Tigres y Monterrey, nuevos ricos sin arraigo nacional

Durante más de 20 años, viajaba todos los sábados a Monterrey a transmitir en el Tecnológico a Monterrey y a los Tigres en el Universitario. En aquel entonces, Tigres pertenecía a la Universidad de Nuevo León y Monterrey pertenecía a Grupo Gamesa de Alberto Santos, un tipo que después fue Senador de la República.

Un día, Alberto Santos, platicando con él, me contó que la gente no iba al Tec, que la gente no quería saber nada de futbol en Monterrey, que por cierto era el único estadio con palmeras dentro del campo y que había hecho un pacto con los Tigres para jugar los sábados a las cinco de la tarde, y efectivamente, la idea era jugar un sábado sí y un sábado no, o un sábado sí y un sábado sí, Tigres y Monterrey, en el campo de la Universidad, y les funcionó.

Llenaban el estadio, hacían clásicos, Monterrey gastaba más en un buen equipo. Recuerdo jugadores como García Barbosa, Rubén Romeo Corbo, Emilio Acuña, Milton Carlos, Bertocci, tenían jugadores de muy buen nivel, pero era un equipo totalmente local.

Íbamos, transmitíamos, regresábamos y punto, y con Tigres era lo mismo a pesar de que tenía buenos jugadores y fue Campeón y tenía un buen equipo de futbol.

Fue pasando el tiempo y Monterrey y Tigres seguían siendo Monterrey y Tigres, lamentablemente en aquel entonces los medios regiomontanos, siempre que los visita un equipo, lo minimizan; por ejemplo, Monterrey va a enfrentar al Pachuca y como si no existiera, la gente no sabe dónde quedaba Pachuca, Tigres va a enfrentar al equipo del Atlas, quien sabe quién sería el Atlas, ahí solo existían Monterrey y Tigres.

Hasta que la Universidad de Nuevo León ya no pudo encargarse del equipo de los Tigres, cedió su estadio para hacer contacto con un patrocinador importante, Cemex, Cementos Mexicanos, una empresa muy fuerte, no solo en México, sino en el extranjero.

Y del otro lado, Monterrey se pegó a Femsa, una empresa también muy poderosa, que la gente que estaba ahí al frente dijo: vamos a hacer de nuestro equipo un equipo fuerte, poderoso y con un plan bien estructurado.

Empezaron a comprar jugadores caros para hacer más fuertes a los equipos regiomontanos y que trascendieran en el resto del país. Tigres fue el que más gastó, Cemex invirtió grandes cantidades para reforzar a este equipo de futbol y lo consiguieron, y lo mismo pasó con Monterrey, hasta les hicieron un estadio espectacular, junto con el de Chivas son los mejores de México.

Pero cuando se basaron en la conquista del país, sobre todo de la capital por los equipos más renombrados, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, tuvieron que hacer movimientos, y por supuesto tuvieron que comprar plumas para que escribieran bien de ellos y forjaran porvenir de Tigres y Monterrey y así los encaminaron.

Tigres dio resultados porque empezó a ganar torneos cortos, es el equipo de la década a pesar de que juega bastante feo y se ha vuelto predecible, no gana con facilidad, tiene un técnico bueno, muy bueno diría yo, el Tuca Ferretti, pero terco, se mantiene en su estilo y de ahí no lo saca nadie, y Monterrey ha variado, ha tenido técnicos de calidad, hasta Miguel Herrera ha dirigido al Monterrey y Mohamed que últimamente lo hizo Campeón llegando en los últimos partidos, y compraron jugadores de otros equipos y línea por línea quizá tienen a los mejores extranjeros que hay en México.

Lógico, Cemex y Femsa, dos corporativos poderosísimos, resulta que no pagan impuestos, o no completos por lo menos, y desvían mucho dinero para los equipos de futbol de Monterrey.

Tienen jugadores tan caros de buen nivel como es el caso de André-Pierre Gignac, un jugador europeo que ha triunfado en México. 34 años, salió del Olimpyque de Marsella, que ha hecho cualquier cantidad de goles, y es el máximo goleador de los Tigres.

También trajo a Nahuel Guzmán, se trajo al delantero de la Selección Chilena, Vargas, que venía de Alemania, Pizarro, que venia del futbol español, jugó en Sevilla, y algunos más ecuatorianos, colombianos, mexicanos.

