real-madrid-no-puede-morir-de-esa-manera

Hablando de la Champions, un golazo de Mbappé en el último suspiro le dio la victoria al Paris Saint-Germain ante un Real Madrid chato, que si no fuera por Courtois hubiera recibido más goles.

Es curioso, yo que he seguido tanto al Real Madrid, que este equipo haya mostrado un perfil bajo, muy bajo, y Mbappé mostró la desesperación del Madrid, querían llegar 0-0 al Bernabéu y llegaron 1-0 perdiendo.

El problema es que el PSG estuvo muchos escalones arriba que el equipo de Ancelotti, y no es que hayan dado un gran partido. Mbappé, sus destellos, sus carreras espectaculares, la puntería que tiene, por ejemplo Messi, que es la gran figura del futbol mundial, desde que se fue del Barcelona, nadie se acuerda que se fue al Paris Saint-Germain y se acurrucó en medio campo y ahí se quedó, no apareció.

Messi falló un penalti, se cobija en el encuentro, no hace piques, el Barcelona jugaba para él y él jugaba para el Barcelona, pero en el PSG Messi es un hombre que juega solo. Mbappé por un lado, Neymar que entró en el segundo tiempo, por otro lado, y el francés se convirtió en un tormento para el Real Madrid.

El Real Madrid chato, nunca cruzó el medio campo, no atacó al PSG, Benzema fuera de forma, le afectó la lesión, no jugó como suele jugar. Asensio no aprovechó las oportunidades, para colmo el árbitro les sacó amarilla a dos jugadores del Real Madrid, Casemiro y Mendy, y no van a jugar el partido de Vuelta.

Apareció Mabppé una y otra vez y aparecía Courtois una y otra vez, y al final, Mbappé le coló el balón entre las piernas al portero del Real Madrid, el mejor de Europa, y el Real Madrid veterano, con algunos jugadores buenos, algunos no tan buenos, otros malos. A los cinco minutos Mbappé puso un centro que el argentino Di Maria mandó al segundo piso, pero en la última jugada metió el gol de la victoria.

Lo de Messi es sorprendente, hace tiempo no veía jugar a Messi tan escondido, sumido en la oscuridad, y un penalti que se lo atajó Courtois. Messi lleva cuatro años sin marcar contra el Real Madrid, que impresionante. Desaparecido Messi, desaparecido Vinicius, desaparecido Neymar y solamente apareció Mbappé.

Es corta la ventaja del PSG en el Bernabéu. Seguramente jugará Marcelo y a lo mejor no juega Nacho, posiblemente el Madrid trate de ser más ofensivo y buscará que ataque más Vinicius por el lado derecho, que no juegue Asensio, que juegue Bale o alguien que ponga potencia. Va a jugar Keylor Navas y el Madrid tiene que jugar una noche mágica si quiere darle la vuelta.

Parece difícil porque el PSG es un buen equipo, pero es vulnerable, Verratti no es la quinta maravilla, Messi no atraviesa un buen momento y Neymar no aparece más que cuando lo meten en el segundo tiempo.

El Madrid en el Bernabéu irá al ataque, irá por la victoria, irá por el partido, irá por la remontada, el Madrid no puede morir de esa forma, el Madrid tiene que estar vivo o morir como mueren los grandes.

