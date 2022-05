Real Madrid, equipo ganador por excelencia, con ese gen natural

Hay muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes que están impresionados por lo que ha hecho el Real Madrid en la Champions. El Real Madrid no nació ayer, ni es el consentido de la UEFA, ni el consentido de la FIFA ni muchos menos, el Real Madrid es un equipo longevo.

El Real Madrid siempre ha contratado jugadores de excelencia. La época de Di Stéfano, Puskas, Kopa, Gento, Santamaría, Domínguez, Alonso y de grandes jugadores que marcaron toda una época y ganaron cinco títulos consecutivos, la Copa de Europa en aquél entonces.

Se hablaba que era un equipo beneficiado por el dictador Franco, Madrid era la capital de la república española.

El Real Madrid es un equipo ganador por excelencia, tiene ese gen natural, de ganar partidos, de sumar títulos. Siempre ha buscado a unos cracks. Están las épocas de las épocas de la Quinta del Buitre, de Juanito, de Amancio. La época de los galácticos, con Figo, con Beckham, con Roberto Carlos, con Zinedine Zidane que era un futbolista exquisito, maravilloso, incluso con los actuales, incluyendo a los que se han ido como Ronaldo, un ícono del Real Madrid.

Ese es el Real Madrid, su sangre no es perdedora, es de luchar hasta el último instante, sean brasileños, españoles, argentinos, de diferentes nacionalidades, todos juegan para buscar siempre el mejor resultado. El Real Madrid busca siempre el mejor resultado, a veces se le da, a veces no se le da.

Quizá no salga como favorito ante el Liverpool, al que muchos consideran el mejor equipo del mundo, pero ahí está el Madrid que le pusieron al PSG, el equipo más poderoso posiblemente; al Chelsea, Campeón de Europa con un buen equipo de futbol y al Manchester City, dirigidos por Guardiola, que, si alguien conoce al Real Madrid, es justamente él y que le ha ganado cuando dirigía al Barcelona.

El Real Madrid ha ido saltando todos los obstáculos con dificultades, pero al final de cuentas, el resultado decisivo es el que vale, el que lo coloca en la Final de París, frente a otro poderoso equipo que es el Liverpool.

Es lamentable y el futbol mexicano tiene que darse cuenta, y así lo puse en Twitter, de que la cercanía del futbol de México a nivel de clubes con la MLS beneficiaría más a la MLS que a México. Los resultados se han ido dando, han sido resultados muy difíciles.

Primero, con la Selección Nacional que perdió tres partidos seguidos contra la Selección de Estados Unidos, que no era fácil. Después vino el asalto lo de la MLS, derrotando a los Pumas, que vencieron a equipos posiblemente más fuertes como el Cruz Azul, pero, esos equipos americanos se han ido construyendo poco a poco con base en dinero, a refuerzos, sus estadios son soberbios, espectaculares, su afición es impresionante como la del Seattle Sounders y finalmente rompen una sequía de 16 años.

Curiosamente fue con Pumas que había sido derrotado en la Final en 2005 por el Saprissa de Costa Rica, y ahora fue vencido por Seattle. ¿Que Pumas perdió el partido? Si, perdió desde que se dejaron empatar en Ciudad Universitaria con un marcador favorable y después fue apabullado por el Seattle.

Pero es una llamada de atención a la Liga, a la estructura del futbol mexicano, al no descenso y no ascenso, a la multipropiedad. Nos conoce perfectamente la FIFA, que las palabras de Infantino sale sobrando de que el Azteca es como el Vaticano, lo cual es una falta de respeto terrible.

Han sucedido cosas difíciles en el futbol mexicano y en el Mundial la tienen muy complicada, muy difícil, no hay fenómenos en el futbol de México, no hay estrellas que resplandezcan en el futbol de Europa, y cuando resplandecen se apagan y desaparecen, el caso de Héctor Herrera que con la titularidad en el Atlético de Madrid se va a la MLS.

La MLS es un paraíso, pagan muy bien y hay menos presión que venir a México o seguir jugando en España, no todos son como Guardado, no todos son como Hugo Sánchez, que duraron mucho tiempo en el futbol europeo y terminaron su carrera cuando ya eran mayores.

Los directivos tienen que darse cuenta que el alejamiento de la Conmebol, que nos hacía ser más fuertes y había mejor fogueo, enfrentar a Brasil, a Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, pero se prefirió acercarse a Estados Unidos, porque así lo quiso Infantino, casi casi pidió que se hiciera una Liga universal entre estos dos países y para hacer el Mundial del 2026, desde luego que tienen que estar juntos, no hay más.

Yo me pregunto, ¿por qué el Presidente de la República, Infantino, Emilio Azcárraga y Yon de Luisa fueron solos? ¿por qué no invitaron a directivos del futbol mexicano, o a aquellos que van a poner su estadio para la Copa del Mundo? ¿por qué no dejaron acompañarlos? Esa pareja ha aparecido mucho, como apareció en su tiempo el padre de Emilio y Guillermo Cañedo, en el 70 y el 86, sabemos que son dueños del Mundial.

Ojalá que haya más competencia en el futbol local y eso hará que haya un poco más de competencia, eso hará que México crezca y no se quede como en otros Mundiales, o no habrá resultados espectaculares ni mucho menos, no hay milagros. Si quieren milagros ganen como Ancelotti.

