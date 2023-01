un-gran-cierre-de-temporada

Los San Francisco 49ers son los Campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Hace unas semanas, consiguieron su boleto a la Postemporada al conquistar su división y aseguraron que este duelo se celebre en casa, el Levi’s Stadium.

En la Semana 17 lograron su noveno triunfo de forma consecutiva tras derrotar a Las Vegas Raiders 37-34 y si bien el equipo está pasando por un excelente momento, ahora la pregunta es cómo encarar los días que restan de la temporada regular sabiendo que ya están en los Playoffs.

La respuesta es simple, los Niners no deben de bajar la intensidad, ya que hay que luchar por quedar lo más alto posible en la Conferencia Nacional porque jugar en casa en Postemporada lo más que se pueda es una gran ventaja.

A lo largo de su carrera, Kyle Shanahan ha estado en equipos que descansaron jugadores una vez que obtuvieron el boleto a Playoffs y notó que esos jugadores son los que más dificultades tuvieron cuando iniciaba la Postemporada.

El entrenador en jefe de San Francisco sabe que tienen que ser inteligentes, como ejemplo pone los momentos en los que tienen jugadores en duda por alguna lesión o molestia física. Si estuvieran desesperados por entrar a la Postemporada, tendrían la presión de tomar la decisión de si estos jugadores participaran o no en los partidos decisivos para su boleto a Playoffs. Afortunadamente, en esta ocasión no tienen la necesidad tomar ninguna decisión. Simplemente no juegan para no arriesgarlos a que se lastimen más.

El año pasado, los 49ers no tenían margen de error y tuvieron que esperar hasta el último juego de temporada regular para entrar a Playoffs. Esta temporada dio un giro de 180 grados, pues el equipo está más tranquilo y el objetivo, mientras llega el juego de Postemporada, es tratar de mantenerse en buen ritmo y seguir jugando con gran intensidad.

El coordinador defensivo, DeMeco Ryans, sabe que es el momento de corregir lo que se esté haciendo mal porque la meta no es solo ganar su división. La defensiva de San Francisco es la número uno de la liga y me encanta que Ryans aún busca mejorar. Dice que sus jugadores están conscientes de que aún pueden corregir algunos detalles. Por eso no es momento para relajarse, sino que, todo lo contrario; los Niners buscan levantar la intensidad.

Líderes del equipo y de la defensiva concuerdan con DeMeco. Fred Warner y Nick Bosa quieren seguir trabajando duro aún con el boleto de los Playoffs ya sellado. Warner asegura que el equipo tiene aspiraciones más grandes que solo ganar la división.

Bosa sabe que es importante mantener los mismos hábitos y la misma rutina cada semana. Además, después de cada victoria analizan qué cosas se pueden mejorar porque son estrictos con ellos mismos.

Con base en su forma de trabajo y preparación, está claro que los 49ers son un equipo con hambre de triunfo. Eso les ayudará a entrar a su partido de Playoffs de excelente manera. San Francisco cerrará la temporada regular recibiendo a los Arizona Cardinals, a quienes ya vencieron en el Estadio Azteca el pasado noviembre.

