Listos, los invitados

El pasado martes se completaron los 32 invitados a la fiesta mundialista. Australia sorprendió al mundo al dejar fuera a la Selección peruana y Costa Rica sufrió de más para poder vencer a la Selección de Nueva Zelanda y, con ello, obtener el último boleto a la justa futbolística.

A cinco meses de que comience la actividad en Qatar, la Selección brasileña es la favorita en las casas de apuestas. Está claro que ser campeón del mundo es sólo para algunos no para todos.

En la historia, únicamente han sido campeones del mundo ocho selecciones, una de ellas (Italia) no asistirá a la justa y Uruguay tiene ya casi 100 años de haber conseguido sus campeonatos; la actualidad de los charrúas y las circunstancias de los primeros Mundiales han cambiado.

Si nos enfocamos plenamente en las seis selecciones favoritas, mi fichita la pongo en Argentina, definitivamente. Tienen una racha invicta que data desde 2019, una Eliminatoria en Conmebol implacable; ganaron un título de selección mayor con Messi, cuando vencieron a Brasil en Brasil para coronarse campeón de América, se quitaron una losa muy pesada de encima; Messi ya no debe ser el que resuelva todo, el que tenga la responsabilidad de marcar dos goles por partido. Es una selección con una combinación muy balanceada de experiencia y juventud. Además, Argentina será adoptada por los cataríes cuando su Selección sea eliminada; el amor por Messi en Oriente Medio es tan grande como el amor al petróleo.

Para que se den una idea, es la misma cuota que tienen Serbia, Senegal, Ecuador y Canadá; con todas sería quemar dinero en la hoguera.

Lo que llama la atención es cómo está el tema de las apuestas para la Selección Mexicana en cuestión de avanzar a Octavos, las casas de apuestas pagan ahora -125 por NO avanzar a la siguiente fase y -110 por sí avanzar. En otras palabras, hoy la gente de 'Las Vegas' ven a México con una probabilidad de 51% de no avanzar en el Grupo C y un 49% de probabilidad de sí avanzar.

¿Veremos cortada la racha de siete Mundiales consecutivos en la que México avance a la siguiente fase? Yo apostaría con los ojos cerrados a que sí.

