Jugadas de la semana

Suelo ser aventurado cuando escribo, arriesgado, trato de adelantar los tiempos, prever el futuro. Muchas veces me he quemado, y feo, lo reconozco. La mayoría de las veces fue con los Patriots y Tom Brady, porque como lo he dicho en varias ocasiones, lo que ha hecho en su carrera desafía toda la lógica, pero otras veces le he pegado, y bien.

Recuerdo cuando en estas páginas de RÉCORD, en el Super Bowl LI, aseguré que sería el primer Super Bowl en definirse en overtime y los Patriots lo ganarían al final por seis puntos. No me da miedo ser arriesgado, ni tantito.

¿Qué le falta a Tom Brady en su carrera? Diría que principalmente dos cosas. La primera es vencer a los Patriots. No es que no haya podido, simplemente no ha tenido oportunidad, pero la tendrá muy pronto, tan pronto como el próximo domingo 3 de octubre.

En ocho días los Buccaneers visitan Foxboro, en lo que será uno de los partidos más llenos de morbo de la temporada. En lo personal, espero un gran recibimiento a Brady en el Gillette Stadium; le deberían dar una ovación de al menos 10 minutos.

La segunda: una temporada perfecta, invicto, no perder un solo partido incluido el Super Bowl. Todos recordamos la temporada del 2007, los Patriots eran imparables, invencibles, Brady y Moss rompiendo récords a diestra y siniestra, lucían un equipo con todo lo necesario para imponer una marca de 19-0, pero se les cruzaron los Giants, Eli Manning, el coco, con una victoria en el Super Bowl que, les aseguro, a Brady le sigue doliendo, y mucho.

¿Por qué traigo esto ahora al recuerdo? Es muy temprano, apenas se disputará la Semana 3 de la NFL y los Bucs de Brady visitan a los Rams, por mucho, la prueba más complicada de todo el año. El calendario de los Bucs es generoso. Entre los rivales que les queda enfrentar, además de los Rams, el único partido restante que hoy lo podríamos catalogar de parejo, es el que juegan en la Semana 14 en contra de los Bills jugando en casa. Además de ese, dos partidos contra los Panthers que han iniciado bien la campaña.

¿En serio no creen que Tom Brady vaya a hacer todo lo posible para terminar invicto una temporada ahora con marca de 20-0? Yo no tengo la menor duda de que es uno de sus objetivos, y en caso de que le ganen a los Rams a domicilio esta semana, empezarán a leer y escuchar muy seguido ese posible 20-0. De mí se acuerdan.

Sin duda, el partido de la semana podría caer para cualquier lado, de nuevo desafiaré al equipo de Brady, apago de una vez la posibilidad de la temporada invicta.

Los Packers visitan a los 49ers. Aaron Rodgers siempre ha tenido una conexión con San Francisco, aficionado del equipo cuando era niño, admirador de Joe Montana; se suponía que sería seleccionado por los 49ers. Rumores en la temporada baja, decían que pasaría en canje al equipo de Shanahan.

Green Bay se vio bien la semana pasada, pero contra los Lions, la visita a San Francisco será complicada y Green Bay saldrá de ahí con su segunda derrota de la temporada.

Los Dallas Cowboys tiene siete partidos sin ganar en horario estelar, qué mejor oportunidad de romper esa racha el lunes por la noche contra un rival divisional. La clave para Dallas está muy clara: ser un equipo balanceado. No será fácil correr bien ante la defensiva de los Eagles, pero Tony Pollard será la clave para ganar el juego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COWBOYS BALANCEADOS