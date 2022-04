lillini-ha-hecho-un-gran-trabajo-y-no-es-reconocido

La lección que le dio Pumas a Cruz Azul en la Semifinal de la Concachampions. Qué bueno que Polo Silva, el presidente de los Pumas, ha renovado a Andrés Lillini, hasta 2024, se lo merece Andrés. Ojalá le hayan subido el sueldo, también se lo merece tras un partido excelente en la Ida y en la Vuelta ante un equipo con mayor presupuesto, reforzadísimo en todas las líneas, fuerte, aparentemente poderoso, pero sin la garra y el ADN que tiene Pumas.

Pumas salió a jugar de tú a tú a Cruz Azul, y le jugó bien todo el partido de Ida que le ganó 2 a 1, y de Vuelta que le aguantó cero a cero y pudo haber ganado el partido si hubiera tenido la fortuna de marcar porque estuvo cerca.

En cambio Cruz Azul, era una pelota tras otra, se brincaba las líneas, transitaba el medio campo hacia delante con rapidez pero no pasaba nada, hizo cambios y cambios y cambios; porque mira que tiene una banca el Cruz Azul que ya la quisiera la mitad Pumas y no la tiene Pumas.

Pumas es un equipo que Lillini cada vez que le quitan a un jugador escoge a uno que conoce y se lo lleva directamente a jugar a Pumas, y los extranjeros se han acoplado, los brasileños, los argentinos. Dinenno sigue siendo el hombre gol de Pumas, cuando Dinenno no se ha acercado, Pumas suele ganar los partidos.

Puede pesarle el tener dos torneos conjuntos. Lo bueno es que está en la Final, le puede ganar al Seattle y podría participar en el Mundial (de Clubes) mejor que el Monterrey, posiblemente, sin tener ese presupuesto.

Es quizá el equipo con el presupuesto más limitado del futbol mexicano en Primera División, pero ahí está su cantera trabajando, ahí está el esfuerzo que hizo la defensa, lo que luchó y corrió Mozo en ese partido, que el único que no se entera es Tata Martino, pero es gente que no le gusta porque no sabe marcar; claro que sabe marcar cualquier defensa lo único que hace es saber marcar.

Después, si tiene cualidades de irse al ataque se va al ataque y a qué velocidad y a qué ritmo y qué forma de jugar. A mí me parece que Pumas atraviesa por un gran momento futbolístico, ojalá le alcance para el Repechaje y pelee. Ojalá pueda conseguir el título de la Concachampions, se lo merece.

Tener que pasar sobre un equipo americano como Seattle, no es mal equipo, pero tendrán que venir a jugar a la capital y eso les va a costar trabajo. Lo que más gusto me da es que a Andres Lillini le hayan renovado hasta 2024, se lo merece, es un hombre que ha trabajado honesto y con humildad, con esfuerzo, con conocimiento, que ha madurado como técnico.

Es humilde, es sencillo, que no se crea a veces lo que ha hecho, cualquier otro diría que Pumas es lo máximo y que lo ha hecho todo. Quizá con los consejos de Mejía Barón y de otra gente de Pumas ha ido logrando y fabricando lo que era Pumas antiguamente: un equipo con buenos extranjeros, con mexicanos de buen nivel, todos hechos en la cantera.

Hay que recordar el equipo, aquel de Cabinho, Spencer, Muñante, Hugo Sánchez, Leonardo Cuéllar, así era Pumas y así fue Campeón. Así es Pumas, yo no digo que vaya a ser Campeón, pero ya ha dado buenos sustos; el que le pegó al América, el que le pega ahora a Cruz Azul que aspira a todo, al doblete que ya no lo va a ganar, no sé si gane la liga la verdad, pero Juan Reynoso se ha encartado con tanto futbolista que llegó.

En cambio, Pumas no, Pumas escoge perfectamente. Expulsan a un jugador, al defensa central Palermo, tienen inmediatamente a Galindo para ponerlo ahí en el sitio; que se lesiona un jugador, aparece inmediatamente otro, le quitaron a Lira, un gran contención que juega muy bien en Cruz Azul, y apareció otro en medio campo, así trabaja Pumas, así trabaja Lillini y cuando platicas con él de futbol da gusto.

Da gusto verlo, escucharlo, platicar con él, sentirlo, gozarlo como lo goza él, sufrirlo como lo sufre él, el técnico que sufre en los partidos es Lillini sobre todo, pero él más porque sabe que a veces no tiene los elementos para poder alcanzar al rival, termina alcanzándolo y hasta ganándole.

Parece que se merece un gran aplauso y un reconocimiento por todo lo que ha hecho y qué bueno que Polo Silva le renovó el contrato hasta 2024, merecidísimo y si le dan un aumento de sueldo merecidísimo. Lillini ha hecho un gran trabajo, un esfuerzo que no es reconocido lamentablemente en México.

En México se reconoce lo que hace América, a veces las Chivas, Tigres o Monterrey con un presupuesto altísimo, Pumas no lo tiene, tiene posiblemente junto a Puebla el presupuesto más bajo; ya no hablamos de Ciudad Juárez, por ahí anda.

Pumas por lo menos juega con dignidad, se entrega en la cancha, lleva gente al estadio, a su estadio, al Estadio Azteca; le pelea con todo al América, le pelea con todo al equipo de Estados Unidos que le dio la vuelta espectacularmente, eso Pumas.

Ese es su ADN, es de su estilo, esa es su forma de jugar con garra, con espíritu, con constancia, sus juegos no son aburridos, los ataques de Pumas son veloces, rápidos, espectaculares y en eso tiene mucho que ver mucho Mozo en la forma de imprimir desde atrás.

Si Mozo fuera un poco más tranquilo, quizá mejor marcador sería el titular indudablemente de la Selección Mexicana para el Mundial de futbol. El Tata Martino se ha de dar cuenta, pero quién sabe si al final alguien imponga más al defensa del América. Pero bueno, un abrazo a los Pumas y ojalá consiga la Concachampions. Ojalá sean campeones, se lo merecen y ojalá califiquen al Repechaje y peleen con todo el Repechaje. ¡Felicidades Pumas!.

