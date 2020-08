martino-depende-de-qatar-para-ir-a-estados-unidos

La pandemia o el virus del Covid han obligado al Tata Martino a estar recluido en su casa en Rosario por un largo tiempo, como todos, por lo tanto no ha habido partidos de Selección Nacional, ni si quiera clínicas, ni si quiera ha podido juntar a los jugadores con los que piensa contar para las eliminatorias y en su cabeza empieza a anotar los nombres de los que podrían ser los jugadores que vayan el Mundial de Qatar.

Falta mucho todavía para Qatar, pero, este año vamos a seguir encerrados en casa, guardados en un confinamiento larguísimo que nos esperaba por un virus mortal; sin embargo, el Tata Martino, quien tiene algunos jugadores en Europa, en realidad son pocos los que han dado un rendimiento brillante, como es el caso del Tecatito Corona, que ha sido de lo mejor en la Liga portuguesa y que seguramente pasará o dará el salto a la Liga de España, posiblemente al Sevilla de Lopetegui, a quien le fascina porque ya lo dirigió en el Porto.

Los demás jugadores mexicanos no han rendido brillantemente, el Chucky Lozano del que se esperaba mucho de su pase al Napoli, con Gattuso desapareció y ha dejado de jugar, juega muy poco y ha dejado de pesar en la cancha.

El otro es Jiménez del Wolverhampton, un centro delantero de 29 años que está buscando ganar la Europa League para calificar a la siguiente edición. Será difícil pero tiene buen equipo y terminó debajo de los grandes del futbol inglés, del Liverpool, del City, del United, del Chelsea, terminó en sexto lugar.

No es malo, tuvo una gran temporada, mete 17 goles en partidos de Liga y fue figura del Wolverhampton, y para Qatar será el delantero titular, tendrá 31 años en Qatar; no sé si le dé la edad para llegar al 2026, donde habrá una nueva generación.

El Tata Martino está convencido de que México puede hacer un papel decoroso. ¿Qué es decoroso? Pues, lo de siempre, intentar pasar la fase de Octavos. La gente cree que en Qatar el Mundial va a ser sencillo, pero no, va a ser complicado, es un país excéntrico, diferente, donde los asiáticos van a crecer, los árabes también y por supuesto estarán los europeos y los sudamericanos.

Concacaf, no creo que tenga una representación espectacular a pesar de que México y Estados Unidos serán sede del próximo Mundial, sobre todo Estados Unidos. Será un Mundial de 48 equipos, dividido en tres grandes sedes: Estados Unidos la principal, México con 10 partidos y Canadá con 10 partidos.

La Federación ha tenido pláticas con el Tata Martino para ver si hay la posibilidad de quedarse dos ciclos, el de Qatar, si no pasa una desgracia en Qatar de que México se vaya en la primera fase o es Campeón del mundo, lo cual sería muy anecdótico, o hace un gran papel o hace un pésimo papel.

Pensar en Martino para renovarlo hacia el 2026, Mundial que los federativos mexicanos, los directivos mexicanos piensa que México puede ser uno de los grandes favoritos por jugarse en casa, eso de verdad da más posibilidades, pero también Martino tendrá que romperse mucho la cabeza para cambiar el ciclo de jugadores, tendrán que venir otro tipo de jugadores, más jóvenes, con otro estilo, acoplarse al estilo de Martino y él podrá aguantar el desgaste que significa ir al Mundial de Qatar y quedarse para el Mundial de Estados Unidos.

Yo creo que podría hacerlo, trabaja bien, entrena bien, ha dirigido poco este año, casi nada, va a tener una prueba muy importante próximamente contra Holanda y lo que no entiendo es cómo la Federación, estando en Europa, busca enfrentarse a Nueva Zelanda, ¿Qué puede aportar Nueva Zelanda? Podría conseguirse otro equipo europeo, no del nivel de Holanda porque Holanda es de primer nivel, pero un equipo de características sólidas, fuertes. En fin, son decisiones de la Federación.

El acercamiento con Martino es evidente, habrá que esperar de aquí a Qatar el resultado del Mundial y si Martino está dispuesto a seguir cuatro años más, es un periodo muy largo, no sé si Martino pueda aguantar ocho años trabajando con jugadores mexicanos, y sobre todo, con la esperanza que tienen los federativos de que México hará un gran papel en el Mundial, como lo llaman ellos en casa, porque se jugarán en México varios partidos y se jugará en Estados Unidos donde es caxsa para México también, en cualquier lugar que juegue, en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York, en Chicago, donde se presente México, es casa y eso le va a beneficiar, le va a ayudar.

Ya se jugó un Mundial en Estados Unidos y México se quedó atorado con Bulgaria, se acuerdan ustedes, en penales, pero bueno, el acercamiento es válido, Martino trabaja bien, habrá propuestas seguramente muy fuertes de aquellos que no están de acuerdo en que repita, pero todo depende del trabajo que se haga para el Mundial de Qatar, será un examen previo a la renovación o la continuidad del Tata Martino con otro tipo de jugadores jóvenes que surgirán entre 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, en esos cuatro años habrá algunos jugadores en la Liga mexicana o algunos jugadores que hayan ido a jugar a Europa, a algunos equipos europeos, no de alta categoría pero si brincar el charco o brincar al continente europeo, o algunos de la MLS que destaquen.

Otros se habrán retirado ya y otros no contarán para el técnico Martino. Son especulaciones, se habla de la posibilidad de que pueda ser, no se ha firmado nada, ni se ha llegado a un acuerdo, me imagino que lo estarán pensando porque es difícil conseguir técnicos, y México tiene un buen técnico hasta ahora, tendrá que probarse en el Mundial de Qatar.

Martino dirigió a Paraguay en el Mundial de Sudáfrica y lo hizo bastante bien, me acuerdo que fue eliminado por España con un gol de Villa, antes Casillas le había detenido un penalti al equipo paraguayo.

¿Estará dispuesto Martino a aceptar esa posibilidad o simplemente son acercamientos, tanteo y con la esperanza de un buen resultado en Qatar?. Quizá Martino pediría que lo firmen antes del Mundial de Qatar. Falta mucho todavía para Qatar y no esperar el resultado del Mundial de Qatar que podría dejar afuera o adentro esa posibilidad.

Todo son pláticas, todos son sueños, México quiere hacer el mejor Mundial de su historia en Estados Unidos y aquí en México, y por eso se está preparando con tiempo, pero lo que tiene que buscar es la materia prima, sacarla de jóvenes jugadores que sean la base de la Selección que va a jugar el Mundial de Estados Unidos.

Habrá que esperar la decisión de Martino, la decisión de la Federación y la materia con la que jugarían en su momento. Ocho años son un desgaste impresionante para cualquier técnico.