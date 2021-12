TV Azteca + Fox Sports: Alianza sin contenidos

Hace unos días TV Azteca hizo público un comunicado con el título: 'El juego es nuestro', bajo el cual aparecía el logo de la televisora seguido del signo de más y enseguida el logo de Fox Sports. lo que de inmediato desató una ola de preguntas, rumores, especulaciones y teorías de complot en las redes sociales.

¿Acaso la empresa del Ajusco se había asociado con Fox Sports? ¿Habría una sociedad secreta en la compra de parte de Salinas Pliego y Manuel Arroyo, accionista mayoritario de Grupo Lauman? ¿Sería acaso esta sociedad oculta lo que estaba detrás de la burda campaña de TV Azteca contra la empresa española Media Pro para que NO fuera considerado comprador de los canales deportivos que vendía Disney? ¿Arroyo era un prestanombres de Salinas Pliego? Estos interrogantes entre muchas otras teorías conspirativas se pudieron leer en las redes en los días pasados.

El comunicado decía mucho y a la vez NO decía nada. Fue bastante ambiguo y dejó bastante a la imaginación o interpretación del lector. En algunos de sus párrafos dice a la letra: “Después de un gran 2021, donde TV Azteca reiteró su liderazgo en eventos en TV abierta, manteniendo la preferencia de la audiencia y de nuestros anunciantes. Hoy ampliamos nuestra oferta de manera muy importante con un acuerdo estratégico y comercial con Grupo Lauman (Fox Sports) el principal distribuidor de contenido deportivo en México en TV de paga”.

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

Muchos lectores y colegas llegaron hasta esos dos párrafos e hicieron su propia interpretación, para ellos si Azteca y Fox Sports habían anunciado una alianza significaba que ya son socios, y al asegurar que ampliaban su oferta en el mercado esto querría decir que los juegos de futbol de Rayados, León, Pachuca, Xolos y otros serían narrados por Martinoli, Luis García y compañía, e incluso se frotaron las manos. Otros, incluso hablaban de ver las carreras de Checo Pérez, la UFC también podría ser vista en TV abierta en la empresa de Salinas Pliego.

Sin embargo, justo después de esos dos párrafos y escrito con 'negritas' para resaltarlo venía la parte MEDULAR del comunicado que pocos observaron: “TV Azteca COMERCIALIZARÁ en exclusiva TODOS los contenidos de Fox Sports a partir del 1 de enero del 2022”.

CONFUSIÓN MASIVA

NO es lo mismo comercializar o vender TODOS los espacios publicitarios en EXCLUSIVA de todos los eventos deportivos: entiéndase spots, cintillos publicitarios, vallas estáticas, anuncios virtuales, menciones comerciales que abundan en los partidos de futbol, que TRANSMITIR o REPRODUCIR esos contenidos en la pantalla de TV Azteca en televisión abierta.

Así que a los que se fueron con la finta de que verían a sus Rayados, Tuzos, León o Xolos narrados por Martinoli y compañía, les tengo malas noticias. El acuerdo y alianza comercial exclusiva firmada por Fox Sports y TV Azteca y anunciado en ESTE momento y en este acuerdo anunciado NO incluye el poder transmitirlos en sus canales de TV abierta.

Fox Sports seguirá transmitiendo sus juegos de la Liga MX, y sus otros eventos como la UFC, NFL, F1, y otros en exclusiva como lo ha hecho siempre, ese es su plus y su gancho publicitario. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que si te quieres anunciar en esos eventos que trasmitirá Fox Sports se los tendrás que comprar los espacios de Fox Sports al departamento de ventas de TV Azteca.

NECESIDAD Y NEGOCIO

En grosso modo, podemos decir que TV Azteca se convirtió en el departamento de ventas de anuncios de Fox Sports. ¿Por qué sucedió esto? Por la necesidad de uno (Fox Sports) y la conveniencia económica del otro, que vio un nuevo nicho de mercado que explotar sin la necesidad de comprar derechos de televisión.

