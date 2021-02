Nadie se levantará temprano para ver a Tigres

Le deseamos suerte a Tigres en su partido de hoy frente al equipo coreano, ojalá enfrente al Palmeiras y llegue a la Final contra el Bayern Múnich que es el Todopoderoso del futbol europeo en este momento.

Pero, Tigres tiene un buen equipo, competitivo, con jugadores de gran experiencia como lo son el Gignac, el caso de Nahuel Guzmán, Pizarro, Carioca, Carlos González.

Un gran equipo no tiene por qué recurrir a situaciones que resultan cómicas y que dan vergüenza, que dos argentinos decidan que no representan al futbol de México sino a Tigres y a su afición. Me parece muy infantil lo que dijeron ambos jugadores, por supuesto que Tigres pertenece a la Liga mexicana y juega en la Concacaf y cuando gana va representando a la Concacaf y si es mexicano va representando a la Liga de México y por lo tanto a México.

Que no lo quieran aceptar y con eso fomentar desesperadamente la controversia, que se fijen más en ellos, Tigres sueña con conquistar a todo el país y sus jugadores emblemáticos dicen: “Nos importa nuestra afición y los que están con nosotros y nada más”. Pues Tigres seguirá siendo un equipo regiomontano que sus opositores será los que le van al Monterrey y tendrá a su afición que le irá a Tigres. En el país nadie se levantará temprano para ver si Tigres gana o no gana, simplemente es un partido de futbol más.

Se equivoca actualmente en estrategia mercadológica Tigres, no es así como se conquista un público y más a un público que está acostumbrado a irle a otro tipo de equipos más populares como el Guadalajara, el América, Cruz Azul, Pumas, y Tigres no lo consigue, no lo puede conseguir, ha ganado títulos y se le reconoce.

Tuvo que venir una llamada de atención de los patrocinadores para pedirles que posaran a manera forzada para la foto con la bandera de México. A mí me parece que no es la forma de volverse populares o impopulares, odiados o no queridos.

Tigres por su futbol y por sus jugadores se ha ganado a la afición regiomontana igual que Monterrey, ¿y quién es su gran rival? Monterrey, pero también es rival del resto de los equipos de la Liga mexicana y juega en una Liga de 18 equipos y aporta jugadores a la Selección Mexicana, si no hubiera jugadores jóvenes de Tigres mexicanos pues no jugarían para la Selección Mexicana, jugarían para la Selección Regiomontana, que no existe, por lo tanto me parece equivocada la farsa que montó Tigres, yo corría de inmediato al mercadólogo que inventó todo esto por despreciar un torneo tan importante internacional, simplemente por despreciar a México, al país donde juegan, a la Liga donde juegan, a la Liga que representan, no representan a un continente, van representando a la Liga mexicana, porque el continente manda otro equipo, el Palmeiras, que representa a la Liga de Brasil.

Por lo tanto, me parece totalmente equivocado lo que hicieron los Tigres, no es por ahí el camino y lo deben saber, hay que ser inteligente para manejar todo eso. En Cemex, la Sinergia deportiva, el Ingeniero Rodríguez, son inteligentes y deben saber en qué momento deben poner en orden a los jugadores.

Lo único que deseamos es que Tigres haga un buen papel, como Monterrey que jugó contra el Liverpool e hizo un buen partido y perdió, Tigres ojalá llegué a la Final enfrentando al Bayern, siendo el Bayern superior a Tigres, aunque en el futbol todo puede pasar.

Nahuel es un excelente portero, no necesita llamar la atención, él lo hace en la portería, él lo hace jugando, él lo hace ganando campeonatos. Tigres debe seguir el camino de ganar títulos, ser un buen representante del futbol mexicano, lo demás sale sobrando, no se necesita.

Si Tigres hace la hombrada de derrotar a los coreanos, al Palmeiras y al Bayern, en todos lados estarán contentos y se lo reconocerán en todo el país.

