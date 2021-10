Negocios obscenos (1era entrega)

A propósito de los 'Pandora Papers' algo similar sucedió la semana pasada, cuando una bomba mediática les explotó en la cara en las oficinas de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Por la mañana una docena de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpieron intempestivamente en el lobby de las instalaciones ubicadas en calle Viamonte 1366, de Buenos Aires.

Ante la sorpresa de trabajadores y vigilantes, mostraron la orden de cateo firmada por la Jueza Federal, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa FSM 6138/2020, caratulada “NN s/ infracción ley 24769 y art 303”. El jurídico de la AFA, se cercioró que el documento fuera legal, luego de corroborarlo, acató la disposición.

En ese momento, no sabían que ese mismo operativo se desarrollaba de manera paralela y cronológicamente sincronizada en otros ocho clubes argentinos, no sólo cuatro como trascendió originalmente; en aquel momento la prensa sólo pudo confirmar cuatro; Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata, pronto se ampliará oficialmente esa lista a ocho. ¿Por qué a la misma hora? Para evitar que se pusieran aviso entre ellos. Fue una operación quirúrgica.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Luego de poner en el escenario estos hechos y antes de relatarles el proceso y desarrollo de la investigación es preciso aclarar de manera puntual que los dichos y menciones sobre jugadores, técnicos o directivos en los que en esta u otras entregas se hará referencia, no son afirmaciones u opiniones de quien esto escribe, sino son elementos, apuntes, nombres, citas y cifras que son mencionadas por los investigadores de diversas nacionalidades y aparecen en la muy robusta carpeta de investigación de este caso, misma a la que este reportero tuvo acceso desde hace algunos días.

TOLUCA, EL CONTROL TOTAL

¿Por qué se realizó el cateo? ¿Qué buscaban? Obtener los expedientes registrados oficialmente por las transferencias de los jugadores Maximiliano Meza, Federico Mancuello, Emanuel Gigliotti, Jesús Méndez, Fernando Barrientos, Jonathan Maidana, Santiago García, Enrique Triverio, Rodrigo 'Droopy' Gómez, entre otros. Todos ellos a los que hacían referencia tenían una coincidencia; habían sido trasferidos al futbol mexicano y en todos los casos un representante de jugadores estaba involucrado de manera indirecta o directa, su nombre: Uriel Pérez Jaurena.

RAYADOS, CLIENTE VIP

¿Son los únicos jugadores ligados a Uriel Pérez los investigados? NO, en la misma carpeta de investigación en curso aparecen los nombres de Walter Gargano, Nicolas Sánchez, Antonio Mohamed, José María Basanta, Neri Cardozo, Dorlan Pavón y Rogelio Funes Mori, en donde se relatan diferentes operaciones y según la investigación, en todos ellos de manera directa o indirecta está involucrado Pérez Jaurena.

Justo en el tema de Rayados, es que las autoridades detectaron un modus operandi. Se tiene confirmado en esta investigación que se amplía día con día que no es coincidencia que los cuatro jugadores paraguayos que llegaron al equipo arribaron de la mano de Uriel Pérez en contubernio o sociedad con otro promotor imputado en la investigación: Pedro Aldave Ortúzar, de nacionalidad paraguaya-argentina socio de la empresa panameña Playmaker Sports Management S.A. Los jugadores de Aldave Ortúzar que llevó junto a Pérez Jaurena son: Iván Piris, Jorge Benítez, Celso Ortiz y Adam Bareiro.

La investigación da como efecto que el patrimonio de dos reconocidos exitosos empresarios mexicanos ha sido evidentemente afectado por el actuar de los promotores: Valentín Diez del Toluca y José Antonio Fernández, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA. ¿Lo sabrían? ¿Investigarán? ¿Se sumarán a la indagatoria? ¿No les importará que les hayan visto la cara porque les sobra dinero? ¿Qué postura asumirán?

