Señor Tiburón: La venganza del poder (2da. parte)

En México tanto en la política como en el futbol se han dado casos de llevar al enemigo a prisión utilizando las complicidades el poder y un sinfín de artilugios legales con el fin de que cuando estén 'guardados' estén ya 'flojitos y cooperando' para que hagan, firmen y acepten lo que fuere con tal de salir del infierno que significa estar en la prisión.

Me viene a la memoria el caso del encarcelamiento en 1993 del polémico dirigente poblano Emilio Maurer, es un ejemplo de cómo el futbol mexicano con truculentas alianzas con el gobierno en turno pudo 'amansarlo' una vez que piso el Reclusorio Oriente del entonces Distrito Federal. El dirigente pagó el precio de someter y ganarle algunos rounds a Doña Tele.

MAURER, DESAFÍO AL PODER

Junto con el recién fallecido Francisco Ibarra García de Quevedo, a inicios de la década del noventa se enfrentaron al emporio. Le quitaron a Televisa el manejo de la FMF, quien tenía los derechos de televisión 'gratuitos' sobre los juegos y la comercialización de la Selección Mexicana.

El contraataque del imperio fue feroz. A Maurer se le acusó de fraude y malos manejos al frente del organismo cuando fue vicepresidente de Doña Fede. Lo detuvieron en la carretera rumbo a Puebla, lo metieron a una cajuela, donde lo sacaron ya estando en el Reclusorio Oriente. Solo estuvo una noche en el reclusorio, pero las horas que estuvo ahí bastaron para serenarlo y ponerlo blandito.

A cambio de su libertad inmediata tendría que firmar varios pagares, reconocer una deuda inexistente que NO le cobrarían siempre y cuando él vendiera sus acciones del Puebla y se alejara del futbol. “Siempre estaré agradecido con el ingeniero Leaño (QEPD), me metieron a la cárcel para que vean lo que le pasó a una persona que se puso contra el poder televisivo, se me acusó de un fraude x y para salir el ingeniero Leaño me dijo hay que firmar unos documentos, le dije ‘yo no debo nada’ pero había que firmarlos, le hice caso al ingeniero porque era un amigo de absoluta confianza, firmé unos documentos que nunca me cobraron en una seña de que nunca los debía”, rememoró Emilio Maurer al diario ESTO hace algún tiempo.

HISTORIAS PARALELAS

Treinta años después hay una historia con muchas similitudes. Un dueño de futbol está en la cárcel, se ha peleado con una televisora también, ahora es TV Azteca, una de sus filiales lo acusa también de fraude, quieren que Fidel Kuri reconozca su adeudo y les pague 139 millones de pesos, así como sucedió con Maurer hace décadas, solo que el 'señor tiburón' no se ha rendido.

Desde la cárcel de Almoloya, vía telefónica él alza la voz: "Yo no le debo un solo peso, ni a él ni a la FMF. Aquí sería bueno que (Ricardo Salinas Pliego) investigue realmente quién le robó, quizá un familiar de los que tiene ahí trabajando en sus empresas y en la misma Federación o algún amigo son los que se quedaron con el dinero. Yo incluso tengo un saldo de cinco millones de dólares a mi favor. Ahí está todo en los juzgados y tarde o temprano estará demostrado...”

No dijo los nombres, pero tampoco son ningún secreto los personajes empleados, amigos o familiares de Ricardo Salinas Pliego, que operan de manera oficial o extraoficial con todos los temas relacionados con el futbol de parte de la televisora, en estrecha colaboración con la Federación desde hace mucho tiempo, ellos son; Cristian del Olmo, Guillermo Alegret, entre otros. ¿A ellos se refiere Kuri Grajales? ¿Acaso recibieron el pago y no lo reportaron?

SU DETENCIÓN

A Kuri Grajales ni siquiera lo tuvo que buscar la policía para aprenderlo. Lo detuvieron el 20 de septiembre a las 10 de la mañana, justo en las puertas de la Fiscalía General de la República en la Colonia Doctores a donde el empresario llegó de manera inocente a recoger un citatorio.

Las cámaras del C4, a las cuales tuvimos acceso, registran la llegada de una camioneta Durango Negra, donde se baja un tipo de saco negro y pantalón de mezclilla. Se observa en ese momento las instrucciones de varios hombres que corren a rodearlo. Parece una emboscada, un operativo contra algún narco ¿Se necesitaban 30 o 40 elementos policiacos para ese hombre que ni escolta llevaba?

