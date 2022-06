¡Piénsalo, Orbelín!

El Mundial ha provocado pánico en el futbol mexicano, y tal podría ser el caso con Orbelín Pineda.

Ha jugado en Chivas y Cruz Azul, en ambos fue Campeón de Liga. Despues de salir Campeón con Cruz Azul, se fue a España. El técnico argentino Eduardo Coudet dijo 'yo no lo traje y no lo pongo'. Y Orbelín necesita jugar si quiere estar en el Mundial.

Chivas se ha dado cuenta que puede regresarlo a la Liga MX y puso en las redes sociales imágenes de su etapa con la playera rojiblanca. Esta sería la segunda etapa del futbolista, en la primera fue Campeón de liga y estuvo presente en cuatro títulos en total, no le fue tan mal.

Pero fue en Cruz Azul donde fue vendido por 11 millones de dólares, se fue hasta diciembre del 2021, fecha en la que terminó su contrato. Se fue como Campeón de la Liga MX, de la Supercopa MX y un Campeón de Campeones.

Llegó a la Liga Española, donde fue considerado en solo siete partidos. Coudet vio que no daba para más, prefieren regresarlo al futbol mexicano por el nivel. Lo ha dicho el Tata Martino, él tiene que mostrar el nivel para jugar. Él jugaba en Guadalajara, en el Celta ya no, no lo consideró más el Chacho Coudet.

Chivas busca pagar lo que sea al Celta para que regrese a Guadalajara. Y lo hace también para que Orbelín alcance un sitio para poder ir al Mundial, todos tienen prisa por ir al Mundial, pero no todos caben en el Mundial y todo dependerá de si es del agrado del Tata Martino o no su actividad.

Iago Aspas, figura del Celta y compañero de Orbelín, que es un buen jugador, es caprichoso, polémico, pero por eso justamente es por lo que no ha llegado a la Selección Española a pesar de que tiene todas las condiciones para serlo.

Y seguramente por ahí van las cosas, si unos se van y otros no se van. Orbelín está ahí, hay que buscarlo y regresarlo ya. Araujo regresa también y lo hará con el América.

Ese es el tema con el futbolista mexicano, que pareciera no le gusta estar en solitario, ahí está Guardado con Lainez. Vamos a ver qué pasa con este tema, Orbelín ha estado en contacto con Guadalajara en las últimas semanas, lo mas lógico es que el Celta acepte la oferta de la gente del Guadalajara.

Así se maneja el futbol en México, es complicado que brillen los jugadores con las estrellas de allá, y resulta que muchas veces se fracasa.

