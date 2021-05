chivas-debe-abandonar-la-mediocridad-urgentemente

La pregunta para Amaury Vergara, dueño y presidente de las Chivas es: ¿qué hacer con este equipo?. Sabemos que Chivas solo puede utilizar jugadores mexicanos, ¿pero qué sucede cuando vienen los momentos más importantes? Si la temporada pasada cerró muy bien, jugando bien y se metió a la Semifinal dirigidos por Vucetich con los mismos hombres que estaban en el campo, ¿por qué la temporada siguiente se vuelve un equipo de altibajos?. Gana un partido, juega más o menos bien, pierde el siguiente, vuelve a jugar más o menos bien un partido, no pesa su estadio.

En este torneo ni siquiera se acercaron a conseguir lo que hicieron en el pasado, hay jugadores que no saben lo que representa esa camiseta, piensan tal vez que es la de cualquier equipo de Primera División del futbol mexicano. Vucetich tuvo casi todo el año para un sistema en Guadalajara y no lo consiguió; lo consiguió por momentos, ¿por qué bajó el equipo de Vucetich de lo que hizo la Liguilla pasada con respecto a éste?. Ni siquiera alcanzó a acercarse a ese nivel ni mucho menos.

¿La Liguilla se jugaba de otra forma? Sí. Si Uriel Antuna jugara siempre a su mejor nivel, pero, ¿por qué no lo hace este muchacho?. El otro caso es el de JJ Macías, un jugador aparentemente talentoso en el León, pero en Chivas su nivel fue bajando y bajando hasta que desapareció por completo. JJ Macías debe de pensar seriamente si está o no para Europa, también el Chicote Calderón, que era importante el anterior y no lo fue más.

Y la defensa, en el momento en el que se lesionó Hiram Mier ya no hubo orden, ya no hubo quién pusiera la calidad en la defensa y fue que se volvió un desastre. Ninguno de los que jugaron en su lugar pudo llegar a ese nivel, y menos Briseño, por supuesto.

El jugador que se llevaron de Pumas, Mayorga, jugó cada vez menos y desapareció. No juega mal ese muchacho, pero por lo visto Vucetich no lo quiere, Brizuela bajó también su nivel; Zaldívar apareció en algunos momentos, Alexis Vega, que es de lo mejorcito que tiene Chivas, apareció en algunos momentos y no puede ser que Jesús Molina, un contención veterano ya con poca movilidad, haya sido de lo mejor que ha presentado el equipo de Chivas.

¿Qué van a hacer ahora?, ¿pedirle más dinero al dueño para que compre más jugadores?. Es difícil que suelte dinero cuando acaba gastar en una buena cantidad de jugadores, debe comprometer a sus jugadores a que vistan realmente la camiseta del Guadalajara y sepan lo que representa; seguramente se los han dicho pero no lo entienden.

Y Vucetich debe entender también que no está dirigiendo a un equipo como Querétaro, sino que está dirigiendo al Guadalajara. Todos son culpables del fracaso de las Chivas, pero Chivas tiene que salir adelante; ya se cayó, ahora que se levante, pero que se levante para triunfar, que se levante para estar en los primeros lugares, para pelear en la Liguilla, para pelear el campeonato. Ahí es donde debería estar el Guadalajara, no peleando por entrar injustamente al Repechaje y ser eliminado por un equipo como Pachuca por marcador de 4-2.

Mucho tiene que mejorar el Guadalajara para ser un equipo que iguale a otros grandes equipos, a otros equipos importantes que hay en el futbol mexicano y que esté siempre en los primeros sitios. Si se tienen que ir jugadores que se vayan, si se tiene que ir el técnico que se vaya, si se tiene que ir el director deportivo que se vaya. El único que no puede irse es el dueño porque es el que pone la plata, pero también se puede cansar y decir: 'Ya basta'.

Chivas es una incógnita cada año, cada temporada, cada torneo. Los jugadores declaran y declaran y declaran, pero no dicen absolutamente nada; no dicen: 'Vamos a salir adelante, vamos a llegar a la Final', ¡nunca!. Y Vucetich es un técnico hecho a la antigua, no ha hecho nada moderno, trabaja conforme siempre ha trabajado en sus equipos. Nadie duda de la capacidad y los campeonatos que ha ganado, pero en el Guadalajara su sistema, su estilo de juego no ha encajado con las Chivas, o las Chivas y sus jugadores no han encajado con Vucetich; he ahí el dilema.

Van a continuar juntos, esperamos que se entiendan por el bien de un equipo importante del futbol mexicano y que no tengan más fracasos. Es muy triste ver al Guadalajara en esa situación.