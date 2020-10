Un Clásico, pero Tapatío

El partido entre Chivas y Atlas, que divide a la capital del estado de Jalisco, es considerado el Clásico más viejo del futbol mexicano.

Es un Clásico regional, la única situación es que dentro de ese Clásico hay un equipo de convocatoria a nivel nacional como lo es el Guadalajara.

Los viejos dicen que el primer encuentro entre ambos equipos fue en 1916, un 15 de septiembre, tomado de algunos recortes periodísticos.

Siempre ha habido rivalidad entre el Rebaño Sagrado y La Academia, los Rojinegros o los Zorros, los cambios que ha tenido el Atlas.

Primero se fundó Chivas en 1906, después se fundó el Atlas en 1916. Además, la rivalidad es porque ambos equipos comparten la misma ciudad, y entonces pasa algo muy parecido a lo de Pumas y América, que los equipos de 14 a 19 años se van enfrentado en todas las categorías infantiles, juveniles, hasta llegar al primer equipo y de ahí despierta la gran rivalidad. La diferencia entre los dos equipos es que la mayoría de los aficionados de Chivas eran de clase media, mientras que los del Atlas eran de clase alta.

Lo que es cierto es que tienen dos grandes aficiones y cuando sus estadios se llenan hay un gran ambiente, se han pegado de golpes, lamentablemente, por las barras.

Algunos jugadores importantes que han defendido ambas playeras, algo que es curioso, han sido Oswaldo Sánchez, Omar Bravo, Antonio Briseño, Jared Borgetti, Néstor Vidrio, Fernando Quirarte, José Luis Real, entre otros, y el máximo goleador en la historia del Clásico Tapatío con 13 goles es el famoso Crescencio 'Mellone' Gutiérrez, delantero de Chivas, que fue delantero de la Selección Mexicana antes de que llegara Héctor Hernández y le quitara el puesto. Está empatado con Chava Reyes, quien también tiene 13 goles, mientras que el máximo ídolo del Atlas, el Pistache Torres, tiene 12 goles. Después vienen Panchito Flores con 10 y el Cabo Valdivia, con nueve.

Se han enfrentado más de 280 veces estos dos equipos en partidos de Liga, de Copa, amateur; dentro de esos duelos, el Guadalajara domina con 104 triunfos, 15 más que el equipo de La Academia.

Es un encuentro que despierta gran rivalidad, al menos hace un par de años, despertaba una gran rivalidad. Lamentablemente, el Atlas ha sido mal manejado en los últimos años y se ha venido abajo y siempre está peleando las posiciones de la parte baja de la tabla del futbol mexicano.

El Guadalajara también, pero de repente repuntó con Matías Almeyda, cosa que el Atlas hace mucho que no hace. Puede ser que con las ideas de Diego Cocca el Atlas mejore un poco, de hecho ha mejorado, pero el Guadalajara está obligado a ganar el partido llamado Clásico Tapatío, porque si no gana pierde la oportunidad de meterse de lleno en lo que son del quinto al octavo lugar para clasificar a la Liguilla, los cuatro primeros están lejos ya. El Atlas está todavía aún mas lejos que el Guadalajara.

Debe ser un gran partido, no habrá público, que era lo que lo hacía emocionante, pero es un partido atractivo, muy parecido a lo que es Monterrey vs Tigres, con la excepción de que el Guadalajara sí representa al futbol, sí representa a un equipo que es muy reconocido en todo el país, cosa que no pasa con el Atlas, no pasa con el Monterrey ni pasa con Tigres.

El Guadalajara es un equipo tan popular o más que el América, por eso previo al partido llega a haber indirectas de los jugadores, en Twitter se dicen: “Eres mi hijo y siempre serás mi hijo”, o locuras de decir que es mejor que el Clásico Nacional. Es el tamaño para calentar el partido y hace falta que lo calienten porque no va a haber público todavía en Guadalajara a pesar de que este fin de semana en Mazatlán y Aguascalientes ya habrá, pero los rebrotes en varios países del mundo se están volviendo peligrosos, como en España, Italia y Francia. Por ejemplo, en París se ha decretado toque de queda para que la gente no salga a las calles, a los bares o algún sitio, dado que ha habido un rebrote muy fuerte y es peligroso.

En México, sanidad ha dejado a los estados a que decidan en qué color están y en qué momentos pueden hacer ciertas cosas, como es meter público a un partido de futbol. Tengo entendido que en el Estadio de Mazatlán, al que le caben 20 mil, estarán presentes unos 10 mil, y en el partido de Necaxa por el estilo.

Guadalajara está obligado a ganar, necesita los puntos, el Atlas quiere ganar también para salir de la quema. Será un partido que por lo menos va a ser entretenido, bien jugado y por ahí, hasta puede ser una bronca.

