Álvarez, de 21. Siempre fue inverosímil que dos jóvenes que habitaban en barrios populares de Guadalajara y se ganaban la vida repartiendo alimento y vendiendo ropa usada hicieran pagos millonarios. ¿Por qué aparecen los futbolistas? ¿Es verdad que recibieron esos pagos? ¿Se pronunciarán al respecto? ¿Serán citados por las autoridades? Son preguntas, hoy sin respuesta.

En el caso de Funes Mori me asaltó una duda. Hace poco escribí sobre su historia de vida y publiqué incluso la carta donde Rayados, le responde al representante Isidoro Giménez, que aceptan pagarle directamente al Benfica 4.5 millones de euros por el mellizo.

¿Por qué relacionan a Giménez con el tema de Uriel? –pregunté a uno de los agentes investigadores argentinos. "Recuerda que el paraguayo Pedro Aldave es otro agente imputado en la investigación con Pérez Jaurena y otros. Tenemos evidencias contundentes que Isidoro-Aldave-Uriel junto a otros testaferros trabajaban de manera conjunta. Si Funes Mori llegó en junio de 2015 y hay ingreso NO reportado fiscalmente de un millón depositado a inicios de 2017, es lo que investigamos y se evaluará".

JUGADORES EN RIESGO

Y justo aquí quisiera aclarar un tema que me parece puntual y del cual me preguntaron mucho después de la primera entrega: ¿Tienen problemas legales o fiscales los jugadores mencionados en la investigación policial?

“De momento NO y no tendrán NINGÚN problema, si los ingresos o trasferencias que hemos detectado tanto en paraísos fiscales, como en otros países fueron reportadas fiscalmente a sus países de origen donde están registrados fiscalmente.

"Si NO es así, si a algún jugador le depositaron en una cuenta de otro país o un offshore, pero NO lo declaró fiscalmente, este hecho es calificado como evasión fiscal y se les juzgará como tal. Si hubiera sido así, los jugadores y técnicos, también estarían en riesgo legal también por una posible colusión u asociación delictuosa en sus respectivos países, no en México. Cuestión de esperar”, me aclaró una de mis fuentes.

Pero aclaremos de nueva cuenta, NADIE puede considerar culpables a los mencionados en la carpeta, incluso a los directamente imputados, en este momento las autoridades están INVESTIGANDO y documentando, será la jueza quien en unos días o semanas más determine en el proceso su NO vinculación a proceso o bien la inocencia de imputados por falta de elementos. Habrá que esperar y ser prudentes en lo que se dice al respecto. La presunción de inocencia es una regla fundamental del derecho: “toda persona debe tenerse por inocente hasta que se compruebe y sentencie por un delito”.

Se me acaba otra vez el espacio. En nuestra próxima entrega detallaremos cómo se ha rastreado financieramente a los imputados, cuentas, propiedades, automóviles. Los montos que calcula la fiscalía de lo que han ganado con cada uno de los jugadores que llegaron a México. Quizá en ese momento ya se hayan obsequiado las ordenes de aprehensión que busca la fiscalía, así como el congelamiento de diversas cuentas, si es que no se han hecho ya.

En fin, esta telenovela de la vida real tiene muchos capítulos por contar.

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”, Albert Camus