EL CATEO

Durante la diligencia tanto en la AFA como en los ocho equipos, la policía requirió todas las constancias de los depósitos efectuados en los términos del artículo 214 del reglamento general de AFA, en el cual se establece que para que la transferencia de un jugador sea aprobada tanto el club vendedor como el club comprador. Cada uno de los clubes deberá abonar en la Tesorería de la AFA., una suma equivalente al 2% del monto total de la operación.

Por la tarde de ese mismo día, la AFA emitió el comunicado oficial 29-09 refiriendo al final del mismo que brindó toda la cooperación con las autoridades y entregando la documentación solicitada.

INVESTIGAN TRANSFERENCIAS

¿Cuál es el objetivo de tener estos documentos? Cotejar los precios reales por los que se pagaron impuestos y se compraron los jugadores y/o sus derechos, cruzarlos contra los depósitos, montos y transferencias realizadas a las cuentas personales de Uriel Pérez, y sus diversas empresas o sociedades. ¿Qué encontraron? Enormes sobreprecios entre costo real y los pagos efectivamente desembolsados que son obscenos, una monstruosidad de ganancias sólo para algunos.

Las diferencias son tan grandes, que sería infantil imaginar que dentro de estos clubes NO había alguna ayuda amigable o complicidades, todo indica que evidentemente las hubo. Por eso las autoridades ya investigaron la ruta del dinero, a quién o quiénes después de cada transferencia se hubieran transferido dinero, para que así, posteriormente pueda dictaminarse esto como parte una comisión ilegal o establecer un acto de corrupción, así que no se extrañe si en las próximas semanas aparecen nombres de personajes conocidos o familiares de ellos, tipo 'Pandora Papers'.

CHISMES DE LA PRENSA

Desde hace muchos años el desempeño de Uriel Pérez ha estado bajo sospecha, de estas el promotor se reía con una copa de vino en la mano, los directivos minimizaban los hechos: “Son chismes de la prensa amarillista, es un mail viejo, falso y sin sustento alguno”, dijeron en el Toluca, cuando publicamos aquella columna: 'El caso Botinelli' en el 2017, donde señalábamos acusaciones de que el Toluca había pagado un sobreprecio de dos millones de dólares por un jugador cuyo costo real fue de solamente 100 mil dólares, de acuerdo a lo informado por el Club Universidad Católica de Chile (exclub de Botinelli) tanto al ente regulador, como a la Bolsa de Valores de ese país.

Un año y medio después en la 2da entrega de 'La Pluma de Pavón' que hicimos en conjunto con Amir Ibrahim, revelamos correos electrónicos, chats telefónicos que involucraban negocios nada claros entre Uriel y el club donde los mismos promotores lo acusaban de tramposo, dando a entender que algún abogado o contador del cuadro toluqueño estaba involucrado en la repartición de comisiones.

Pero nada pasaba. Era tal su impunidad, que incluso el club NO lo ocultaba. En redes sociales presumió la salida desde el aeropuerto de Toluca hacia Guadalajara, donde rentaron un avión privado. Ahí se ve a un sonriente Uriel Pérez que encabezaba la comitiva, caminando adelante de Mancuello, Maidana y Gigliotti, unos de los últimos 'refuerzos' que trajo al equipo.

Hoy no se trata de “chismes” de un reportero, mucho menos suposiciones de la prensa amarillista cómo nos dijeron en su momento. Ahora, esos mismos temas que antes documentamos son sólo una micro minúscula parte, de lo que es hoy esta robusta investigación policial internacional llevada a cabo con el apoyo de las unidades de inteligencia financiera de tres países. Las autoridades pueden exigir pruebas, archivos, cuentas bancarias, los reporteros no.

ENCUENTRAN ARMAS

El tiempo está poniendo a cada quien en su lugar y Pérez Jaurena pasó de ser “víctima” a imputado. Fuentes de la fiscalía argentina nos indican que estarían a punto de obtener órdenes de aprehensión contra los involucrados y, si se requiriera, incluso pedir ayuda solicitando una ficha roja a la Interpol para localizarlo, si como suponen, ha huido a los Estados Unidos.