Han repatriado jugadores como Carlos Salcedo, Diego Reyes, y se da el lujo de prestar a jugadores como Leo Fernández, un chico de 21 años, uruguayo, buen jugador que no encaja en el estilo del Tuca, y tienen cualquier cantidad de jugadores en la banca, prestados y caros todos ellos; espero que muchos ya no cobren en dólares.

Y Monterrey por el estilo. Nicolás Sánchez, Kranevitter, Funes Mori, Pabón, Janssen, Meza, Celso Ortiz, Avilés Hurtado, Stefan Medina, mexicanos como Hugo González, César Montes, Gallardo, Layún, recientemente el chileno Vegas, y algunos otros en los que también han gastado una gran cantidad de dinero, porque compran caro y cuando esos jugadores sudamericanos ya no encajan en el equipo y vuelven a su país, nadie paga lo que pagaron cuando los trajeron.

Entonces prefieren prestarlos o venderlos en el mercado mexicano o algunos en el mercado europeo, pero difícilmente esos jugadores tan rápido van al mercado europeo, se mantienen en el equipo porque Monterrey y Tigres quieren ser los mejores equipos del futbol mexicano, porque tienen derecho a hacerlo y lo han hecho de esta manera, gastando nóminas altísimas que rondan los 80 millones de dólares.

Estamos de acuerdo que la economía del futbol europeo es muy diferente a la economía del futbol de México y del futbol de Monterrey, y eso ha propiciado que América, Chivas y Cruz Azul, sobre todo esos tres, hayan gastado mucho dinero en comprar jugadores para equilibrar sus niveles de futbol con Tigres y Monterrey, sobre todo con Tigres, y lo han conseguido. Algunos como Pumas gastan poco, su presupuesto es de 27 millones de dólares cuando mucho, y han conseguido títulos.

Pero esa aceptación que buscan Tigres y Monterrey con los grandes del futbol mexicano, sobre todo Tigres, no solamente es por tener grandes jugadores y ganar torneos cortos, sino por la historia, la historia produce a los grandes equipos de futbol, por eso no existen equipos con historia tan grande como el Real Madrid, o como la Juventus, el Barcelona, el Benfica de Portugal, que han ganado muchos títulos a lo largo de muchos años, que han hecho historia desde hace muchísimos años, desde los años 40´s, 50´s, 60’s, 70´s, 80´s y hasta la fecha, que han tenido grandes figuras en sus filas y que no han ganado solo siete títulos, han ganado más de 30 títulos de Liga, por ejemplo el Madrid ha ganado 34 títulos de Liga, 13 Champions, cualquier cantidad de torneos de Copa, títulos individuales.

Han tenido a los mejores jugadores, no solo del mercado sudamericano, sino del mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo el brasileño, Ronaldinho, Zinedine Zidane, jugadores de altísimo nivel, como los han tenido en el futbol italiano, o los ha tenido el futbol alemán y hoy los tiene hasta el futbol francés y el futbol inglés.

Están haciendo su lucha, tienen sus propios porristas, ahí tienes a la prensa, elogian todo lo que hacen para bien o para mal, nadie se atreve a decirle a Tigres que juega muy mal, que es un equipo que hace tiempo no gana partidos importantes, que tuvo la Libertadores en sus manos e hizo el ridículo en el campo de River Plate, que Monterrey acaba de ganar un título y en la siguiente temporada para ellos afortunadamente se cortó, venían en último lugar, y no levantan pasión en la capital, como lo puede levantar el Guadalajara, un equipo con una nómina mediana con jugadores nacionales que levantan pasiones que no levantan ni Tigres, ni Monterrey y juntos menos, eso no va en contra de los equipos regiomontanos, esto así es y así está dividido el futbol desde hace mucho tiempo.

Los equipos de la capital son reconocidos, los equipos de Monterrey no son reconocidos, lamentablemente. Deberían hacerlo porque han hecho un gran esfuerzo, tienen grandes jugadores y han ganado campeonatos, pero quizá el manejo y la prepotencia con la que han querido hacer las cosas les ha impedido ganarse a la afición arraigada de América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, el mismo Toluca, que no gastan tanto pero que tienen muy arraigada a su afición.

La gente en Monterrey no va a ver jugar a Monterrey y Tigres, van a ver a su equipo y a ver cómo ganan mejor, y si arrebatan títulos, mejor.

El caso de Santos es diferente, con un perfil mucho más bajo, y ha ganado títulos también. Ojalá Tigres y Monterrey representen en la cancha y con el tiempo lo que han invertido sus patrocinadores.

