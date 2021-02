Bayern, Campeón; Tigres jugó al estilo Ferretti

Se jugó la Final de la Copa Mundial de Clubes, torneo en que la Final debe cambiar urgentemente.

A la FIFA le fascina hacer torneos por Confederaciones, pero hay Confederaciones que no tienen nivel y están muy, muy lejos de las Confederaciones fuertes; hablamos de Conmebol y sobre todo de la UEFA, siempre gana la UEFA últimamente. Desde la época del Corinthians, todos: Real Madrid, Barcelona, Bayern y Liverpool son los que han ganado títulos de la Copa Mundial de Clubes.

Debería ser un torneo más grande, con más equipos invitados, con cuatro europeos, cuatro de Conmebol, tres de Asia, tres de África, que sea un torneo de 20, 24 equipos que se juegue en dos semanas y rápido; ahí veríamos más calidad futbolística, mejores enfrentamientos, mejor nivel e irían mejores equipos, pero quizá el tiempo y la pandemia, de la cual no salimos, obliga a la FIFA a seguir con su Mundial de Clubes que, por tan corto y por el tipo de equipos que acuden, cae en mediocridad y baja la calidad.

En esta ocasión, el Bayern cumplió como Campeón de Europa; la sorpresa fue Tigres, que representando a Concacaf y al futbol mexicano logró derrotar al Palmeiras, ése que fue una decepción absoluta. Yo nunca había visto a un equipo brasileño de tan mala calidad, que jugara tan mal al futbol y que no tuviera la posibilidad si quiera de hacer un solo gol, habiendo equipos en la Conmebol de la talla del Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, River Plate, Boca Jrs., otros equipos que seguramente tienen más calidad, pero Palmeiras representó a la Conmebol y fue un desastre absoluto, quedó en cuarto lugar y no metió ni un solo gol.

Pero hablando de Tigres contra el equipo del Bayern, había mucha esperanza en Tigres, que le ganó con un penalti al Palmeiras sin jugar un gran partido, pero ordenado, al estilo del ‘Tuca’ Ferretti y sorprendiera al llegar por primera vez, como un equipo que representa a la Concacaf, a la Final. Y se enfrentaron, el Bayern como buen Campeón europeo y más si es alemán, tuvo la pelota, dominó, fue superior, crearon las oportunidades de gol, marcó el gol ¿Tuvo controversia?, puede ser que el VAR intervino, pero finalmente el Bayern fue mejor y superior a Tigres.

¿Qué pasó con Tigres? Tigres se defendió muy bien, al estilo del ‘Tuca’ Ferretti, sus equipos buscan neutralizar al rival antes que nada, y después atacan por las bandas buscando un centro que Gignac o Carlos González conecten. No lo consiguió porque las bandas estaban muy bien tapadas y no podían subir tan fácilmente ¿Usted vio subir al ‘Chaka’ Rodríguez hasta el fondo como lo hace generalmente en México? No, porque por ahí corría Davies, y Davies, el canadiense que juega muy bien, cada vez que quería se metía hasta la línea de atrás, y los centrales tampoco salían mucho para cuidar a Lewandowski.

La situación era complicada para Tigres, no pasaba de mediocampo. Gignac no jugó un gran partido, no apareció, sí miraba feo al árbitro todo el partido, pero nada más. Carlos González luchó como es su estilo, subió, bajó, estuvo en medio campo, pero tampoco tuvo ninguna oportunidad. En tres ocasiones llegó Tigres a la portería de Neuer y para abatir a Neuer se necesita más que eso.

Bayern tomó las cosas con calma, manejó el partido, no jugó Boateng por un problema familiar, se tuvo que regresar a Berlín; jugó Süle que es un tipo alto de 1.90 , impecable a lado de Alaba, muy buen jugador, a lado de Kimmich, también muy buen jugador, le anularon un gol por posición adelantada de Lewandowski. El portero Neuer no tuvo ningún problema, el Bayern tiene un esquema muy bien elaborado, marca bien, se mueve muy bien en medio campo, contragolpea con una rapidez fenomenal y, si no es porque ayer la defensa de Tigres estaba bien parada y el mediocampo ayuda, Tigres se hubiera llevado un par de goles más; un tiro al poste que Nahuel no pudo sujetar, un balón que desvió la defensa que por poco se mete, otro tiro que pegó al poste en la parte alta. En fin, Bayern sobrellevó el partido en el segundo tiempo y terminó ganando con el gol de Pavard, ese Pavard que metió un gran gol en la Copa del Mundo de Rusia.

Por lo tanto, el Bayern confirmó que es el mejor equipo de Europa en este momento y está muy bien entrenado, tiene muy buenos jugadores, que tiene calidad, a pesar de que Müller dio positivo de Covid-19, el hombre que juega atrás de Lewandowski, que es buen jugador y Boateng que se tuvo que ir.

Tigres perdió, y cuando se pierde la frase típica es que la gente se va a acordar del ganador, nunca del perdedor. ¿ Hizo un papel aceptable? Sí, aceptable, ¿quedó en segundo? También, pero lo que vale es el primero y Bayern pasa a la historia porque hace un sextetete, igualando el 2009 al Barcelona, al ganar todo lo que juegan: la Liga de su país, la Copa, la Champions, la Super Copa local, la Super Copa de Europa y finalmente el Mundial del Clubes. Desde el 2009 con Guardiola y el Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi no pasaba. Ahora sucedió con el Bayern merecidamente, hoy por hoy es el mejor equipo del futbol europeo y seguramente estará peleando en la Finales de esta Champions.

Tigres tuvo su oportunidad, no la aprovechó. Se le recordará como el primer equipo mexicano y de Concacaf que llegó a la Final del Mundial de Clubes y la FIFA tendrá que cambiarle el formato del Mundial de Clubes urgentemente. Hay un Campeón y el campeón es el Bayern Munich. Tigres cumplió.

