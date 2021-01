Chivas siempre será más popular que América

Yo a veces no entiendo que es lo que pasa en el país, estamos realmente sobreviviendo a una pandemia mortal, terrible, que ha matado a cualquier cantidad de gente en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, la India, Brasil, en México, en Europa, por ahí apareció una cepa nueva, no sé en cuanto tiempo va a acabar esto.

Las vacunas ya están aplicándose, afortunadamente; aquí en México nos han traído una buena cantidad de vacunas, sobre todo para la gente más pobre, pero cuando la gente está ocupada en eso, para colmo se quema la estación más vieja del metro y echa a perder seis líneas en circulación e inhabilita tres líneas de las más importantes y ver a esa gente que va a su trabajo que se levanta a las cinco de la mañana a trabajar, amontonada, sin guardar distancia, sin cubrebocas, desesperada para que pueda subir a un camión a empujones, y llegan tres horas tarde a su trabajo y los despiden por llegar tarde. Es muy difícil creer que Roy Campos haga una encuesta de futbol en este momento, ya que es lo menos interesante de lo más interesante, pero bueno, Roy Campos se dedica a eso y le fascina y es americanista además.

Mitofsky tiene su credibilidad dentro del área política e hizo una encuesta preguntando quién era el equipo más popular del futbol mexicano y resultó por una ventaja muy pequeña, 23 y fracción, el América, por 21 y fracción de las Chivas.

Hay que ver primero para Mitofsky y para la gente qué significa ser popular, del que más se habla o es verdaderamente popular porque llena los estadios, o porque viene a la capital y tiene más seguidores en la capital que en su propio estado, porque la mexicanidad lo hace más popular, y sigo pensando y lo seguiré pensando, que Chivas siempre será más popular que el América a pesar de que el América tiene atrás de su equipo de futbol al complejo televisivo más poderoso, y todos sabemos a quién me refiero, y hablan y hablan y hablan del América, no creo que sea el más querido, pero sí el más odiado. En cambio, Chivas sí es querido, pero no el más odiado.

Después aparece increíblemente el Cruz Azul, un equipo que hoy es sinónimo de corrupción, sinónimo de grillas políticas, sinónimo de abaratar jugadores, de echarle la culpa de todo a Siboldi que ya se fue, de echarle la culpa a los futbolistas, de intentar bajarles el sueldo y pagarles con incentivos o por premios, cosas que ya se hacen en muchas empresas o en muchos equipos de futbol del mundo, pero bueno, en Cruz Azul piensan que están inventando la línea azul y no existe la línea azul. Por lo pronto, el anterior dueño sigue prófugo del país.

Poquito más abajo viene Pumas, que recuperó terreno por la temporada que tuvo que fue muy buena y nadie creía en Pumas. A Pumas lo siguen los universitarios, los sigue muchísima gente pero quizá no tiene el arraigo que tiene Chivas o la popularidad que tiene el Cruz Azul a pesar de que no ha ganado hace 23 años un campeonato, y Pumas sí ha ganado algunos y ha exportado al extranjero jugadores de gran calidad futbolística.

Después vienen sorpresivamente los equipos de Monterrey, Rayados y Tigres, que están desesperados por meterse, es una lucha de ideología del norte contra la capital. Tigres y Monterrey tienen que ser según los voceros oficiales de estos equipos, más populares que cualquier equipo de la capital y lo están intentado, lo que pasa es que ambos equipos tienen nóminas caras, compran jugadores con mucha facilidad, y si además jugadores como Carlos González que era referente de Pumas se lo venden a Tigres en cinco millones de dólares con pagos por tres años, pues yo no sé Pumas en que está pensando, el pobre Lillini quien sabe qué pensará respecto a eso.

Quizá eso no lo ve Roy Campos y Consulta Mitofsky, como un resultado tal como se lo dice la gente, y la gente no está preocupada por el futbol, no está preocupada si el América es mejor o está peor, o si Chivas va subiendo, se preocupa el día del partido y adiós, se ha vuelto futbol por televisión porque la gente no asiste o asiste de repente al campo de Sinaloa donde el equipo de Mazatlán no le interesa a nadie más que a los mazatlecos y el domingo viene a la capital, Pumas vs Mazatlán, un partido intrascendente como muchos equipos de futbol en México que son intrascendentes totalmente, que sobran en la liga, pero como no hay descenso, hábilmente los directivos pusieron esa trampa y con eso pueden pasar cinco, seis años sin invertir en capital, sin invertir en buenos jugadores, sin levantar el nivel de la liga, y por eso nos damos cuenta que Santos y Palmeiras se juegan la Final de Libertadores para ir al Mundial de Clubes y eliminaron a Boca y River, dos equipos argentinos de prestigio a nivel internacional.

Mientras, Estados Unidos tiene a 25 jugadores jóvenes, de 20, 21 años en ligas de Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, preparándose para Qatar y para el año 2026 donde Estados Unidos quiere ganar el Mundial de futbol.

Falta mucho para eso, no se han llevado a cabo ni los Juegos Olímpicos, no sabemos ni cuándo va a acabar la pandemia, no sabemos cuándo va a llegar la bendita vacuna para todos los mexicanos, no sabemos qué va pasar y Roy Campos tiene que saber que lo que menos interesa es futbol, aunque tenemos que hablar de futbol los que generalmente cubrimos ese deporte.

Sigo pensando que el Guadalajara es el más popular de México por mucho, aunque se enojen los americanistas.

