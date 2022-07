Por la gloria en el pasto sagrado

Han sido un par de semanas espectaculares en el All England Tennis Club, en Wimbledon, en donde hemos visto absolutamente de todo. Y lo que falta.

Del lado masculino, Novak Djokovic, favorito previo al inicio del torneo, se instala por cuarta vez consecutiva en la Final de Wimbledon, su trigésimo segunda de Grand Slam y octava en total en el pasto sagrado londinense, buscando acercarse a un título de Major de Rafael Nadal, con 22, superando a Roger Federer, quien se congeló en 20.

Djokovic tendrá en frente al excéntrico y polémico australiano Nick Kyrgios para lograrlo, dicho sea de paso, ésta es la primera Final de un torneo de Grand Slam para el rebelde conocido como 'Wild Thing', quien a su vez tiene marca de 2-0 contra el serbio, ambos partidos en la temporada 2017, en Indian Wells y Acapulco.

Lo que más estruendo causó hace unos días fue el retiro de Rafa Nadal antes de la Semifinal. El español tenía un problema abdominal que se fue agravando durante el torneo y en Cuartos de Final, contra Taylor Fritz, parecía que sería determinante para que abandonara cuando en el segundo set pidió permiso al juez de silla para ir a revisarse con el fisio.

Sin embargo, regresó a jugar en contra de las súplicas de su padre, quien le pidió retirarse del duelo. Pero Nadal no se da por vencido jamás, volvió, se metió en el partido y lo ganó.

Desafortunadamente, exámenes médicos revelaron que tenía siete milímetros de desgarre en el músculo abdominal y priorizando su salud sobre todas las cosas, Rafa se retiró antes de jugar contra Kyrgios.

Vale la pena mencionar que Nadal hizo lo que tenía que hacer. No podemos cuestionarle el haber regresado a jugar e impedirle a Fritz avanzar a las Semifinales. En ese instante, Rafa no sabía de la gravedad de la lesión, estaba en juego el sueño de ganar los cuatro Grand Slams del año, ya con las coronas de Australia y Roland Garros, y quería darse oportunidad de hacer algo histórico. Además, La Fiera es un competidor por excelencia, nunca se ha dado por vencido, nunca lo hará, dentro y fuera de la cancha, no quiso defraudar al público y seguir jugando era otra manera de respetar al rival.

Del lado femenino, vimos a Iga Swiatek caer tras una racha de 37 partidos invicta, la más grande para cualquier jugadora de la WTA en la historia. Muy sorpresiva derrota y seguirá en búsqueda de su primer Wimbledon en los próximos años.

Quizá vimos también el último juego en la laureada carrera de Serena Williams, quien lo intentó una vez más a sus 41 años, pero evidentemente ya no está para competir con jugadoras hasta dos décadas menor que ella.

Hoy y mañana con las Finales se cerrará un torneo fascinante, quizás en el momento en el que usted lea estas líneas ya se habrá coronado Ons Jabeur, por primera vez en su carrera, o Elena Rybakina, también por primera vez.

Mañana nos tocará ver la batalla entre Djokovic y Kyrgios. Deberá ser muy atractiva, con la oportunidad para el australiano de pasar a la historia del tenis mundial. No será una afrenta nada fácil para el serbio, Nick viene descansado, motivado, hasta cierto punto concentrado, algo que ha sido su talón de Aquiles en su carrera. El peor rival de Kyrgios es Kyrgios.

Pienso que Djokovic se coronará, pero Kyrgios dará batalla, será un juego de cuatro o cinco sets, largos, el físico será clave, pero al final, la mente de Nole y su tenis se deberán imponer.

Gracias por existir, Wimbledon, desde ya te extraño y me atrevo a prometer que en 2023 te iré a visitar para poder estar presente en la despedida de Roger Federer de tu pasto sagrado.

