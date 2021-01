Sergio Díaz, sin la confianza plena de Santiago Solari

Sergio Díaz no ha sumado minutos en la naciente etapa de Santiago Solari con América y sigue sin gozar de su confianza plena como sucedió con el Real Madrid Castilla, equipo donde ambos coincidieron hace casi un lustro y al final del camino no lograron obtener la corona.

El jugador paraguayo disputó la temporada 2016-17 con la filial de los Merengues y, teniendo al actual estratega de las Águilas como DT, estuvo presente en 36 encuentros (sólo 2 de ellos como suplente), pero nunca logró explotar sus condiciones como se esperaba y únicamente consiguió cinco anotaciones en todo el torneo a pesar de la regularidad que se le brindó.

Su debut fue mágico al lograr dos tantos ante la Real Sociedad B; sin embargo, a la postre ya no figuró en demasía.

"Es un gran jugador, con mucha calidad para la juventud que tiene. Esperemos que en este proceso madure y juegue en Primera", declaró Solari después de ese partido contra los de San Sebastián el 20 de agosto de 2016.

El destino dio una voltereta y el mismo timonel argentino no abogó por la continuidad de Díaz para la temporada 2017-18 ni tampoco en su regreso un año después previo a que tomara las riendas del primer equipo.

En ese trayecto fue cedido al Lugo de la Segunda División española (donde tuvo que sortear una grave lesión de la rodilla que terminó de poner el panorama negro) y también al Corinthians con poca actividad y después Cerro Porteño.

El guaraní llegó a las Águilas el pasado verano y el arreglo con el Real Madrid fue a préstamo por un año. Con Miguel Herrera al mando registró siete encuentros de Liga y sólo uno de inicio sin mucha fortuna ni goles.

La llegada de Solari a Coapa no le ha beneficiado mucho y hasta ahora carece de actividad oficial después de dos partidos.

“Han sido decisiones técnicas por las que no ha jugado, pero él (Sergio Díaz) está en condiciones para ser tomado en cuenta en cualquier momento que sea requerido”, señaló una fuente inmiscuida en club americanista.

El guaraní fue registrado para este torneo y aún no hay un arreglo para que Andrés Ibargüen emigre a la MLS considerando que las Águilas cuentan con doce extranjeros en sus filas ya con Nico Castillo y sólo pueden estar dados de alta once. Cualquier baja todavía puede ser posible hasta el próximo 31 de enero si es que se pretende dar cabida al delantero chileno, pero no será una decisión precipitada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS NO VE CON MALOS OJOS A ROGER MARTÍNEZ