Intentaré explicar de manera general por qué se llegó a esta alianza. A la gente de Manuel Arroyo y Grupo Lauman, le fallaron sus cuentas en cuanto a la proyección de los tiempos en donde ya tendrían el control legal, fiscal y comercial de los canales de Fox Sports. Ellos esperaban que el IFT y Disney aprobaran y entregaran a más tardar en abril y esto NO sucedió así, la venta se anunció hasta junio, y entre la revisión de contratos de toda la empresa, no solo contenidos, el proceso de recepción y entrega duró varios meses.

Fue hasta los primeros días de noviembre en que finalmente Grupo Lauman recibió legal y fiscalmente los canales de Fox Sports para poder operarlos de manera definitiva. Este retraso en los tiempos de la entrega-recepción complicaba enormemente la manera de operar. Los ingresos de la TV se basan en la comercialización, en la venta de anuncios publicitarios.

PRESUPUESTOS ANUALES; LA CLAVE

Sus clientes, es decir, los anunciantes, operan a través de presupuestos anuales. Las principales marcas generan presupuestos de inversión anuales, que generalmente van de octubre a octubre, de noviembre a noviembre. En estas proyecciones las marcas deciden cuándo y donde invertirán el próximo año, en esos ingresos anuales planeados y establecidos los patrocinadores ingresan el 90 por ciento de su inversión publicitaria. Si NO estás dentro de ese presupuesto, estás frito como canal, pues entonces debes vivir de las sobras de ese 10 por ciento.

El próximo año comercialmente es muy importante y halagador para Doña Tele y los medios. Se jugará el Mundial de futbol en Qatar, el evento que más dinero hace ingresar a las televisoras, quedarte fuera sería un suicidio. Cierto que Fox Sports NO tiene, ni tendrá derechos para transmitir los juegos del Mundial, pero puede comercializar todos los programas especiales que se generen previa y durante el mismo.

Por ejemplo, otra vez, como sucedió en el Mundial de Rusia, TV Azteca NO tendrá los derechos digitales para comercializar o reproducir goles o resúmenes en sus redes sociales, esos serán exclusivos de TUDN. Ellos SÍ podrán reproducir el video de un gol en Twitter, Facebook o Instagram, los del Ajusco solo podrán poner un gráfico chingón.

HUERFANOS DE VENTAS

¿Por qué NO Fox Sports vende sus propios espacios publicitarios y recurre a TV Azteca? Principalmente por el tiempo y la estructura. Disney vendió los canales, los contenidos, pero NO la infraestructura de ventas. El área de ventas publicitarias NO estaba incluida en la venta de los canales. En otras palabras, Fox Sports se quedó sin vendedores de publicidad, sin esa fuerza fundamental en el corazón financiero, todos ellos se quedaron en Disney.

Los que vendían la publicidad de Fox Sports también vendían todos los anuncios de los canales de National Geographic, History Channel, A&E Network, Discovery, y todos los canales de la hoy llamada Star Channel, y muchos otros. Su cartera era muy grande. Disney sigue operando todo, solo fue obligado a vender los canales de Fox Sports en México, por lo que podríamos decir que se quedó huérfano de ventas.

Sabiendo que tenía los dedos en la puerta, sin tiempo para armar una estructura de ventas ya que no habían recibido legalmente el canal, el equipo de Manuel Arroyo y Carlos Martínez, buscaron alternativas para encontrar estructuras consolidadas de ventas publicitarias de televisión para que operaran. Tuvieron varias entrevistas con empresas especializadas, pero no pudieron alcanzar ningún acuerdo.

