¿Dónde está el tridente del PSG?

Regresó la Champions, el torneo de futbol de clubes más importante del mundo y en la primera fecha es difícil ver qué equipos pueden ser los protagonistas, pero uno se da cuenta en seguida por el tipo de juego, por el tipo de equipo, por lo que ha mantenido, por lo que son, por su historia quiénes pueden pelear por los primeros lugares en la Champions.

Indudablemente el Bayern es un equipo hecho y derecho, completo, perfecto funcionando exactamente como ha funcionado, siempre tomó al Barcelona desprotegido, olvidado, deshilvanado, sin juego, generoso y le metió tres y le pudo haber metido más.

Lamentablemente el Barcelona no está en estos momentos para competir por los primeros puestos, quizá más adelante cuando se logre reforzar y regrese Dembelé podría pelear por algo, pero no, está muy lejos el Barcelona lamentablemente, y además se le fue Messi que ayudaba mucho por lo menos en el espíritu combativo en el equipo y con los goles.

Y Messi se apareció en el Paris Saint-Germain y se esperaba que la presentación en el Paris Saint-Germain entre un equipo de escaza fortaleza como el Brujas y fuera espectacular y Messi hiciera goles y Neymar hiciera goles y Mbappé también pero no, Messi le va a costar trabajo, va a empezar a ser un jugador inteligente, quizá el mejor jugador del mundo encontrarse con el estilo de juego del París Saint-Germain y sobre todo con el famoso tridente; Mbappé que se lesiona, Neymar que no atraviesa un gran momento y él solo.

Pero bueno, con el tiempo seguramente crecerán y en París se harán casi invencibles, estarán en la pelea por el título, pero hay otro, el Manchester City que goleó al Leipzig que perdió su técnico que se fue a dirigir justamente al Bayern y perdió algunos otros jugadores importantes y fue goleado por otro favorito, el Manchester City de Guardiola le metió seis goles a tres en el campo de los Citizens.

También está el Manchester United, pero sorpresivamente enfrentó a un equipo que no era tan difícil que le iba ganando al Young Boys, y un gol de Cristiano y el equipo suizo le dio la vuelta en el segundo tiempo. No era para tanto y sin embargo, perdieron con los suizos. Es un equipo fuerte, pero no es posiblemente el indicado para ir por la Champions.

Está el Liverpool que es un buen equipo que ha regresado que tiene buenos jugadores, tiene un buen cuadro, un cuadro formado desde hace tiempo por jugadores experimentados veteranos, campeones ya de la Champions y le ganó al Milan.

El Inter de Milan recibió al Madrid y se encontró con una pared en la portería del Real Madrid, Courtois evitó todas las posibilidades del Inter que no fueron muchas, pero fueron peligrosas. En el segundo tiempo de último minuto apareció el francés Camavinga y puso un pase extraordinario a Rodrygo que marcó un gol y con eso fue suficiente para que el Madrid ganará 1-0. Se vio un poco flojo atrás, pero si aprieta un poco las tuercas y reaparece pronto Mendy, el Madrid podría tener pronto un equipo para pelear también por la Champions, será protagonista.

El Atlético de Madrid empató a cero, no entiendo cómo el Atlético de Madrid con el equipo que tiene haya empatado a cero con el Porto, yo no vi nada de ese partido, pero vi el resumen y el Atlético de Madrid creó oportunidades de gol y no las concretó y el Porto se defendió todo el partido.

El Atlético de Madrid que tiene equipo para pelear y tiene equipo para estar en los primeros sitios y tiene que apretar rápidamente. Los demás equipos son invitados participantes que pelean. Sevilla que tuvo que haber ganado y sin embargo empató a un gol, en un partido de cuatro penaltis y una expulsión.

La sorpresa fue el equipo de Moldavia ganó dos goles a uno sorpresivamente en su presentación histórica en la Champions, es primera fase de grupos, primer partido de la fase grupos tarda mucho, es larga la Champions, o sea que pronto quedarán eliminados los equipos más flojos e irán caminando los grandes.

Habrá sorpresas por supuesto en el camino, de los equipos que son grandes se van a mantener arriba y van a pelar la Champions con todo esperando finalmente que el campeón sea uno de los equipos importantes del futbol europeo.

Yo destacaría la baja presentación del Barcelona que no tiene con qué pelear, la buena presentación del Bayern, a esperar al París Saint-Germain a que se acoplen bien los delanteros y formen ese famoso tridente del que tanto se habló. Es otro tipo de futbol y es otro tipo de jugadores los que están con Messi acostumbrado a jugar siempre con el Barcelona; el Madrid peleará por todas, el Atlético se levantará y por supuesto estarán el City, el Liverpool y el Chelsea que ganó 1-0 con gol de Lukaku, por supuesto.

Entre ellos estará el ganador de la Champions. Hay buenos jugadores, hay buenos equipos y el espectáculo está en la mesa listo para verlo y disfrutarlo.