¿Cuál sería la pena si se les encontrara culpables? -Pregunté- “Puede ser condenado hasta 15 años de prisión efectiva. El asunto para Uriel Pérez se complicó enormemente porque en el cateo realizado a sus oficinas ubicadas en la Avenida Libertad de la ciudad de Buenos Aires, se encontraron armas de fuego NO registradas, así como tres máquinas contadoras de dinero. Se tiene certeza de que el promotor, NO tiene ningún permiso para tener la posesión y la portación de esas armas, no te puedo comentar más de ese cateo porque es confidencial, pero para nosotros resulto muy exitoso”.

CLUBES A SALVO

Los clubes mexicanos mencionados e involucrados en la investigación son: Toluca, Rayados de Monterrey, Xolos, Puebla, Jaguares de Chiapas, pero hasta este momento NO están acusados de NADA, sólo son mencionados o referidos como clientes frecuentes del promotor o sus empresas y sociedades fachada con quien triangulaba operaciones sospechosas de lavar dinero y evadir el fisco. El del problema hoy, es el representante.

En el caso de Argentina la situación es distinta. Allá están imputados los jugadores transferidos por esos mismos delitos, más el de administración fraudulenta a los directivos de los clubes que participaron en las transferencias de estos pases, así como también algunos funcionarios de la AFA. Se nos dijo que incluso el directivo de un club 'grande' de Argentina estaría muy comprometido con esta trama.

INICIA INVESTIGACION

La carpeta de investigación hace referencia que luego de diversas alertas financieras por montos y transacciones sospechosas descubrieron que Uriel Pérez Jaurena, era cliente de un importante despacho contable y fiscal con sede en Panamá con presencia en Uruguay y el resto de América y que, a través de este contrato, crearon y desarrollaron sociedades offshore en jurisdicciones de baja o nula tributación.

¿Por qué Uriel Pérez abrió cuentas en paraísos fiscales llamados offshore, muchos como los que aparecen en 'Los papeles de Panamá'? Según la carpeta de investigación mover el dinero que obtenía de sus negocios ilícitos de jugadores, para de ahí triangular su dinero a sus propias cuentas bancarias en diversos bancos, lo mismo en Argentina, en Uruguay como en Estados Unidos, sin declararlo. Se operó a veces con nombres codificados y otras sin ningún tapujo alguno pues se involucraron directamente.

Algunas de las muchas empresas que aparecen en la investigación son: Inti Holding LLP, UP Sport Group LLP ('Uriel Pérez'), MM&A Profesional Servicies International LLC, Playmaker Sports Management S.A. ('Pedro Aldave'). Fue tal el volumen de dinero que manejó (a) y que trianguló (a) Uriel Pérez, tanto en sus empresas y sociedades fachada, cuentas offshore y personales que la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay (UIAF) lo detectó.

La UIAF contactó entonces al despacho contable en Panamá y le hicieron saber que estaban abiertas diversas causas penales en contra del Uriel Pérez Jaurena y otros imputados por los probables delitos de lavado de dinero, estafa reiterada, asociación ilícita y defraudación tributaria en Uruguay en relación a negociaciones entre clubes y jugadores de fútbol profesional y le requieron de manera oficial todos los expedientes contables detallados de su cliente y socio Pedro Aldave. De esta manera la policía obtuvo entonces las primeras piezas del rompecabezas financiero, era cuestión de irlas acomodando para cerrar el círculo.

CONEXIÓN REGIA

Las Unidades de Inteligencia financiera se dieron cuenta que alguien les había dado el 'pitazo' de que estaban siendo investigados. Tienen esa certeza porque en el 2019, Pedro Aldave Ortúzar, disolvió la sociedad que tenía en Panamá, cuando se enteró de la investigación que lo involucraba en sus operaciones con Pérez Jaurena en Rayados de Monterrey. De esta forma intentó, sin lograrlo, borrar el rastro de las operaciones financieras de negociaciones con el club regio. Este circuito financiero operó entre Paraguay-México (Monterrey)-Panamá-Argentina, en todas las negociaciones de jugadores y se tiene ubicado.

