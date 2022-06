¿Cuál es la prioridad de México ante Uruguay?

Uruguay es un equipo que se clasificó al Mundial en el tercer lugar de la Conmebol, un equipo que dirige Diego Alonso, que ganó sus seis partidos con la selección charrúa y que llegó como salvavidas.

Recuerdo a Diego Alonso dirigiendo en México cerca de 10 torneos de la Liga MX, con Pachuca, con Monterrey. Fue Campeón con los Tuzos en 2016, es un tipo que se prepara bien.

Pero debe ser la prioridad el partido, Uruguay es un buen sinodal. ¿Cómo va a jugar Uruguay?, no ha cambiado mucho. La alineación uruguaya, para empezar, sería con el portero Rochet; luego va Araújo, que juega en el Barcelona; estará Godín, veterano de siempre; Giménez del Atlético de Madrid, buen jugador; Viña, Lucas Torreira que todavía juega en Italia, estará Valverde o Vecino, este último un todoterreno. Diego Rossi, Darwin Núñez, un buen jugador.

O quizá Diego Alonso diga, ¿Cómo va a jugar México? Con los de siempre. Gerardo Martino está casado con su equipo desde hace dos años. Guillermo Ochoa en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, ha incorporado a Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

No cambia la Selección Mexicana, son los mismos jugadores que van a ir al Mundial de futbol. No va a llamar a nadie y así como es Martino, no va a subir a ninguno de México como para quitarle el puesto a otro.

En el Mundial, México se enfrentará a Argentina, que ayer pasó por arriba de Italia, selección que por segunda eliminatoria no calificó a la Copa del Mundo, que realmente no ha hecho ningún cambio.

Para Uruguay, este será su octavo duelo amistoso contra un equipo de Concacaf, México ha sido a la que más se ha enfrentado. Jiménez y Tecatito son los únicos jugadores de la convocatoria que le han marcado a Uruguay.

Por su parte, Uruguay no se enfrenta a un equipo de Concacaf desde 2015, ya pasó tiempo. Es un equipo duro, rocoso, difícil, emplea muy bien su futbol con tipos en el medio campo como Torreira, Vecino, a Darwin si lo utiliza, que es una joya de Uruguay que se lo pelean grandes equipos europeos.

No hay mucho más que decir de Uruguay. Le tiene que probar el Tata Martino, tal vez el sistema de juego de los primeros partidos que tuvo con la selección nacional, un futbol estable. Hace mucho que México no juega bien, hay partidos amistosos que se han vuelto determinantes.

Espero una buena preparación del Tata frente a Uruguay que será un equipo difícil, un equipo que se le complica a México. El partido se juega en Phoenix, en un estadio cerrado, todo para ambientarse de cara al Mundial.

México tiene a Johan Vásquez, que ahora es pretendido por la Lazio y la Roma si sale del Genoa. Vamos a ver qué sucede, Uruguay tiene también a jugadores que actúan en la liga del futbol mexicano, Cáceres del América, Nicolás López de Tigres, quien ya fue Campeón de goleo en la Liga MX. Pienso que lo más lógico es que se dé un empate.

