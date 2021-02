De gran aprendizaje

Patrick Mahomes quizá pensó que su vida en la NFL sería muy fácil. Desde que llegó sólo tuvo éxitos; sí, perdió su primer Juego de Campeonato en la AFC contra los Patriots de Tom Brady, pero en su primer año, no hubo nada que reclamar.

En su segundo año llegó y ganó el Super Bowl. Sufrió un poco, tuvo que remontar partidos por doble dígito, pero parecía que cuando quería hacerlo lo hacía. Lo de ayer en Tampa Bay es una lección que deberá aprender: su carrera no será tan fácil como lo parecía hasta hace días. Repetir en la NFL como campeón no es cosa fácil, por algo nadie lo ha hecho desde el 2003-2004, con los Patriots de Brady. Pat hoy entenderá todavía más la leyenda de Tom, entenderá que era parte de su crecimiento y necesario aprendizaje caer ante el más grande de todos los tiempos.

Pero hablemos del lado ganador, por supuesto que TB12, MVP del SB por quinta vez , tuvo una actuación sobresaliente, magnífica, sobre todo tomando en cuenta su edad y las circunstancias de haber llevado a este punto a un equipo que no conoció sino hasta julio es el más grande de sus logros. Pero esta victoria es de todos, es mucho de la defensa, es mucho de Arians, es mucho de Todd Bowles, es mucho de una gerencia que trajo a Brady, a Gronk, a Fournette y a Antonio Brown, artífices en la victoria. Y |ue apostó por una defensiva agresiva en sus frontales que no dejaron respirar a Mahomes toda la noche, por un perímetro joven, pero a su vez muy físico y rápido. Esta es una victoria de todos.

De nuevo aposté contra Brady y perdí, es algo que quiero suponer en algún momento nos ha pasado a todos, como a los equipos que lo dejaron pasar hasta la sexta ronda al Pick 199 del Draft del 2000, en especial a los seis que seleccionaron a un quarterback antes que a él, a los que pusieron a los Rams por 14 puntos favoritos en el Super Bowl del 2001, a los que no pensábamos que esta increíble y laureada carrera duraría 21 años... y los que faltan.

Brady desafía toda lógica: ¿cómo es que lo ha hecho? Es mucho más fácil escribirlo, es un tipo que se ha cuidado 21 años seguidos, que después de un Super Bowl se toma una semana de descanso y regresa a trabajar antes que nadie, que hace mejor a cada uno de los que están a su alrededor, que le facilita a sus coaches ejecutar lo que trabajan durante horas enteras en el cuarto de video, que nunca está satisfecho, que siempre quiere más y que todo lo que hace es para romper cualquier paradigma y pagarle a sus compañeros con títulos.

Tom Brady tiene más anillos de Super Bowl que cualquier franquicia de la NFL, si eres de los que piensan que algo han tenido que ver un par de sucesos que sucedieron en su carrera o que las cebras en algún momento lo pueden llegar a favorecer, quítate la cinta de los ojos, con eso no ganas un campeonato, menos todavía siete.

No te prometo que no volveré a apostar en contra de Brady, soy de los que siempre escribo lo que creo y lo que pienso y jamás escribo lo que quiero, pero lo que sí te puedo asegurar es que la próxima vez lo pensaré dos veces. Tom es el mejor quarterback en la historia de la NFL y eso no lo ganó ayer, ese estandarte lo ganó ya hace algunos años.