Empezaron los trabajos de colaboración, a la investigación uruguaya, se sumó la de Argentina, donde la Unidad de Información Financiera (UIF), símil de lo que en México es la Unidad de Inteligencia Financiera, también detectó irregularidades y acordaron un convenio de colaboración para compartir información confidencial y establecer los modus operandi de los imputados.

Posteriormente se le dio vista y apoyo en Estados Unidos a 'FinCEN' (Financial Crimes Enforcement Network por sus siglas en inglés, en español corresponde a 'Red de Control de Delitos Financieros') así como a Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, una organización internacional que reúne a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)

MILLONARIO Y PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Me dicen los investigadores argentinos que llevan el caso para la doctora en derecho Sandra Arroyo Salgado, la jueza que lleva el caso, que hasta este momento tienen documentado que el monto de las ganancias obtenidas de manera ilícita -según sus dichos- asciende a 24 millones 750 mil dólares, sólo durante el periodo del 2014 al 2019.

Sin embargo, las autoridades que han podido comprobar con la ayuda de PROSELAC y la Administración Federal de Ingresos Públicos ('AFIP'), ambas de Argentina, que Uriel Pérez se había inscrito como monotributista, esto es, se autodefinió como pequeño contribuyente para cumplir de forma simplificada las obligaciones con la AFIP. Sí, así como lo leyó; “pequeño contribuyente”, como si tuviera un puesto de tamales.

Lo peor del caso es que ni siquiera bajo ese rubro ha pagado impuestos. Según las autoridades, se detectó que desde el 2016 el representante no había presentado declaración, ni pagados impuestos como “pequeño contribuyente”. El mismo caso aplica para el otro promotor imputado, ya que, de Pedro Aldave Ortúzar, tampoco hay registros en Argentina de sus ingresos obtenidos a través de la sociedad panameña, considerando que los negocios que realizó uno tras otro con Rayados de Monterrey, los llevó a cabo con dicha sociedad, y tampoco existe registro de esta en Argentina. NO es extraño, nos dijeron: “Mismos socios, mismo modus operandi”

Pero nos dicen que esto no es lo peor; “seguramente se sintió protegido, intocable o invisible, pues con el tiempo se descaró, se descuidó y nunca le intimidó hacer uso habitual, incluso de sus cuentas bancarias personales, con dinero de origen evidentemente ilícito. ¿Sabes cuál es el saldo en su cuenta en el Banco 'Interaudi Bank', de la calle South Biscayne Boulevard de Miami? –me preguntó el investigador- Más de diez millones de dólares. Es un promotor ¡por Dios! Y déjate de eso, esta cuenta bancaria a nombre de Pérez Jaurena no está declarada en los países señalados precedentemente, ni tampoco en la República Argentina donde tiene su domicilio fiscal y comercial ni en Argentina, ni en Uruguay, eso es un delito flagrante, ahí está en la carpeta todo”.

Por hoy se nos acabó el espacio, pero en la próxima entrega daremos los pormenores de lo que esta investigación policial refleja, las triangulaciones, los depósitos, las ganancias, las comisiones jugador por jugador tanto de once jugadores y un extécnico de Rayados de Monterrey, así como de una docena de jugadores del Toluca. Solo les puedo adelantar que la investigación documenta que las ganancias obtenidas por Uriel Pérez, por un jugador de medio pelo como Rodrigo 'Droopy' Gómez, que estuvo algún tiempo con el Toluca, fue de 2 millones de dólares, ¡imagínese las ganancias y montos obtenidos por jugadores que NO eran troncos. (FOTOS 1,2,3 TOLUCA-ARGENTINOS-UIF)

Pero de eso y mucho más le estaremos platicando en una próxima entrega.

“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante".- Ryszard Kapuscinski.