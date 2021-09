Jugadas de la semana

Lo peor que podemos hacer es sobrerreaccionar en la Semana 2 a lo que vimos el fin de semana pasado. No podemos pensar que los Bills van a ser una catástrofe, sobre todo a la ofensiva, o que Mac Jones no llevará a los Patriots a ningún lado, menos que los Titans están muertos por lo mostrado contra Arizona, ni que Aaron Rodgers no volverá a jugar al nivel que le conocemos. Sería caer en un error grave.

La Semana 1 nos dio muchas sorpresas en cuestión de apuestas. Los no favoritos cubrieron la apuesta en 12 de 16 partidos; los equipos del Oeste, de ambas conferencias, barrieron con sus rivales y todos obtuvieron victoria. Del otro lado, ni un solo equipo del Norte en la NFC ganó. Por si fuera poco, los Houston Texans cerraron la primera fecha como líderes de división.

La Semana 2 arrancó con un buen triunfo de Washington sobre los Giants, aunque claro, en un partido muy de Jueves por la Noche en el que pareció que se peleaban por ver cuál de los dos hacía todo lo posible para perder. Al final, los neoyorquinos entregaron el triunfo en bandeja a Washington y con esto comienzan con marca de 0-2 en la temporada por octava vez en las últimas nueve campañas.

Encima de todos los partidos del fin de semana llama la atención la visita de los Chiefs a los Ravens. Increíble -por decir poco- la derrota del Baltimore el Domingo por la Noche en Las Vegas, lo cual lo pone con una urgencia importante de vencer a los Jefes. Harbaugh y Lamar no han podido vencer a Mahomes y compañía, tres derrotas en el mismo número de juegos, en los que Kansas City ha demostrado estar un paso por encima. Dos pesos pesados de la Conferencia Americana.

Es una realidad que los Ravens tuvieron lesiones considerables en la pretemporada, mismas que no son fáciles de suplir. Jackson quiere cubrir las bajas, sobre todo en el juego terrestre, pero van tres años en los que el equipo se debió dar cuenta de que por ahí no va. Lamar tiene que ser un quarterback que pueda hacer daño por aire y después explotar sus habilidades corriendo el balón y no al revés.

Los Chiefs mostraron una vez más la semana pasada frente los Browns que por ahora, cuando quieran ganar un partido, lo pueden hacer contra quien sea, sin embargo, confiarse demasiado les podría costar una que otra derrota, sobre todo ante equipos bien armados como son los Ravens.

OVER de 54 puntos

Sorpresivas victorias de Steelers y Raiders en la Semana 1. Los Acereros fueron a Buffalo a pegarle a uno de los candidatos de la AFC, los Malosos montaron un espectáculo fascinante en Las Vegas, dándole la bienvenida a su afición para vencer de manera increíble a los Ravens. Ambos equipos se enfrentan con la motivación en las nubes y quizá eso pueda ser factor para el partido del domingo.

Los Raiders perdieron una pieza clave en su línea ofensiva, que dicho sea de paso está completamente renovada, y por ahí será la clave del partido. La defensa de Pittsburgh le hará pasar una mala tarde a Las Vegas. Además, la afición en el Heinz Field será factor en este partido y el conjunto de casa se anotará su segunda victoria de la temporada 2021.

Steelers -6.5

Decepcionante inicio de campaña de los Chicago Bears. Sus aficionados y la prensa quieren ver ya a Justin Fields como pasador titular, pero Matt Nagy sigue entercado con Andy Dalton. Partido clave mañana contra los Bengals, si lo pierden los Osos, la próxima semana viajan a Cleveland (derrota segura) y el head coach no podrá con la presión para finalmente darle titularidad al joven en la Semana 4 en casa contra los Lions de Detroit.

Los Bengals tienen un tremendo ataque aéreo y los Bears defienden terrible por aire, quedó muy claro el pasado domingo contra los Rams. Esperen muchos, muchos puntos.

OVER de 45