AZTECA Y SU CARTERA DE CLIENTES

En Azteca, me confirmaron que fue directamente Benjamín Salinas quien llevó a cabo y cerró las negociaciones con Grupo Lauman. ¿Qué gana Tv Azteca? Una comisión y bono importante teniendo la comercialización en exclusiva. Tiene una extensa cartera de clientes en TV abierta, ahora para ellos tiene el nicho de poderle ofrecer contenidos exclusivos en TV de Paga a los de Fox Sports, sin pagar por esos contenidos. Con los contenidos de otros harán sonar su propia caja registradora también.

Los costos publicitarios en la tv restringida son mucho más baratos que en abierta, ahí Azteca tiene otras opciones para que sus clientes NO emigren libremente a TUDN, el canal de paga de la competencia por poner un ejemplo.

¿Qué gana Fox Sports? Ingresos, cierto que también sacrificará porcentajes importantes en las comisiones y bonos, dadas las condiciones y circunstancias, pero aún así obtendrá ganancias de dinero muy importantes en un año mundialista que es vital para consolidarse financieramente. Tampoco tenía muchas opciones ¿o sí?

ALIANZAS, LA TENDENCIA

Las alianzas estratégicas son una realidad y una necesidad financiera para abaratar costos y en la televisión es muy notorio. Las peleas del Canelo Álvarez, que comparten TV Azteca-Televisa son una constante, a pesar de que en la última los del Ajusco fueron solos en TV abierta. El futbol mexicano no está al margen, ESPN firmó una alianza tanto con TUDN como con TV Azteca, por ello es que una semana vemos que las huestes de José Ramón Fernández pueden transmitir un juego de los de Chapultepec y la otra semana otro de los del Ajusco.

De esta manera, sin tener que pagar una fortuna por derechos exclusivos de TV, ESPN compra contenido y lo transmite, mientras que las televisoras abiertas recuperan algo de dinero al revender los derechos de TV que tienen en exclusiva. Y aunque hoy esta alianza NO lo indica NO descarto que, con el tiempo, Fox Sports, haga algo similar con TV Azteca y revenda alguno de sus juegos a la semana. A final de cuentas esa es la tendencia de la industria.

Lo que es un hecho es que ya con el Grupo Lauman con el control absoluto de los canales de Fox Sports vendrá una reestructuración importante del canal a inicios del 2022. Por la fusión y el dilatado proceso de venta los canales llevan dos años desde antes de la pandemia sin hacer ajustes importantes, salieron algunos talentos porque sus contratos terminaron.

EL FUTURO LABORAL

Es un hecho que habrá ajustes de programación y también de personal, pero nos dicen se irán haciendo gradualmente, lamentablemente es necesario, ahora están solos sin la poderosa empresa americana que los cobijaba, por ello que el perfil de los canales cambiará de manera importante, ahora enfocarán sus baterías 100 por ciento al mercado americano y no combinado al de Latinoamérica como venía ocurriendo.

Pero aún así tenía dudas y preguntas: ¿NO tiene un gran riesgo Fox Sports con esta alianza? -le pregunté a un importante ejecutivo del Ajusco- a lo que de inmediato respondió con otra pregunta: "¿En riesgo por qué?" -Digo, si ustedes a propósito, hacen como que venden espacios, pero a propósito NO le venden ninguna publicidad a Fox Sports, pues los quiebran ¿no? -de inmediato soltó una carcajada para responder- “Pinche Fantasma, sí que eres muy mal pensado. Para tu tranquilidad, hay establecido tope mínimo de ventas publicitarias garantizadas que debemos cubrir, ese es el seguro de Fox Sports, de ahí en adelante hay bonos y otras cosas. Mi Patrón (Salinas Pliego) puede ser muchas cosas, pero al negocio le sabe. Es simple, ellos tienen el producto los contenidos, nosotros a los clientes, es un gran 'deal' (negocio).

¿Será? El tiempo descubrirá los secretos ocultos de esta alianza.

"La persona que concuerda con todo lo que tú dices, o no está poniendo atención, o se propone venderte algo", Bud Holiday.

