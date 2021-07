Los Juegos Olímpicos no sólo son futbol

Un engaño resultó presentar a la Selección Olímpica como si fuera parte de la Selección Mayor, con el director técnico, ‘Tata’ Martino, presente, con Héctor Moreno, que no juega en esa Selección y lo hará con la que va a jugar la Copa Oro, más los tres refuerzos de la Selección Olímpica, la vimos por primera vez completa, todos los partidos que ha jugado la Selección Olímpica de preparación, todos los viajes que ha hecho, los enfrentamientos que ha logrado, ayer se perdieron, vimos a una selección diferente porque Ochoa, Romo, y Martín son tres jugadores fundamentales en la columna vertebral y la incorporación de los que ‘Jimmy’ Lozano considera van a ser parte de los Juegos Olímpicos.

México, el periodismo tiene en la mente de que los Juegos Olímpicos son exclusivamente futbol… ¡NO! El futbol es uno de los deportes menos apreciados en los Juegos Olímpicos, con todo respeto para el futbol. ¿Por qué? Porque a la FIFA nunca le ha gustado que sus figuras aparezcan en Juegos Olímpicos y permitió desde 1996 que las Selecciones Olímpicas se reforzaran con tres profesionales de buen nivel, eso lo hicieron porque ganaban siempre las Selecciones de de Europa del Este: Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, equipos que eran de otro nivel; y las selecciones europeas como Italia, Alemania, Francia mandaban jugadores muy jovencitos y aún así, esas selecciones han ganado Medalla de Oro.

Los Juegos Olímpicos es un evento mundial de grandes características, que encierra una gran cantidad de disciplinas enormes, simplemente, la Delegación Mexicana lleva por lo menos unos 15 entrenadores extranjeros en diferentes disciplinas, desde el golf, pasando por esgrima, pasando por la gimnasia, pasando por el boxeo, y varios deportes, entrenadores extranjeros. Aquí se arma un tango porque el ‘Tata’ Martino es extranjero, Funes Mori es extranjero y se naturalizó y es mexicano constitucionalmente.

Esta Selección Olímpica tiene una parte de trabajo para empezar de nuevo con sus refuerzos. Los refuerzos son buenos, son una columna vertebral. No cabe duda que Ochoa es el consentido de la televisión que maneja a su antojo el futbol, como siempre. Lleva a un buen mediocampista como Luis Romo, que puede jugar en la contención, puede jugar un poquito adelante y dar pases. Y adelante, lleva a un goleador, Henry Martín, mientras que los jugadores que tiene a su lado como Antuna, Alexis Vega y algunos más lo ayuden a meter goles, porque el miércoles lo tenían aislado y finalmente hizo una jugada de pared y anotó gol. Claro, frente a un rival que no existe futbolísticamente, Panamá no existe futbolisticamente, como pasa con muchos equipos de la Concacaf, que lamentablemente están muy atrasados en cuanto a técnica de futbol, táctica de futbol, estrategia de futbol y sobre todo de estudio de futbol, estudio de cancha y trabajo físico.

Esta Selección Olímpica que viajará pronto a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos en un grupo donde se va a encontrar a una Francia que, sorpresivamente, llamó a Gignac y a Thauvin, Campeón del Mundo en el Mundial anterior de Rusia, como sus jugadores de mayor peso para ayudar a los Olímpicos.

Como España que está preparando que algunos de los que están en la Eurocopa puedan apoyar. Su Selección Olímpica. Se habla del caso de Unai Simón, se habla del caso de Merino, se habla de Pau Torres, se habla de Pedri, muchos de ellos jovencitos, la mayoría dan la edad, pero también los clubes dicen: “Ya jugaron la Eurocopa y ahora quieren ir a los Juegos Olímpicos”. Va a ser difícil que presten a algunos, pero otros sí los prestaran.

No se espera un nivel altísimo en el futbol olímpico. Va Brasil, va Argentina, también suelen llevar buenos equipos, tienen buenos jugadores, tiene buenas promesas y también se refuerzan; Y por supuesto, La Selección Mexicana que va en su primer partido contra Francia, curiosamente contra Gignac; yo no sé si la televisión convenció a Tigres de que prestara a Gignac y a Thauvin para que haya audiencia. La gente en México no está formada en las competencias olímpicas y que en Japón va a ser difícil, a menos que haya resúmenes que harán las televisoras, y los Juegos Olímpicos se verán con una señal que avala el Comité Olímpico Internacional en derechos de transmisión.

En Japón que tanto ha gastado para que el Covid-19 se alejé y que no va a haber mucha gente en la tribuna, que no va a haber extranjeros, que se ha admitido prensa extranjera mínima, que el protocolo del Covid va a ser muy restringido, muy limpio, muy disciplinado como son en Japón, habrá partidos que no tendrán mucho público.

Nadie se fija más que en la selección de futbol. La Olímpica que ganó el Oro en 2012 tiene que repetir y ganar el Oro en 2021. Es difícil, es complicado, es una selección diferente, un técnico que no tiene experiencia en partidos internacionales, que no tiene experiencia en la liga de México, le costará trabajo manejar a este equipo, todo depende del primer resultado, es clave, mientras Martino se va a dedicar a ganar la Copa Oro como lo ha dicho. ¿Es más importante, ganar la Copa Oro que la Medalla de Oro? Para Martino sí, después del Final Four que lo perdió frente a Estados Unidos.

Por lo pronto preparémonos para ver unos Olímpicos de verano que son siempre espectaculares por la diversidad de deportes, por la cantidad de atletas que viajan, 10 mil, 12 mil atletas, de los cuales la mitad son mujeres, bellísimas y extraordinarias atletas, en atletismo, en voleibol, basquetbol, en natación, en clavados, en todos los deportes compiten las mujeres y dan un espectáculo diferente, ahora que ahora que luchamos por la equidad de género. Las mujeres le dan ese espíritu olímpico, de belleza y de competencia.

México no solo buscará medalla en futbol, va a buscar en clavados, la va a buscar en Taekwondo, la va a buscar posiblemente en marcha, en gimnasia, en fin, hay varios deportes en los cuales México puede sacar alguna medallita de bronce, de plata ¿Y por qué no? Alguna de Oro, aunque se ha trabajado mal en la CONADE, como siempre. Vamos a ver qué pasa y llevemos las cosas con calma.

