Chivas: ¿Qué jugadores saldrían del Rebaño para el Apertura 2021?

La planeación del próximo año futbolístico continúa en Chivas. Con la permanencia en el banquillo de Víctor Manuel Vucetich, el proyecto deportivo del Rebaño sigue tomando forma, donde varios elementos podrían haber vivido sus últimos momentos con el jersey rojiblanco.

Tal y como se publicó en RÉCORD hace unos meses, la directiva del Guadalajara no piensa respetar “vacas sagradas” en el vestidor, por lo que varios elementos de renombre en la plantilla podrían salir, aunque eso depende de que lleguen las ofertas adecuadas y que beneficien a la institución.

Durante la reunión del Comité se dejó en claro que no habrá despilfarro de dinero para la adquisición de jugadores, por lo que el área deportiva deberá tratar de hacerse de recursos con los elementos que tienen en la nómina, ya sea por ventas o incluso intercambios.

Uno de los elementos que ha despertado más interés en el mercado es Cristian Calderón, quien ha seguido de cerca por varios equipos, donde principalmente los de Nuevo León sueñan con incorporarlo a sus filas.

La directiva de Chivas estaría dispuesta a desprenderse del ‘Chicote’ para un intercambio o incluso una posible venta, siempre y cuando llegue el ofrecimiento que cumpla con las expectativas del Guadalajara.

Otro elemento que despierta interés en otras escuadras es Fernando Beltrán, quien no ha podido hacerse de un lugar en el once titular del Rey Midas, por lo que la directiva podría usarlo como moneda de cambio para adquirir a algún elemento que sea del agrado tanto de directiva como de cuerpo técnico. Sin embargo, a diferencia de Calderón, el ‘Nene’ no saldría a venta, sino a préstamo.

Por su parte, hay otros elementos que tratarán de ser acomodados para adquirir liquidez como José Madueña, Carlos Cisneros y Ronaldo Cisneros, quienes no han podido ser tomados en cuenta en el primer equipo. Además, hay jugadores como Michael Pérez o Carlos Villanueva que tuvieron participación constante con el Tapatío, pero que no encajan en este proyecto debido a que se trata de potenciar el crecimiento de los juveniles y ellos ya superan los 27 años de edad.

CON JJ MACÍAS, A LA ESPERA DE OFERTAS

En el interior del Guadalajara hay optimismo de que en este verano se presente alguna oferta formal por José Juan Macías desde el futbol europeo, aunque es algo que luce complicado por la alta cotización de su carta, además de que tuvo una baja de juego considerable en la recta final del torneo.

Sin embargo, continúa presente la promesa que le realizó el presidente Amaury Vergara al futbolista de darle las facilidades para que cumpla su sueño, además de que el dinero que pudiera dejar una venta ayudaría a sanar las arcas rojiblancas.

