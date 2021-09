¿Es su último baile?

Escribí de broma en Twitter que el plan macabro de Aaron Rodgers con los Packers era dejarse perder a propósito, repito, de broma, por supuesto no lo creo capaz, pero ojo, que por momentos pareció.

Yo no sé si fue su ausencia durante toda la temporada baja, el no haber jugado un solo down en la pretemporada o lo desganado que se le vio, pero créanme, he seguido su carrera desde el inicio y pocos partidos tan malos como el de ayer, tanto que, faltando más de 10 minutos de juego, Jordan Love era el quarterback titular.

Que sea su 'The last dance' este año no tengo dudas, pero pensé que querría demostrar su valía a Green Bay y hacerlos llorar por su inminente partida, claro, falta mucho y las cosas pueden cambiar.

Mejor hablemos del mejor partido de la semana. Por supuesto, no defraudó ni tantito el Browns vs Chiefs, en mi opinión la que será la Final de la AFC. Los Browns anotaron en sus primeras tres series ofensivas, pero en la segunda mitad salieron del vestidor a 'manejar' el juego, y combinado con un par de errores graves que Mahomes, Kelce y Hill se los hicieron pagar caro, terminaron perdiendo por 4 puntos ante Chiefs.

Fue un maravilloso partido con dos equipos que valdrá la pena ver semana a semana, divertidos, llenos de jugadores que hacen la diferencia. A pesar de ser la Semana 1, vimos un nivel de futbol americano espectacular.

Los Steelers dieron la campanada de la semana, no es casualidad, Mike Tomlin inició su campaña 16 y no ha terminado con marca perdedora en una sola. Ajusto lo necesario a la ofensiva para mover el balón; su defensiva los mantendrá en cada partido y con muy poco que haga Big Ben, los Steelers ganarán partidos a pesar de que tienen un calendario de terror.

Finalmente, la NFC Oeste parece confirmar lo que todos preveíamos, es la división más fuerte de la Liga; Arizona y Seattle con victorias contundentes de visita, 49ers y Rams mostraron su buen juego defensivo.