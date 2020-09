Nueva temporada, nuevas esperanzas, nuevos equipos

Arranca una nueva temporada de la NFL hoy por la noche, en el estadio Arrowhead de Kansas City, cuando los campeones Chiefs se vean las caras con los Houston Texans.

Una temporada atípica, con muchas interrogantes, con la duda de que la fecha del 10 de septiembre se pudiera respetar para celebrarse el partido inaugural, pero a final de cuentas se dará.

La NFL fue afortunada, muy afortunada, el inicio de la pandemia por el Covid-19 a nivel mundial brotó a poco más de un mes de haberse celebrado el Super Bowl LIV, en Miami, Florida.

Los picos de contagios y la parte alta de la contingencia se dieron mientras estaban en temporada baja, situación que alteró la realización del Draft, todo tuvo que ser virtual, pero con un éxito rotundo.

Se alteraron los OTA's, actividades organizadas de los equipos por sus siglas en inglés, que son básicos para los novatos y jugadores nuevos, se retrasaron los campos de entrenamiento y se canceló la pretemporada, eso tendrá un efecto. A los novatos les costará brillar más y adaptarse, es por ello que los equipos que tengan una gran base y roster equilibrado, tendrán ventaja.

Es por eso que no nos extraña que los Chiefs y Ravens sean los favoritos en las apuestas para ser campeón con paga de +600, los primeros son los actuales monarcas, los segundos, el mejor equipo de temporada regular en 2019, con un interesante Draft y adiciones en la agencia libre.

Los 49ers, campeones de la NFC, son los terceros en la lista con paga de +1000, seguidos por los Bucaneros de Tom Brady con +1100 y los Saints con +1200, tres equipos de la NFC que no tengo duda estarán en Playoffs y son los candidatos a enfrentar a los Chiefs o Ravens en Tampa Bay, el próximo mes de febrero en el Super Bowl LV, claro está, si el mundo no nos tiene preparada otra sorpresa.

Llama la atención, por sobre todas las cosas, ver a Tom Brady en un uniforme que no sea el de los Patriots, yo nunca lo imaginé para ser sincero, primero porque las probabilidades históricas de ver a un jugador de 40 años en la NFL, en la posición de quarterback al nivel que ha jugado Brady, son pocas o nulas.

Segundo, por lo que representa para esa franquicia, pero sucedió lo impensable y Tom Brady jugará con Tampa Bay en busca de un séptimo anillo, en busca de demostrar que puede ganar sin Bill Belichick y en búsqueda de que los Bucs sean el primer equipo en la historia en jugar un Super Bowl en su estadio.

También, por supuesto, el impacto que será ver los estadios vacíos o semi vacíos, qué tanto cambiará para equipos como los Chiefs, los Bills, los Seahawks y varios otros en los que su afición pesa demasiado, la localía no tendrá tanta ventaja como regularmente acostumbramos.

Los triste que será ver las inauguraciones de los nuevos y bellos e impactantes estadios de los Rams y Raiders, que triste que no habrá gente en la tribuna para admirar su magnitud, belleza y avanzada tecnología.

En lo personal, veo a los Chiefs un escalón por encima de todos, creo que Patrick Mahomes tiene una ofensiva que con su capacidad puede vencer a cualquiera, Andy Reid se quitó la piedra que cargó por décadas, ya tiene el anillo con el que tanto soñó y ahora todo lo que venga será ganancia.

Los veo en el Super Bowl de nueva cuenta, ganándole a los Saints de Drew Brees en su última visita al gran juego.

Les comparto unas apuestas futuras que me agradan para la temporada que comenzará con mucha adrenalina.

Ganador del Super Bowl: Chiefs +600, Saints +1100, Colts +2200.

Super Bowl: Chiefs vs Saints +2200.

MVP: Patrick Mahomes +370

Ganadores divisionales: Colts +121, Bills +102, Cowboys -127, 49ers +106, Bears +390.

Packers No llegará a Playoffs +106.

Pases de Touchdown de Tom Brady: OVER 29.5

Touchdowns de Michael Thomas por recepción: OOVER 8.5.

Total de victorias: Atlanta,

UNDER 7.5, Baltimore UNDER 11.5, Buffalo OVER 8.5.