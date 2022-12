Los 49ers, en buena racha

Después de iniciar la temporada con récord de 3-4, los San Francisco 49ers se han recuperado de forma espectacular ganando cuatro partidos de manera consecutiva. Ahora tienen un récord ganador de 7-4 y lideran la División Oeste en la NFC. Hay varias razones por las cuales San Francisco está jugando en un gran nivel. Su defensiva ha sido muy dominante, Jimmy Garoppolo ha estado desempeñándose muy bien, y si bien la ofensiva ya lucía fuerte, la llegada de Christian McCaffrey sin duda la ha fortalecido.

La buena racha de San Francisco inició en la Semana 8 visitando a Los Angeles Rams. Ese día el equipo ganó 31-14. McCaffrey sobresalió lanzando un pase de anotación, atrapando otro y también anotando por tierra. La defensiva en ese partido no le permitió a los Rams anotar en la segunda mitad. Después de ese encuentro, los Niners tuvieron su semana de descanso, y al regresar a la acción en la Semana 10, enfrentaron a otro equipo de Los Ángeles, los Chargers. Fue un partido difícil, pero terminaron ganando 22-16, y nuevamente la defensiva no le permitió al rival hacer ningún daño en la segunda mitad.

En la Semana 11, llegó un juego muy especial y esperado porque los 49ers viajaron a México para enfrentarse a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. La afición de San Francisco fue mayoría en el Coloso de Santa Úrsula así que el equipo de la Bahía no dudó en agradecerles y les regaló una contundente victoria por 38-10 a sus fieles seguidores en México. Como ya es costumbre, la defensiva otra vez cerró por completo al oponente y no permitió puntos en la segunda mitad. Los Niners regresaron a la Bahía para en la Semana 12 recibir a los New Orleans Saints, partido en el que ambas defensivas lucharon hasta el final pero que terminó dominando San Francisco dejando en cero puntos al rival para una victoria de 13-0.

Sin duda, el sólido trabajo defensivo ha contribuido enormemente al buen momento de los 49ers. Su defensiva es la número uno de la liga permitiendo tan solo un promedio de 282 yardas en total por partido. Ha sido muy importante la recuperación de jugadores que estuvieron lastimados en la primera mitad de la temporada como Azeez Al-Shaair y Jimmie Ward. Además, jugadores estelares como Fred Warner y Nick Bosa han demostrado lo que se espera cada año de ellos, ser pilares de la defensa. A esto le agregamos el surgimiento de un hombre como Talanoa Hufanga, quien en apenas su segundo año en la NFL lidera al equipo en intercepciones con cuatro. En general es un buen trabajo en equipo porque también jugadores como Charles Omenihu, Samson Ebukam, Tashaun Gipson Sr., han tenido un gran desempeño.

En la ofensiva, Jimmy Garoppolo y compañía han sido muy eficientes. El quarterback de los Niners no ha lanzado ninguna intercepción en estas cuatro victorias consecutivas; es la racha de partidos sin intercepción más larga de su carrera. También ha logrado conectar en momentos claves con sus receptores, ya sea para mover las cadenas en tercera oportunidad o para pases de anotación. En México, brilló lanzando cuatro pases de touchdown. Además, la ofensiva de los 49ers está promediando 7.47 yardas netas por pase, el cuarto promedio más alto de la NFL.

Los equipos especiales también se han destacado. Robbie Gould anotó sus dos goles de campo contra New Orleans en un partido donde no había margen de error y Mitch Wishnowsky estuvo bien en los despejes para la batalla por la posición en el campo.

No cabe duda que los 49ers han sido sólidos en las tres facetas y esto se ha combinado para lograr el gran momento que viven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAN FRANCISCO APLASTÓ A ARIZONA EN UN AZTECA LLENO DE FANS DE 49ERS.