termina-la-champions-al-vapor

Pensando que el próximo año termine la pandemia, se acaba el virus, se encuentre la vacuna, no se muera tanta gente en el mundo, la Champions vuelva a su origen con Fase de Grupos, quizá al principio haya menos equipos, porque aparte, cada día con más equipos puede que si sea a un solo partido, pero después ya cuando entran los grandes equipos campeones de las ligas poderosas, ahí ya con Fase de Grupos Ida y Vuelta, que es la emoción de los encuentros con el gol de visitante, no recibir goles, el visitar estadios espectaculares como el Santiago Bernabeu, el Camp Nou, el estadio del París, el estadio del Bayern Munich, el estadio del Liverpool, el estadio de Manchester City, del United, de la Juventus, en fin, el recorrido que hace.

Un torneo tan bien elaborado, con tan buenos equipos, con tan buenos jugadores como es la Champions, y no volver a caer en una Champions enjaulada, en una burbuja, en el mismo sitio donde la pandemia no pegó tan fuerte afortunadamente para los portugueses en Lisboa a un solo partido, a cometer un error y perder el encuentro o a destrozar al otro equipo como le pasó a Barcelona, lo golearon y eso lo obliga a reestructurarse, obliga a tener un técnico nuevo, a cambiar de jugadores, a comprar otro tipo de jugadores.

Se pueden encontrar de repente equipos que van avanzando, se van colando como en la Champions anterior el Ajax que jugaba muy bien, y ahora con la sorpresa de la derrota del Barcelona, del City, se coló un Lyon que normalmente nunca aparece en esos escenarios, tampoco jugó muy espectacular ni muchos menos, es un equipo defensivo más bien, un equipo rocoso que busca el contragolpe, que busca los errores y el City se los concedió.

Se presentó contra un Bayern Munich muy poderoso que desde el principio se mostró como el favorito para ganar un torneo hecho al vapor, un torneo rápido, de unos días, que en una semana y media se ha jugado lo que es la esencia de la Champions. La esencia de este torneo es justamente los partidos de Ida y Vuelta, el espectáculo que representa jugar en Anfield, en el Bernabéu, el calor que producen sus aficiones, el calor que produce la afición de la Juventus, del Inter de Milán, los equipos que califican, que tienen nombre, historia, que han ganado muchas Champions.

El PSG que se ha colado a la Final con Neymar que parece que por fin quiere jugar futbol, acompañado por Mbappé, me parece que el París con todo lo que han gastado los qataríes, tienen a jugadores desequilibrantes como Neymar y Mbappé que son la fortaleza de un equipo sólido y estructuralmente hecho para ganar al estilo alemán, recto, duro, difícil, serio.

El Bayern es favorito para llevarse esta Champions al vapor, una Champions que ha resultado diferente a cualquier otra, que ojalá no se vuelva a repetir de esta forma y vuelva al formato histórico que tiene, yo no vería una Copa jugada en 15 días a un solo partido y sin Fase de Grupos, seria una cosa rarísima y una Champions así es rarisima.

Y esperar a que los equipos grandes hagan su historia, que el PSG llegue a su primera Final. Hay equipos como el Madrid que han ganado 13 Champions, como el Bayern que va por su sexta, otros se quedaron en el camino a pesar de ser ganadores de fantasía como ha sido el Barcelona de Lionel Messi que está ahora en un momento serio con un técnico nuevo como Koeman y toda su reestructuración de la que hemos hablado, jugadores que van a salir de los que van a cambiar.

El futbol alemán esta en el primer sitio esperando, pero si alguien dice que la defensa del Bayern es endeble, y a veces Boateng y Alaba se les pasan jugadas aparentemente fáciles y Kimmich que es un gran lateral, Neuer que es un gigante alemán.

Por lo tanto , seguirá habiendo sorpresas como la hubo con el Ajax en la temporada anterior en la Champions, como la ha habido en ésta al vapor con el Lyon, que al final de cuentas no mostró gran cosa más que defenderse bien. Una Liga Francesa olvidada porque todo lo produce el PSG, donde los demás equipos son como de ficción, de apoyo para el futbol francés, pero a pesar de que el PSG llegue a la Final, creo que el futbol francés produce mejores jugadores fuera que en la Liga; la que ha recuperado es la Bundesliga.

La Final de la Europa League la juegan el Inter de Milán, que eliminó al Shakhtar que apareció en las Semifinales, frente a un equipo que la ha ganado cinco veces como el Sevilla. Será un partido parejo, difícil, pero también esa Final será jugada a un encuentro. Todo estaba preparado para Estambul, que se quedó sin nada más que el balón y el logotipo, pero la Champions se jugó finalmente en una burbuja en Lisboa y ahí se decide al Campeón de Europa. No me gusta el formato, espero que no vuelva a pasar y espero que todo se vaya como un globo con el aire, la pandemia, el virus, y podamos volver a la normalidad en la que vivimos todos. Próximo domingo Bayern sale como favorito en esta Final de la Champions.

