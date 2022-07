Ochoa no puede decir que el América se parece al Madrid

El Barcelona es un equipo que está en transformación total, buscando jugadores de buen nivel en Europa, tratando de sacar dinero de donde sea, vendiendo sus derechos de televisión en el 25 por ciento anticipado, con lo cual se han hecho de Christensen, de jugadores en defensa, mediocampistas, jugadores de experiencia, más los que aún quiere.

Quiere a Lewandowski, va a luchar por Lewandowski, va a luchar por Rafinha, va a tratar de detener a Frankie de Jong. Bueno, ese equipo que dirige Xavi y que va a ser muy diferente en esta temporada invitó al Atlas, al bicampeón del futbol mexicano, a jugar el Joan Gamper, uno de los torneos más reconocidos a nivel mundial que se juegan en Europa, como el Santiago Bernabéu, por ejemplo, que alguna versión lo jugó Pumas y lo ganó 1-0 con gol de Israel Castro en el estadio del Madrid.

Pero el Atlas, su presidente, uno de los hermanos Riestra, dijo: "No, en este momento es muy difícil porque estamos metidos en la liga y tenemos compromisos con la liga. No podemos viajar, estamos preocupados por calificar".

Son las primeras fechas, el partido es el 7 de agosto, ¡Dios mío!. Bueno, lo dejaron pasar y el Barcelona, qué hizo, había invitado a un bicampeón hace tiempo que era León y le metió 6-0, otras épocas en 2014. Ahora, invitó a otro bicampeón, y el Atlas dejó pasar, como si el Atlas fuera tan cotizado y tan reconocido en el mundo del futbol europeo y español.

Bueno, pues volteó sus ojos a otro bicampeón, Pumas, que aceptó de inmediato. Lillini dijo que "es un partido que no deberíamos perderlo por ningún motivo. Es la presentación de Pumas en el Camp Nou, por lo tanto, queremos ir a jugar contra el Barcelona; esté como esté el Barcelona, esté como esté Pumas, no nos importa, más adelante calificaremos a la Liga. Vamos a jugar, ir y volver, jugamos, representamos al futbol mexicano en el torneo Joan Gamper e intentamos jugarle al Barcelona de tú a tú", que está en construcción, hay que reconocerlo.

Barcelona antes va a hacer una larga gira por Estados Unidos, igual que el Real Madrid. Mientras Pumas acepta gustosamente, el Atlas se esconde y dice: "No, yo estoy pensando en otro campeonato". Irarragorri que acaba de ingresar como socio del Sporting de Gijón con el 71 por ciento debería de aprovechar su relación, pero todo es dinero, dinero.

¿Qué pasa en el América? De repente el América soltó los bastiones y dijo: "Venga, hablen todos". Habló Iñárritu, Baños, Ochoa, Araujo, hablaron todos y todos dijeron: "Somos el mejor equipo de México o estamos entre los dos mejores equipos de México". Bueno, digan cuáles son los otros o cuáles son los peores.

Lo de Ochoa es inaceptable, Ochoa, un experimentado portero que va a cumplir cinco Mundiales, que no lo quita nadie de la portería que es fija en los Mundiales de futbol por órdenes precisas del dueño del América, que a veces se lo merece y a veces no se lo merece.

Pero bueno, Ochoa se atrevió a decir, él que jugó en Europa en el Málaga de España, él que fue suplente de Kameni, un jugador africano que le quitó el puesto materialmente en el Málaga, que recibió cualquier cantidad de goles en el Ajaccio, que recibió cualquier cantidad de goles en el Málaga, que no fue titular en España, se atreve a decir que el América es el Real Madrid de México, ¡Por favor, Ochoa!.

Y lo invitan a torneos amistosos, ni siquiera internacionales, amistosos en Estados Unidos contra el Chelsea, contra el City, contra el Real Madrid, Ochoa no puede decir que el América se parece al Madrid, ¿en qué se parece?

¿En qué ha ganado 13 títulos de Liga? El Madrid ha ganado 35, el Madrid ha ganado más Champions que títulos de Liga del América, por Dios. Ochoa, pon los pies en la tierra, tú eres un tipo serio, te veo como serio, me caes bien; eres buen portero a veces, no sabes salir, nunca supiste salir, pero bueno, pon los pies en la tierra. El América debe de poner los pies en la tierra, tiene un equipo de futbol para competir en la Liga MX, en la Liga de plástico y nada más.

Y tratará de ir a jugar amistosos con los que van a meter a la cancha los ingleses y el Madrid, cualquier cantidad de jugadores 15, 20, 25 jugadores, todos los que viajan a esa gira para sacar ritmo, para sacar calor, para sacar jugadores, para conocer jugadores nuevos.

En fin, imagínense ustedes, y ponemos a comparar a Viñas con Benzema, por favor; a Courtois con Ochoa, por favor. Dios mío, se está perdiendo el limbo de las declaraciones y el América se ha dedicado a declarar y declarar.

Hay mejores equipos que el América en la liga, por supuesto y no se puede comparar con el Madrid, aunque diga que es una comparación, no estoy diciendo que son el Madrid, claro que no son Real Madrid ellos. Ochoa fracasó en Europa brutalmente.

Y qué bueno por Pumas, que va a jugar el Joan Gamper con el Barcelona en el Camp Nou, donde Atlas rechazó vilmente con cobardía o pidió dinero, seguro, conociendo a la gente que maneja al Atlas, al Grupo Orlegi, seguro que le pidieron al Barcelona dinero por jugar, más dinero de lo que podía aportar el Barcelona. Así se manejan las cosas en este futbol, en la Liga de plástico del futbol mexicano. Me da tristeza, me da pena y a veces hasta asco.

