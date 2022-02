Chivas, el 'más querido', pero debe demostrarlo en la cancha

Hablemos un poco de la encuesta que ha hecho Mitofsky sobre la popularidad, la importancia de los equipos, cómo se van moviendo en una tabla. En los últimos años aparecía en primer lugar el América, ahora, apareció el Guadalajara sorpresivamente a pesar de que ha tenido temporadas no muy buenas.

Ayer le ganó a 1-3 a Juárez con un Alexis Vega en gran forma, pero está arriba por un escaso 19.4 por 19.0 del América. Me parece a mí que si Chivas sigue por ese camino seguirá siendo el consentido de la afición, porque la gente no piensa lo mismo del Guadalajara que del América; del América piensan que tienen un equipo poderoso, con inversiones caras, que no ha podido ser Campeón, y eso también pesa mucho, ha ganado puntos, pero se ha caído en la Liguilla.

Eso, al público americanista, que siempre está atento a que el América siempre esté por arriba del Guadalajara, seguramente le pesa o castiga al equipo. En el Guadalajara es bienvenido porque justo llega en esa crisis. Sí, Michel Leaño está trabajando bien, está haciendo un gran esfuerzo por levantar al Guadalajara, el triunfo contra Juárez lo puede meter en una serie de victorias importantes previo a sus partidos contra Tigres, Puebla, equipos complicados, equipos difíciles que se defienden muy bien.

El Guadalajara sigue teniendo problemas atrás. Ayer, Sepúlveda perdió el balón en jugadas muy tontas. Michel Leaño debe saber que el primer gol es increíble a los ocho minutos, no se da cuenta que aparece un jugador y gol, y luego jugó mejor con 10 hombres.

Por su parte, Cruz Azul, a raíz del campeonato, ha levantado en las encuestas, hay muchos aficionados en la capital y en los alrededores de la capital, en el Estado de México, que se coloca en el tercer lugar de los equipos más seguidos del futbol mexicano.

Mucho más abajo está Pumas, que no ha acabado de dar el salto que todo mundo espera. Tiene una afición muy grande, pero es de carácter estudiantil y ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México.

De ahí para abajo, están equipos como Tigres y Monterrey ¿Por qué? Porque la gente los considera muy regionales y como que no les interesa a los capitalinos.

Es como una encuesta de futbol de Europa en México, el que más vende es España, aunque ha bajado, porque ahora hay otras ligas y porque ya no juega ahí Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, y ya no hay ese debate de quién es el mejor jugador.

La gente ha cambiado, pero no mucho, la Liga Femenil está muy lejos de la Liga Española, y después para abajo están las demás ligas. Por ejemplo: la Liga italiana está en los últimos lugares, no hay mucho interés por los equipos de la liga italiana, que es una buena liga, pero son preferencias del público y Mitofsky lo refleja en la encuesta.

Eso es importante para darse una idea de cómo se van moviendo los equipos en cuanto a la popularidad, en cuanto a los resultados, en cuanto a la calidad de su juego, y si Chivas aprovechara eso de que la gente lo quiere, que la gente estima al Guadalajara, la gente cubre al Guadalajara, lo rodea de cariño por ser un equipo compuesto por puros mexicanos, es importante que Chivas lo aproveche y que aproveche el mal momento del América.

Los demás equipos cuentan poco, primero porque no hay gran difusión como en el Guadalajara y el América, que se habla constantemente de ellos, segundo porque no tienen planteles competitivos. Monterrey sí tiene un gran plantel, pero viene de un gran fracaso, Tigres también tiene un gran plantel, pero no acaba de encajar con la afición capitalina.

Los equipos chicos como el caso del Puebla, que ahorita está jugando muy bien y es líder, el mismo Atlas que subió al ser Campeón, los que son campeones suben o se habla constantemente de ellos.

En la consulta de Mitofsky sale de todo y en algunas ocasiones refleja la realidad y en otras refleja lo que el público quiere que se diga: en esta ocasión, el beneficiado ha sido el Guadalajara. Ojalá la consulta le atine, porque el Guadalajara lo que necesita es empezar a ganar y colocarse en los primeros puestos de la tabla, lo cual haría más interesante el campeonato, porque seguramente el América va a resurgir, Monterrey y Tigres seguirán siendo competitivos, el Atlas también y serán equipos que peleen por el campeonato.

Si Chivas logra corregir algunos aspectos importantes como ganar en casa, donde suele perder, está para pegarle a cualquiera. Ojalá Michel Leaño, su técnico que ha sido muy criticado, se dé cuenta de ello, trabaje y trabaje en defensa, y se dé cuenta que el Tiba Sepúlveda no es la mejor opción, pero ahora, es el equipo más querido de México, el Guadalajara.

