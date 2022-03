Jugadas de la semana

Después de una semana de Copas, obviamente me refiero a los torneos de Copa que tuvieron lugar en las distintas Ligas europeas, regresa la Champions League para definir a los primeros cuatro equipos que tendrán boleto a los Cuartos de Final. Claramente, hay unos equipos que ya los tienen asegurados, como el Manchester City, pero hay otros que no lo tienen en la mano.

Precisamente el equipo de Pep Guardiola sigue siendo el favorito número uno en las casas de apuesta para ganar la Orejona y coronarse finalmente como campeón de Europa.

Los Citizens pagan +220 por ser campeones, un poco más de 2 a 1; entiendo el favoritismo, pero no le veo valor a esta apuesta, es muy poca paga a favor de un equipo que ha mostrado durante años que al final se hacen chicos, y me refiero a las expectativas, porque considerar grande al Manchester City ante los gigantes de Europa sería una aberración.

Después del City, el Liverpool paga +350, antes de la victoria en la ida ante el Inter pagaba +500, muy buen valor y claramente el +350 lo sigue siendo. El equipo de Klopp está viviendo un momento impresionante, no solo en la Champions, también ya redujo a solo tres puntos su desventaja en la Premier, ellos sí tienen ya la reciente experiencia de haberlo ganado todo.

Bayern Munich +440, PSG +660 y el Chelsea +760 cierran el Top 5 de los favoritos. Llama mucho la atención ver al Real Madrid en +3400, claramente por haber perdido el partido de ida en contra del PSG, pero fue por la mínima, así que, si tú crees que el Madrid le dará vuelta a la eliminatoria, el momento de disparar es ahorita y tomar ese +3400 con el mejor equipo de la historia, al que nunca lo puedes dar por perdido, independientemente de la mala imagen que dieron en el Parque de los Príncipes.

Hoy, el Bayern Munich recibe al Salzburgo austriaco, equipo que hay que decirlo con todas sus letras: fue mucho mejor en la ida y mereció mucho más que el empate 1-1, es una realidad que el todo poderoso equipo bávaro no vive su mejor momento, lo hemos visto perder algunos puntos clave en la Liga. Hace dos semanas cayó de visita en contra del Bochum 4-2 y en la misma Champions el partido de ida no fue lo que esperábamos Está claro que el Bayern avanzará, pero necesitará ampliarse a fondo.

El Liverpool, con ventaja de dos goles recibe al Inter, claramente los de Klopp ya tienen más de pie y medio en la siguiente ronda; a pesar de la ventaja en el marcador global, el Liverpool no debería tener problemas en ganar.

El Manchester City podría jugar con el equipo de las inferiores y a pesar de todo avanzar, la renta de 0-5 de visitante fue magnífica, además el domingo jugó el Derbi contra el United, lo que hace pensar en darle descanso a algunos de sus titulares y aún así ganar el juego.

Finalmente, el más atractivo, la Vuelta en el Santiago Bernabéu en donde el Madrid buscará remontar la eliminatoria. Cabe recordar que no hay más goles de visitantes y que esto cambie el planteamiento de los equipos, ya que de no haber cambiado un gol del PSG obligará al Madrid a meter al menos 3 goles, pero eso ya no existe; la victoria por la mínima del Madrid mandaría al alargue.

