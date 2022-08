Pumas ante América debe aprovechar que el futbol da revanchas

El equipo de Pumas llega al Clásico Capitalino después de una goleada en el Joan Gamper, donde mucha gente pensó que la Liga MX era top y se dieron cuenta de que esa liga top no existe. León fue hace algunos años a Barcelona a jugar el Joan Gamper y le metieron igual seis.

Ahora Pumas lo que debe hacer es darle vuelta a la página y ver la cara del América, un América que ganó pobremente a Bravos, la verdad es que pasa por un mal momento, pero consigue los goles.

Pumas sabe cómo jugarle al América y debe de aprovechar que en el futbol todos los días hay revanchas y debe salir a buscar la victoria, salir a buscar el resultado, jugarle bien y con intensidad que se juega en México, que ya se demostró que no es tanta, y buscar la victoria. Pumas es un equipo que se le complica al América, es un equipo que lo presiona.

El América no atraviesa un gran momento, le ganó con poco a Bravos; sin embargo, el América está encontrando en Henry Martín a un goleador, que se está buscando un lugar para Qatar a como dé lugar. A pesar de que el América es un gran exportador, como ahora Jorge Sánchez, que se va al Ajax, y antes fue con Diego Lainez, quien en su momento estuvo en España y ahora jugará con el Braga de Portugal.

Las Águilas van a buscar un jugador de la MLS que no está del todo bien, el atacante uruguayo Brian Rodríguez, porque no quieren perder terreno contra los equipos punteros como el Toluca, mientras que Pumas también tiene que aferrarse a la media tabla para olvidarse de la derrota sufrida en Barcelona, aunque es difícil, pero puede meterse en la pelea por los primeros lugares del campeonato y Pumas lo puede hacer, el partido es en su casa, donde la afición los va a apoyar a pesar de la derrota.

El equipo dirigido por Lillini debe aprender a ganar, Lillini sabe debutar jugadores y seleccionar jugadores de Fuerzas Básicas que pueden ayudar al equipo y después son vendidos. Pero ahora debe aprender a ganar, si va ganando 1-0 y sabe que el América se le va a echar encima, debe aprender a cerrar partidos, a cerrar la defensa, que no cometa tantos errores, que no cometa errores el portero, que no cometan esos errores los centrales y los laterales para sacarle jugo a esos tres argentinos que tiene enfrente y que desaparecieron en el partido frente a los catalanes.

Pumas tiene equipo para pelear y debe de hacerlo de inmediato y Lillini debe depurar las cualidades que tiene al ataque ante un América que tampoco juega un gran futbol, que mete un gol y se controla, que tiene sus defectos.

Es un partido atractivo, es un clásico Pumas vs América de la capital, como es un clásico regional, el Atlas vs Guadalajara, y ahora Pumas debe olvidar la resaca terrible que trae y salir con todo contra el América. No hay mejor solución para Pumas que sacarse la espina que trae clavada frente a un equipo como el América, al cual Pumas ya le tiene tomada la medida. Suerte Pumas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO VA LA NEGOCIACIÓN DE BRIAN RODRÍGUEZ CON AMÉRICA?