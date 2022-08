Cruz Azul y el desastre están siempre ligados. Es difícil hablar de la Cooperativa porque no pertenecemos a ella, pero que está metida en problemas muy serios, es indudable. Problemas que se reflejan en el campo de juego de un equipo profesional como lo es Cruz Azul y que el presidente de la cooperativa, el señor Velázquez, debería separar rápida y tajantemente; una cosa es la Cooperativa y otra el equipo de futbol.

Y dedicarle tiempo necesario al equipo de futbol y nombrar a una persona que no solamente sea director deportivo, sino que tenga la personalidad, la inteligencia y la capacidad para saber administrar y ser líder en un equipo de futbol desde el escritorio. Él no lo tiene, el señor Velázquez, porque seguramente la Cooperativa le quita mucho tiempo.

Está dividida la Cooperativa con grupos de poder luchando, con problemas económicos, es una Cooperativa importante, de las pocas que hay en el país, entonces tiene que dedicarle más tiempo a la fabricación del cemento que es la base de Cruz Azul que al propio equipo de futbol.

Por eso debería nombrar a alguien, alguien que además sepa de futbol y encaminara los pasos del director deportivo, del técnico, y que pueda marcar las pautas a seguir de un equipo que es histórico en el futbol mexicano.

Cruz Azul no puede hacer lo que presentó ante el América, no lo puede hacer Cruz Azul, es indigno que en el 2-0 bajara así los brazos para dejarse golear terriblemente. Yo estoy de acuerdo con los americanistas que estén felices porque les metieron siete, pero le metieron siete a un equipo que estaba parado en el terreno de juego y eso no debe de permitirse en un equipo profesional de la talla de Cruz Azul que defiende los colores de una institución que siempre ha sido importante para el futbol de México.

No puede darse el lujo de permitirse recibir siete goles contra su acérrimo rival en el Estadio Azteca, ¡por Dios!, ¿en qué estaba pensando Cruz Azul?, ¿Quién les recomendó a Aguirre de técnico?, un uruguayo que apenas y se paró en La Noria y conoció a los jugadores que le trajeron.

¿Por qué abandonó el equipo de esa forma? Reynoso era el técnico ideal del Cruz Azul, ¿Por qué Ordiales no entraba al vestidor?, ¿Por qué Ordiales se peleó con el técnico?, ¿Por qué Ordiales fue la manzana de la discordia?, ¿Cómo puede ser Ordiales la manzana de la discordia de un equipo como Cruz Azul?, que está muy por encima de Ordiales y de la tía de Ordiales y de todos ellos juntos, ¿cómo es posible?.

Pues el señor Velázquez lo debe saber y debe de poner orden de inmediato, es la persona indicada para poner el orden y decir: '¡señores, voy a nombrar a fulano de tal porque yo no puedo ir, porque tengo cosas más importantes que hacer en la Cooperativa que es más importante y de quien depende el Cruz Azul!'.

De ahí salen los salarios que paga el Cruz Azul que son muy altos, de ahí salen las contrataciones que llegan por doquier al equipo, de cualquier promotor que se acerca a Cruz Azul vende a un jugador, no es posible.

Se le acabó a Cruz Azul, ¡qué pena!, hace un año era Campeón de Liga MX y en un año desbarataron al equipo, es otro, no existe, ¡santo Dios!, solo en México pasa eso. En un año desbaratar a un equipo, ¿Cómo rehacer a Cruz Azul?, ¿Cómo volver a las fuerzas básicas de Cruz Azul?, ¡Por Dios!.

Me parece que se han equivocado dramáticamente en escoger a los técnicos, con excepción de Juan Reynoso, que me parece lo hizo muy bien y en escoger a los jugadores y los directores deportivos. Pero algo pasa ahí y yo no me quiero entrometer más porque no lo sé, algo muy serio pasa que se refleja en el equipo de futbol indudablemente y Cruz Azul es el reflejo de la empresa que lo maneja.

Así como se muestra enredado, sin ganas, sin motivación, sin espíritu de lucha, sin entrega, sin profesionalismo en los jugadores de Cruz Azul, me imagino que así está la Cooperativa. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo?

Sabemos la historia, pero a la gente no le interesa lo que pasa en la Cooperativa, a la gente le interesa lo que pasa con el Cruz Azul, punto. Tienen que componerlo urgentemente porque es un equipo competitivo y ha sido protagonista de la liga, que ha ganado campeonatos y es un equipo que debe dar la cara por salir de los últimos lugares. En un año un Campeón cambió hasta ser casi el último lugar de la tabla de posiciones. El derrumbe de Cruz Azul en todo su apogeo.

