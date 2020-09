Mohamed tras empatar con Atlas: 'Creo que Rayados está en un nivel bajo'

Los altibajos continúan para la escuadra de Rayados de Monterrey. El empate que lograron rescatar ante el Atlas fue un resultado justo en vista del técnico albiazul, Antonio Mohamed, quien fue contundente al asegurar que están en un nivel bajo.

“No jugamos bien, el empate terminó siendo justo, pero el equipo no tuvo chispa, no se encontró. No hay que buscar atenuantes sino trabajar y buscar soluciones, buscar quienes están en mejores condiciones para encontrar al mejor equipo. Hoy creo que estamos en un nivel bajo”, declaró en conferencia de prensa.

Y aunque el Turco consideró que a nivel individual el equipo no se encuentra en su mejor momento y eso repercute en lo colectivo, se hizo responsable del agridulce marcador y consideró que deben encontrar a quienes estén en mejor forma para poder llegar a tener un mejor funcionamiento.

“Creo que no hemos tenido regularidad y todos tenemos parte de culpa, tenemos que seguir insistiendo en mejorar, encontrar un mejor funcionamiento del equipo. A todos nos está costando a excepción de León, Cruz Azul, a todos nos está costando muchísimo, no es ningún tipo de excusa, en este caso yo soy el responsable máximo”, expresó.