Apenas se bajó de la camioneta, lo abordan, hay hombres de traje tomando videos y se llevan a Kuri ¿Por qué un tipo como Kuri, en pleitos contra peces gordos no estaba amparado?: “Por supuesto que hubo excesos. Cuando a mí me detienen yo iba a la fiscalía a un llamado que me habían hecho de una denuncia y me presente como cualquier ciudadano. Cuando llego había un operativo de más de 40 elementos. Me hicieron famoso ahí, era lo que querían afectarme. ¿Por qué no iba yo amparado? Porque el que nada debe, nada teme, porque es difícil ampararse ante algo que no existe y acusaciones falsas...”.

SIN DERECHO A FIANZA: LA PATRAÑA

Una vez que lo trasladaron a Almoloya y a un juzgado que, a decir de sus abogados, no estaba habilitado para llevar la causa por estar fuera de jurisdicción, se esperaba que un juez le dictaminara medidas cautelares (fianza) y siguiera su proceso en libertad, ya que el delito de fraude, por el que estaba acusado, NO es considerado un delito grave.

Pero no fue así, seis días después fue vinculado a proceso y a prisión preventiva, ya que había riesgo de fuga. Inicialmente, las autoridades mexiquenses le negaron la fianza argumentando que Kuri Grajales no tenía un domicilio en la Ciudad de México, ni en territorio mexiquense, sino en Veracruz.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Kuri tiene claro que fueron otros motivos para negarle la fianza inicial. “¡Ah claro! Este es un tema político, un tema donde está involucrado mucha gente, parecen empleados de los empresarios… primero decían que no me daban medidas cautelares por el tema de mi domicilio, cuando mi domicilio está conurbado al Estado de México con mi familia, mis hijos van a la escuela... hay varios amigos de varias personas, incluso hasta de unos abogados de Azteca …”.

En ese momento le di el beneficio de la duda, pero mal pensado como soy, pensé que era una patraña más, Kuri es un político, es un hombre acaudalado, bien podría tener algún departamento en esa zona y utilizar la dirección como coartada para engañar a las autoridades, asegurándoles que ahí vivía.

LAS EVIDENCIAS

¿Y si preguntaba yo mismo? ¿Y si yo mismo llamaba a la escuela como queriendo inscribir a un supuesto nieto –que ni tengo- argumentando que me había recomendado la familia Kuri? Y eso hice: “Habla Ignacio Suarez, con una consulta, no soy de la ciudad. Mi hija quiere inscribir a mi hijo en 5to. año de primaria, me recomendó la familia Kuri, me dijo que estaba muy contento de que ya su hijo tenía mucho tiempo con ustedes ¿Qué tan lejos me queda del Centro Comercial Santa Fe? –pregunté- Gracias por su llamada, estamos muy cerca...”.

Eso confirmaba la ubicación geográfica, pero me puse muy triste, esa escuela me informó que ya NO había espacio para mi supuesto 'nieto', así que les insistí y me asumí recomendado, e insistí: “¿No tendría ninguna oportunidad? Les digo que me recomendó la familia Kuri, que tiene mucho tiempo ahí -"sí"-me confirma- también conozco a Mikel Arriola, que está muy contento con su hijo, creo que también está ahí; "si son familia (BIIIP)...pero ya no nos autorizan examen de admisión...”.

LA FISCALIA, MINTIÓ

El nombre de la escuela no lo voy a mencionar por respeto y protección a los menores, pero es prestigiosa y cara. Confirmé que el hijo de Kuri que tiene entre nueve y 10 años ha estado en esa misma escuela desde preescolar, hace ya cinco o seis años mínimo. Mi asombro fue el que me confirmaran que uno de los hijos de Mikel Arriola, ha compartido aula con el de Fidel.

Definitivamente fui muy mal pensado. Un niño no iba a viajar diario de Veracruz a una primaria a la Ciudad de México ¿o sí? Además, existen constancias oficiales de la SEP para corroborar fechas y tiempo. De haberlo querido, hasta el actual presidente de la Liga MX hubiera servido de testigo del acusado o para la fiscalía para cerciorarse si iban a la misma escuela y desde cuándo.

Con un mecanismo similar también pudimos corroborar muy fácil que el domicilio que señaló Kuri a las autoridades mexiquenses era real, el cual TAMPOCO le aceptaron las autoridades mexiquenses. Este está ubicado en el lujoso Parque Residencial Vidanta, limítrofe al Estado de México. Los vigilantes nos aseguraron que Fidel y su familia viven ahí desde al menos seis años.

Si para mí fue muy simple corroborar direcciones en cuestión de minutos, para una autoridad sería mucho más fácil si hubieran querido hacer bien su trabajo. Fernando Granda, evaluador de riesgos adscrito al centro estatal de medidas cautelares mintió en su informe, lo hizo muy mal o con dolo, ya que aseguró a las autoridades del penal que no pudo verificar los domicilios proporcionados por Fidel. Las mentiras de la autoridad no son casualidad, eso lo sabemos todos. Aquí, cargaron los dados.

